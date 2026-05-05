El Salvador

Mujer de 65 años muere defendiendo a una joven: capturan al principal sospechoso en Santa Ana

La detención del individuo señalado ocurrió tras una operación coordinada entre autoridades de seguridad pública, después de que se reportara un ataque mortal a una comerciante en la colonia Las Ánimas, en la zona occidental del país

Guardar
El principal sospechoso fue capturado varios días después del ataque en la zona fronteriza de El Salvador. (Foto cortesía redes sociales)
El principal sospechoso fue capturado varios días después del ataque en la zona fronteriza de El Salvador. (Foto cortesía redes sociales)

La Policía Nacional Civil (PNC), capturó a Mayno G. F., considerado el principal sospechoso del asesinato de una mujer de 65 años en Santa Ana.

El crimen ocurrió el 30 de abril en la colonia Las ánimas, Candelaria de la Frontera, en la zona occidental de El Salvador. Las autoridades desplegaron un amplio operativo de búsqueda que terminó con la detención del acusado en horas de la noche del lunes.

PUBLICIDAD

Según datos policiales, Lorenza del Tránsito Cardona fue identificada como la víctima fatal. Distintos testimonios de la comunidad afirman que la mujer perdió la vida intentando proteger a una joven vecina que estaba siendo agredida.

Mayno G. F. habría utilizado un arma blanca para herir a ambas mujeres, provocando la muerte de Cardona en el sitio mientras escapaba del lugar antes de ser arrestado posteriormente. El Ministerio de Seguridad detalló que la rápida coordinación de la Policía Nacional Civil resultó fundamental para localizar al sospechoso, quien fue puesto a disposición judicial.

PUBLICIDAD

Familiares y habitantes de la zona describieron a Lorenza del Tránsito Cardona como una comerciante reconocida por sus actos solidarios. En palabras de quienes la conocían, “murió valientemente, como una heroína” durante el intento de frenar la violencia ejercida contra su vecina.

El hecho generó conmoción en la colonia Las ánimas y ha sido interpretado como un reflejo de los desafíos persistentes de seguridad enfrentados en sectores rurales del país. Las autoridades, por su parte, reafirmaron su compromiso con la persecución judicial de los responsables.

El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, enfatizó en su mensaje público que “no habrá compasión para los responsables de homicidios” y que enfrentarán “toda la fuerza y el peso de la ley”.

Villatoro argumentó que el Plan Control Territorial, adoptado por el Gobierno salvadoreño, permite articular recursos para prevenir y responder a delitos graves que afectan a las comunidades.

El agresor de Glenda Isabela permanece prófugo y la PNC continúa con investigaciones y labores de inteligencia policial en Santa Ana Centro. (Foto cortesía redes sociales)
El agresor de Glenda Isabela permanece prófugo y la PNC continúa con investigaciones y labores de inteligencia policial en Santa Ana Centro. (Foto cortesía redes sociales)

Violencia reincidente: otro asesinato de una mujer registrado semanas antes en Santa Ana

El asesinato de Lorenza del Tránsito Cardona se produce poco después de otro caso de violencia letal contra mujeres en el mismo departamento de Santa Ana. El 19 de abril, la Policía informó sobre el homicidio de Glenda Isabela Hernández, de 28 años, ocurrido en el barrio San Rafael, Santa Ana Centro.

En esa ocasión, el ataque también fue perpetrado con arma blanca y la víctima fue hallada sin vida dentro de su vivienda, tras haber sido alertados los agentes policiales por vecinos que escucharon gritos y una discusión.

La víctima, originaria de Texistepeque, deja constancia de una dinámica de agresión que preocupa a las autoridades locales y nacionales. Un informe preliminar indica que el responsable sería la pareja sentimental de Hernández, el sujeto logró abandonar la escena antes de la llegada de los investigadores.

En redes sociales, amigos y conocidos de Glenda Isabela expresaron condolencias y lamentaron la muerte de “una joven madre, amiga e hija”.

Tras la captura del agresor el caso permanece abierto y se enmarca en una serie de homicidios recientes en la zona occidental de El Salvador que involucran víctimas femeninas.

Esta reiteración de hechos de violencia letal ha acrecentado la preocupación social y expone la vulnerabilidad de las mujeres en distintos contextos del país, en especial en áreas donde persisten conflictos intrafamiliares y comunitarios.

Fotografía de archivo, tomada el 8 de marzo de 2024, en la que se registró a un grupo de manifestantes al marchar con motivo del Día Internacional de la Mujer, en San Salvador (El Salvador). EFE/Rodrigo Sura
Fotografía de archivo, tomada el 8 de marzo de 2024, en la que se registró a un grupo de manifestantes al marchar con motivo del Día Internacional de la Mujer, en San Salvador (El Salvador). EFE/Rodrigo Sura

Primer trimestre del año: seis feminicidios y un patrón de violencia

Entre el 1 de enero y el 29 de marzo de este año, El Salvador registró al menos seis feminicidios y muertes violentas de mujeres, según la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa). Dos de esos hechos habrían sido cometidos por las parejas de las víctimas, lo que revela el fuerte componente intrafamiliar detrás de una parte relevante de los asesinatos.

