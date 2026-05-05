Mujer de 65 años muere defendiendo a una joven: capturan al principal sospechoso en Santa Ana

El principal sospechoso fue capturado varios días después del ataque en la zona fronteriza de El Salvador. (Foto cortesía redes sociales)

La Policía Nacional Civil (PNC), capturó a Mayno G. F., considerado el principal sospechoso del asesinato de una mujer de 65 años en Santa Ana.

El crimen ocurrió el 30 de abril en la colonia Las ánimas, Candelaria de la Frontera, en la zona occidental de El Salvador. Las autoridades desplegaron un amplio operativo de búsqueda que terminó con la detención del acusado en horas de la noche del lunes.

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Según datos policiales, Lorenza del Tránsito Cardona fue identificada como la víctima fatal. Distintos testimonios de la comunidad afirman que la mujer perdió la vida intentando proteger a una joven vecina que estaba siendo agredida.

Mayno G. F. habría utilizado un arma blanca para herir a ambas mujeres, provocando la muerte de Cardona en el sitio mientras escapaba del lugar antes de ser arrestado posteriormente. El Ministerio de Seguridad detalló que la rápida coordinación de la Policía Nacional Civil resultó fundamental para localizar al sospechoso, quien fue puesto a disposición judicial.

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Familiares y habitantes de la zona describieron a Lorenza del Tránsito Cardona como una comerciante reconocida por sus actos solidarios. En palabras de quienes la conocían, “murió valientemente, como una heroína” durante el intento de frenar la violencia ejercida contra su vecina.

El hecho generó conmoción en la colonia Las ánimas y ha sido interpretado como un reflejo de los desafíos persistentes de seguridad enfrentados en sectores rurales del país. Las autoridades, por su parte, reafirmaron su compromiso con la persecución judicial de los responsables.

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El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, enfatizó en su mensaje público que “no habrá compasión para los responsables de homicidios” y que enfrentarán “toda la fuerza y el peso de la ley”.

Villatoro argumentó que el Plan Control Territorial, adoptado por el Gobierno salvadoreño, permite articular recursos para prevenir y responder a delitos graves que afectan a las comunidades.

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El agresor de Glenda Isabela permanece prófugo y la PNC continúa con investigaciones y labores de inteligencia policial en Santa Ana Centro. (Foto cortesía redes sociales)

Violencia reincidente: otro asesinato de una mujer registrado semanas antes en Santa Ana

El asesinato de Lorenza del Tránsito Cardona se produce poco después de otro caso de violencia letal contra mujeres en el mismo departamento de Santa Ana. El 19 de abril, la Policía informó sobre el homicidio de Glenda Isabela Hernández, de 28 años, ocurrido en el barrio San Rafael, Santa Ana Centro.

En esa ocasión, el ataque también fue perpetrado con arma blanca y la víctima fue hallada sin vida dentro de su vivienda, tras haber sido alertados los agentes policiales por vecinos que escucharon gritos y una discusión.

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La víctima, originaria de Texistepeque, deja constancia de una dinámica de agresión que preocupa a las autoridades locales y nacionales. Un informe preliminar indica que el responsable sería la pareja sentimental de Hernández, el sujeto logró abandonar la escena antes de la llegada de los investigadores.

En redes sociales, amigos y conocidos de Glenda Isabela expresaron condolencias y lamentaron la muerte de “una joven madre, amiga e hija”.

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Tras la captura del agresor el caso permanece abierto y se enmarca en una serie de homicidios recientes en la zona occidental de El Salvador que involucran víctimas femeninas.

Esta reiteración de hechos de violencia letal ha acrecentado la preocupación social y expone la vulnerabilidad de las mujeres en distintos contextos del país, en especial en áreas donde persisten conflictos intrafamiliares y comunitarios.

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Fotografía de archivo, tomada el 8 de marzo de 2024, en la que se registró a un grupo de manifestantes al marchar con motivo del Día Internacional de la Mujer, en San Salvador (El Salvador). EFE/Rodrigo Sura

Primer trimestre del año: seis feminicidios y un patrón de violencia

Entre el 1 de enero y el 29 de marzo de este año, El Salvador registró al menos seis feminicidios y muertes violentas de mujeres, según la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa). Dos de esos hechos habrían sido cometidos por las parejas de las víctimas, lo que revela el fuerte componente intrafamiliar detrás de una parte relevante de los asesinatos.

Un análisis de Ormusa precisa que uno de los crímenes se cometió con arma de fuego, otro por asfixia y cuatro mediante “otros objetos”. En dos de los casos, las víctimas tenían vínculo de pareja con el atacante, en uno había un conocido como responsable y en cuatro hechos aún no se ha logrado determinar la identidad del perpetrador.

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La organización reportó, además, la existencia de al menos cinco episodios de violencia intrafamiliar en el rango del 1 de enero al 24 de febrero.

Estos registros, expuestos por Ormusa, podrían considerarse intentos de feminicidio y ejemplifican la persistencia de patrones culturales discriminatorios que desembocan en agresiones dentro del hogar y el círculo cercano de las víctimas.

Ormusa ha insistido en la necesidad de examinar la raíz social de la violencia de género, subrayando cómo los delitos tipificados como feminicidio muestran una correlación directa con dinámicas de poder y desigualdad. Las víctimas de estos hechos no solo reflejan cifras alarmantes sino que representan el impacto constante de una problemática estructural en el país.