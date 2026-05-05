Autoridades dominicanas detienen a ciudadana con nacionalidad española y dominicana por presunto tráfico de drogas en Punta Cana

Una pasajera es inspeccionada por un agente de seguridad con un detector manual en un control aeroportuario, mientras el equipaje pasa por la máquina de rayos X al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El decomiso de más de nueve kilogramos de presunta cocaína marcó una nueva intervención de las autoridades dominicanas en el Aeropuerto Internacional de Punta Cana. Una mujer de 41 años, con doble nacionalidad dominicana y española, fue arrestada cuando se disponía a abordar un vuelo con destino a Londres, al ocultar la sustancia en láminas adheridas a su cuerpo, según se detalló en una noa de Listín Diario.

El hecho ocurrió durante una inspección rutinaria en la zona de salida del aeropuerto. Unidades operativas, apoyadas por tecnología de rayos X, detectaron imágenes sospechosas en el cuerpo de la pasajera.

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Posteriormente, la revisión reveló nueve láminas sujetas con cinta adhesiva, distribuidas en el abdomen, muslos y pantorrillas de la detenida.

Según las autoridades, la modalidad utilizada corresponde a estrategias de redes criminales transnacionales, cuyo objetivo es evadir los controles de seguridad en terminales aéreas mediante el uso de personas para transportar drogas de manera encubierta.

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Nueve paquetes rectangulares envueltos en cinta plateada, una etiqueta de evidencia policial y guantes de látex azules se muestran sobre una mesa metálica en un entorno forense. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), en coordinación con el Ministerio Público y el Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (Cesac), encabezó el operativo. La intervención se realizó tras la alerta emitida por los equipos tecnológicos y por orden del fiscal actuante, quien dispuso la revisión exhaustiva de la pasajera.

Las investigaciones buscan identificar posibles conexiones con estructuras de narcotráfico internacional. Tanto el Ministerio Público como la DNCD comunicaron que la mujer será presentada ante la justicia en las próximas horas, acusada de violar la Ley 50-88 sobre drogas y sustancias controladas.

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Las láminas decomisadas fueron remitidas al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), que realizará los análisis correspondientes para confirmar la composición de la sustancia, conforme a los protocolos oficiales.

Otras intervenciones recientes

En los primeros meses de 2026, autoridades dominicanas intensificaron sus operaciones contra el tráfico de drogas en Punta Cana, logrando detenciones relevantes y el decomiso de más de 160 kilogramos de presunta cocaína en varios casos, según reportes de Listín Diario, Noticias SIN, Diario Libre y El Atlántico.

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La mayor incautación de este periodo fue registrada el 25 de marzo de 2026, cuando la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) decomisó 153,75 kilogramos de cocaína distribuidos en 150 paquetes en el Aeropuerto Internacional de Punta Cana.

En otro caso, la DNCD detuvo el 3 de marzo de 2026 a dos ciudadanos serbios mientras trataban de viajar a Zúrich, Suiza, transportando 75 paquetes de presunta cocaína ocultos en sus maletas, identificados mediante inspección de rayos X. POLITICA Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

El cargamento, oculto en maletas provenientes de Medellín, Colombia, fue abandonado y no reclamado por ningún pasajero, conforme a Noticias SIN.

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En otro caso, la DNCD detuvo el 3 de marzo de 2026 a dos ciudadanos serbios mientras trataban de viajar a Zúrich, Suiza, transportando 75 paquetes de presunta cocaína ocultos en sus maletas, identificados mediante inspección de rayos X, según El Atlántico.

Otras acciones incluyeron el arresto de cuatro hombres el 14 de marzo de 2026 en Verón, cerca del aeropuerto, quienes tenían en su poder 1,136 gramos de presunta cocaína, 489 gramos de marihuana y 123 porciones de crack. Los detenidos, entre ellos Jamel Alberto Guzmán y Manuel Alejandro Duarte, poseen antecedentes penales, detalla Noticias SIN.

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El 7 de marzo de 2026, un hombre de 46 años fue aprehendido en la avenida Ted Kheel, Punta Cana, por transportar 13 paquetes de presunta cocaína en el baúl de su vehículo. Tras intentar escapar, fue capturado por las autoridades, de acuerdo con Diario Libre.

El intento frustrado de sacar la droga del país evidencia el trabajo coordinado de las agencias de seguridad y justicia frente al tráfico internacional. Las autoridades reiteran su compromiso con la vigilancia y el control en los principales puntos de salida del país, especialmente ante la sofisticación de los métodos empleados por organizaciones criminales.

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