Un análisis de Ormusa precisa que uno de los crímenes se cometió con arma de fuego, otro por asfixia y cuatro mediante “otros objetos”. En dos de los casos, las víctimas tenían vínculo de pareja con el atacante, en uno había un conocido como responsable y en cuatro hechos aún no se ha logrado determinar la identidad del perpetrador.

La organización reportó, además, la existencia de al menos cinco episodios de violencia intrafamiliar en el rango del 1 de enero al 24 de febrero.

Estos registros, expuestos por Ormusa, podrían considerarse intentos de feminicidio y ejemplifican la persistencia de patrones culturales discriminatorios que desembocan en agresiones dentro del hogar y el círculo cercano de las víctimas.

Ormusa ha insistido en la necesidad de examinar la raíz social de la violencia de género, subrayando cómo los delitos tipificados como feminicidio muestran una correlación directa con dinámicas de poder y desigualdad. Las víctimas de estos hechos no solo reflejan cifras alarmantes sino que representan el impacto constante de una problemática estructural en el país.

Temas Relacionados

Feminicidios El SalvadorSanta AnaViolencia de GéneroViolencia IntrafamiliarEl SalvadorPNCORMUSA

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

De proteger a la población al crimen: Condenan a expolicías que lideraban red de asaltos y homicidios en El Salvador

El Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador dictó una sentencia sin precedentes de hasta 540 años de prisión contra una estructura criminal liderada por expolicías y exsoldados

De proteger a la población al crimen: Condenan a expolicías que lideraban red de asaltos y homicidios en El Salvador

El Banco de Guatemala presenta nueva moneda conmemorativa por su 80 aniversario

La institución monetaria lanza una edición especial que destaca la trayectoria del banco, incluye detalles arquitectónicos emblemáticos y rinde homenaje a personalidades históricas en el marco de una serie de actividades en 2026

El Banco de Guatemala presenta nueva moneda conmemorativa por su 80 aniversario

Costa Rica: El Poder Judicial experimenta renuncia masiva de funcionarios en los últimos años

Las cifras oficiales muestran una salida sostenida de empleados, que afecta áreas clave y compromete la operatividad del sistema. Autoridades atribuyen el fenómeno a reformas legales y condiciones laborales que inciden en el bienestar del personal

Costa Rica: El Poder Judicial experimenta renuncia masiva de funcionarios en los últimos años

Mujer recibe 60 años de cárcel en El Salvador por falsas promesas de trabajo en España

El fallo incluye una sanción económica para resarcir a quienes entregaron dinero a cambio de una oportunidad laboral en el extranjero. La sentencia fue emitida tras la presentación de pruebas contundentes en el tribunal.

Mujer recibe 60 años de cárcel en El Salvador por falsas promesas de trabajo en España

El Salvador carece de un censo nacional sobre personas con discapacidad

Las estadísticas disponibles provienen solo de encuestas y aproximaciones, lo que dificulta la planificación de políticas públicas y la cobertura educativa y laboral para quienes enfrentan diferentes tipos de discapacidad, según especialista

El Salvador carece de un censo nacional sobre personas con discapacidad

TECNO

La computación cuántica logra la primera teletransportación exitosa del mundo

La computación cuántica logra la primera teletransportación exitosa del mundo

Atlético de Madrid vs. Arsenal EN VIVO: la semifinal de la Champions que no debes buscar en Xuper TV o Magis TV

WhatsApp modo El Diablo Viste a la Moda 2: cómo activarlo en tres pasos

WhatsApp prepara el Archivo de Estado: qué cambia y cómo almacenar tus estados pasados

Reino Unido estudia prohibir las redes sociales para menores de 16 años con medidas claves

ENTRETENIMIENTO

La modelo trans con discapacidad que se convirtió en la primera usuaria de silla de ruedas en la Met Gala

La modelo trans con discapacidad que se convirtió en la primera usuaria de silla de ruedas en la Met Gala

“Te elegiría de nuevo, en cada vida”: Alejandra Silva celebra ocho años de matrimonio con Richard Gere con un emotivo mensaje

Se reveló la causa de muerte de Nicholas Brendon, actor de “Buffy, la cazavampiros”

El look de Sarah Paulson en la Met Gala 2026: un billete de dólar como antifaz y la polémica que desató

¿Quién fue Johnny Pacheco? El ícono de la salsa al que Bad Bunny rindió homenaje en la Met Gala 2026

MUNDO

El Parlamento de Rumanía destituyó al primer ministro Ilie Bolojan tras una moción de censura y dejó al país en interinidad

El Parlamento de Rumanía destituyó al primer ministro Ilie Bolojan tras una moción de censura y dejó al país en interinidad

El régimen de Irán amenazó con tomar represalias “firmes” contra los buques que no acaten su corredor impuesto en el estrecho de Ormuz

El kiwi, ave tradicional de Nueva Zelanda, regresa a Wellington tras más de un siglo de ausencia

Reino Unido estudia prohibir las redes sociales para menores de 16 años con medidas claves

Así es por dentro el MV Hondius, el crucero varado en Cabo Verde por un brote letal de hantavirus