Fe y tradición movilizan a millones de peregrinos en Honduras por el aniversario del hallazgo de la Virgen de Suyapa

Cada 3 de febrero, miles de hondureños llegan a la Basílica de Nuestra Señora de Suyapa movidos por la devoción y las promesas cumplidas. Para este año se espera la llegada de hasta 1.5 millones de fieles, mientras autoridades activan operativos de seguridad, atención humanitaria y logística ante una de las concentraciones religiosas más multitudinarias del país.

Peregrinos que llegaron de todas
Peregrinos que llegaron de todas partes de Honduras encendieron velas y ofrecieron oraciones a la virgen. (créditos: cortesía)

La expectativa de una multitudinaria afluencia marca el aniversario del hallazgo de la Virgen de Suyapa en Honduras, con la previsión de recibir entre uno y 1.5 millones de peregrinos en la Basílica Menor de Nuestra Señora de Suyapa. Esta celebración, icónica para la identidad religiosa y cultural hondureña, impulsa no solo una movilización nacional de fieles, sino también un despliegue logístico sin precedentes para resguardar la seguridad y el bienestar de quienes acuden movidos por la promesa cumplida, la fe y las peticiones personales.

En los días previos a la fecha central, más de 600 emprendedores conforman una feria en los alrededores del santuario, según reportan las autoridades. Su presencia transforma la tradicional conmemoración en un motor de la economía local: los puestos de venta ofrecen alimentos típicos, artesanías y artículos religiosos, lo que permite a muchos microempresarios obtener ingresos vitales.

Los precios se adaptan al diverso flujo de visitantes, integrando a compradores de distintos contextos económicos y consolidando la feria como un espacio donde conviven devoción y actividad comercial.

La Policía Nacional y la
La Policía Nacional y la Comisión CONAPREMM coordinan un dispositivo especial de seguridad para resguardar a los fieles en la Basílica de Suyapa. (Créditos: cortesía)

Para enfrentar el desafío de recibir miles de fieles procedentes de diversos puntos del país, la Policía Nacional ha fortalecido su compromiso con la seguridad. El Comisionado General Miguel Roberto Pérez Suazo destacó: “Todos los que conformamos CONAPREMM nos hemos unido en un haz de esfuerzos para acompañar y ser parte de esta actividad donde se le rinde tributo a la Virgen de Suyapa, ya que todos hemos sido bendecidos en nuestras actividades diarias como servidores por las intercesiones de la madre de Jesús. Así que la institución policial estamos comprometidos con la seguridad de cada uno de los feligreses que asistan durante estos días a este centro religioso”. La organización interinstitucional coordinará el trabajo de la Comisión Nacional de Prevención en Movilizaciones Masivas (CONAPREMM), implementando medidas para proteger al enorme flujo de devotos que arribarán a Tegucigalpa.

Además, la planificación contempla la instalación de carpas alrededor de la Basílica. Estos refugios temporales, preparados para el descanso y la atención básica de los peregrinos, facilitan su estadía y previenen aglomeraciones. En particular, se prioriza el bienestar de adultos mayores, niños y personas con alguna condición de salud, quienes encuentran asistencia médica inmediata gracias al despliegue de ambulancias y brigadas de la Dirección de Sanidad Policial. Un sistema de videovigilancia reforzará la prevención de incidentes, permitiendo el monitoreo en tiempo real de las zonas con mayor concurrencia.

Se instalan carpas y se
Se instalan carpas y se refuerza la atención médica con ambulancias y brigadas para asegurar el bienestar de peregrinos en la festividad. (Créditos: Redes sociales)

Familias enteras, grupos parroquiales y fieles solitarios confluyen en las inmediaciones del santuario desde finales de enero: recorren largas distancias a pie y participan en vigilias, novenas y procesiones. La concentración más notable está prevista para el 3 de febrero, día en que se celebrarán las misas solemnes dedicadas a la popular “Morenita”.

La Policía Nacional reiteró el llamado a que la ciudadanía colabore para mantener un ambiente pacífico y ordenado durante la conmemoración. La devoción por la Virgen de Suyapa, arraigada y transmitida de generación en generación, se renueva así cada año con la llegada de miles de hondureños a Tegucigalpa, quienes dan forma a una de las mayores expresiones de fe y unidad social del país.

