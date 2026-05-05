Autoridad salvadoreña de aviación consolida su liderazgo regional en la formación de controladores aéreos

Representantes de distintos países latinoamericanos participan en paneles sobre innovación y sostenibilidad durante la primera jornada del IFIS 2026. (Foto Infobae/Emerson del Cid)

El Salvador se ha posicionado como un referente en la capacitación de controladores aéreos y personal técnico aeronáutico en Centroamérica, fortaleciendo su papel tanto en la región como en otras zonas de Latinoamérica. El Instituto Centroamericano de Capacitación Aeronáutica (ICCAE), adscrito a la Corporación Centroamericana de Servicios de Navegación Aérea (COCESNA), que actualmente opera desde San Salvador se ha convertido en el centro autorizado para la formación y actualización de funcionarios de aviación civil de los seis países centroamericanos.

Actualmente “80%de nuestra actividad se basa en entrenar a los funcionarios de las autoridades de aviación civil”, detalló Kevin López, encargado comercial del ICCAE en declaraciones a Infobae. El instituto no solo ofrece entrenamientos iniciales, sino también cursos de actualización periódica que son exigidos para mantener las licencias y competencias del personal aeronáutico.

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El alcance del ICCAE va más allá de las fronteras salvadoreñas. López explicó que los seis países miembros de COCESNA, Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, envían a sus controladores aéreos y operadores técnicos a capacitarse en El Salvador. “En Centroamérica nosotros somos el centro autorizado para poderlos formar y darles esa recurrencia", sostuvo. Antes de la creación del centro, los funcionarios viajaban a Estados Unidos, México o España para recibir formación, pero desde que el ICCAE abrió sus puertas en 1989, la mayoría se capacita en el país.

Autoridades y expertos internacionales inauguran el IFIS 2026, celebrado por primera vez en centroamericana. (Foto Infobae/Emerson del Cid)

Uno de los pilares tecnológicos de este avance es el simulador de control de tránsito aéreo instalado en el complejo de Ilopango. Este equipo, desarrollado por la empresa española, permite recrear escenarios de tráfico aéreo en cualquiera de los aeropuertos de la región. “Este simulador es una pantalla de 280° que tiene un software donde usted puede ejecutar las tareas de un controlador de tránsito aéreo”, explicó López. A través de esta herramienta, los alumnos simulan operaciones de llegada y salida de aeronaves, coordinan con distintos actores del espacio aéreo, pero también se ejercitan frente a situaciones reales bajo condiciones controladas.

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La oferta de entrenamiento del ICCAE no se limita al control de tránsito aéreo. El instituto también cuenta con un simulador de fuego vivo, único en Centroamérica y uno de los tres existentes en América. Este simulador permite la formación y evaluación de bomberos aeronáuticos, quienes deben demostrar su competencia bajo condiciones de fuego real y presión. López detalló: “Los bomberos vienen a demostrar su competencia. Aquí los sometemos a fuego real, fuego bajo presión”. El simulador utiliza la metodología Trainer Plus de la OAS y ha recibido funcionarios no solo de Centroamérica, sino también de Colombia y Curazao.

Asistentes al IFIS 2026 recorren la exposición tecnológica, donde empresas presentan soluciones para el desarrollo regional. (Foto Infobae/Emerson del Cid)

El impacto formativo del ICCAE ha sido reforzado por convenios de cooperación con otros centros de formación reconocidos en la región, como el SIAC en México, ITSFA en Panamá y ASCA en República Dominicana. Estos acuerdos permiten el intercambio de instructores y alumnos para fortalecer capacidades. Además, el instituto ha incorporado programas de formación en regulación de drones, acercando a los funcionarios centroamericanos a las nuevas tendencias tecnológicas en el sector.

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El compromiso con la formación técnica también abarca a jóvenes que buscan ingresar al sector aeronáutico. COCESNA, junto a otros aliados como Aeroman y la Fundación Gloria Kriete, impulsa un programa de becas a jóvenes para técnicos en mantenimiento aeronáutico. Según López, “la primera promoción de técnicos en mantenimiento aeronáutico salió hace dos años y fue una asociación que hizo con diferentes organismos”. Los egresados pueden optar a empleos en Aeroman, la estación de reparación de aeronaves más grande de Latinoamérica. El proceso de selección prioriza a bachilleres de especialidades técnicas, con edades entre 18 a 25 años, que superen los filtros académicos y de aptitud de la empresa.

El ICCAE, reconocido como el centro autorizado de formación en la región, impulsa la capacitación especializada de personal aeronáutico y técnicos en mantenimiento, fortaleciendo la seguridad y la modernización del sector aéreo. (Foto Infobae/Emerson del Cid)

El liderazgo en formación se refleja también en el reconocimiento internacional. Juan Carlos Trabanino, CEO de COCESNA, destacó el valor del simposio mundial de inspección en vuelo realizado por primera vez en Centroamérica, con El Salvador como sede. “La importancia que tiene es que se reúnen aquí los expertos en seguridad aeronáutica que ven todo el tema de calibración de equipos que se instalan en los diferentes aeropuertos”, afirmó Trabanino en declaraciones a Infobae. El evento ha congregado a especialistas de países como Bélgica, Alemania, India, España, Canadá, Brasil, Estados Unidos y Nueva Zelanda.

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Trabanino subrayó los avances logrados por El Salvador en tecnología aeronáutica, inversiones en sistemas de comunicaciones, centros de control de última generación, radares y equipos meteorológicos en las pistas. Destacó la auditoría positiva de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), que reconoció los altos niveles de cumplimiento del país. “Eso viene a hablar del fortalecimiento que se está dando a la seguridad operacional en materia aeronáutica”, señaló.

Juan Carlos Trabanino, director ejecutivo de COCESNA, destaca el papel de El Salvador como referente en innovación y seguridad operacional en la aviación centroamericana. (Foto Infobae/Emerson del Cid)

La aplicación de inteligencia artificial, no se queda atrás, en la actualización de bases de datos y la utilización de drones para inspecciones complementan el panorama innovador. Según el director de COCESNA, “la inteligencia artificial facilita la identificación de tendencias para mejores prácticas, por ejemplo, en mantenimiento aeronáutico”. El uso de aeronaves laboratorio para calibrar equipos en tierra y la implementación de procedimientos automatizados de aproximación contribuyen a la seguridad.

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El Salvador ha logrado reunir a expertos internacionales y consolidar su posición como referente en formación aeronáutica, con un impacto que trasciende las fronteras de Centroamérica. El trabajo coordinado entre la autoridad de aviación civil, COCESNA y los centros de formación ha permitido elevar los estándares y proyectar a la región como un polo de capacitación.