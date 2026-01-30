Secretario general de la ONU felicita a Nasry Asfura por su investidura

El mensaje del secretario general refleja la apuesta internacional por un gobierno más inclusivo y democrático en Honduras (Créditos: Redes sociales)

Esta carta, difundida públicamente el 29 de enero de 2026, refuerza la expectativa internacional de que el gobierno hondureño coloque la cohesión social y la igualdad de género como pilares de sus políticas, mientras la comunidad global observa el proceso de estabilización democrática en un país marcado por la polarización.

En el texto dirigido a Asfura, Guterres pone el énfasis en la importancia de que el nuevo gabinete hondureño incorpore la igualdad de género como principio estructural del Ejecutivo.

Resalta que esta perspectiva es indispensable para consolidar democracias representativas y equilibrar las oportunidades en la sociedad hondureña. Según la carta citada por varios medios nacionales, el secretario general de la ONU transmitió: “Me complace transmitirle mis felicitaciones por su toma de posesión como presidente de la República de Honduras y desearle éxito en el ejercicio de sus funciones”. Sostuvo además la convicción de que el liderazgo de Asfura contribuirá a fortalecer los lazos con Naciones Unidas, poniendo especial atención en los ejes de desarrollo, paz y estabilidad regional.

El respaldo de organismos multilaterales y naciones aliadas se hizo evidente desde la investidura de Asfura. La Unión Europea, a través de un comunicado público, confirmó su intención de mantener y profundizar la cooperación bilateral, señalando que el gobierno entrante será un socio estratégico en asuntos de recíproco interés.

Por su parte, el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, envió saludos formales y manifestó la disposición de coordinar esfuerzos con Honduras para el bienestar y el desarrollo de la región centroamericana. En este mismo sentido, Paraguay reiteró su compromiso de construir una agenda de trabajo conjunta que priorice la democracia y el respeto del Estado de Derecho.

El apoyo internacional pone a prueba el compromiso hondureño con la estabilidad política y la inclusión social (Créditos: Redes sociales)

Guterres, al hacer referencia al plan gubernamental de Asfura, valoró especialmente las propuestas encaminadas a la prevención y resolución de conflictos sociales, recomendando el despliegue de políticas públicas que refuercen la cohesión social y la participación ciudadana.

Resaltó que la “cohesión social, la inclusión y el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática” deben ser vectores de la nueva administración, visión que la ONU considera fundamental para lograr una estabilidad duradera en Honduras.

El contexto político local ha añadido presión sobre el inicio del mandato de Asfura. El nuevo presidente, del Partido Nacional, resultó electo en los comicios celebrados el 30 de noviembre de 2025 tras una ajustada contienda cargada de denuncias sobre presuntas irregularidades y episodios de polarización.

La toma de posesión, el 27 de enero, tuvo lugar ante un Congreso Nacional fragmentado, en el que los debates sobre la composición del gabinete y las alianzas partidarias abrieron un periodo de tensiones.

Durante el acto de investidura, Asfura anunció que sus prioridades serían el fortalecimiento de las instituciones, la creación de puestos de trabajo y la mejora de la seguridad ciudadana.

Sin embargo, la oposición reclamó prontitud en el combate a la corrupción y mayor transparencia en la gestión, cuestionando la capacidad del Ejecutivo para satisfacer la demanda pública de inclusión social y equidad.

En este escenario, el respaldo de la ONU adquiere particular relevancia, dotando al nuevo gobierno de legitimidad internacional y abriendo la puerta a mayores oportunidades de cooperación técnica y financiera.

La toma de posesión de Asfura ocurre ante un Congreso Nacional fragmentado, generando debates sobre alianzas y composición del gabinete. (crédito: Casa de gobierno Honduras)

Las expectativas de las Naciones Unidas con respecto a Honduras se inscriben en una estrategia más amplia para Centroamérica, donde la asistencia multilateral —incluido el apoyo en el diseño e implantación de políticas públicas— se percibe como herramienta crucial para reformar las estructuras estatales y enfrentar los retos de desarrollo sostenible, seguridad y derechos humanos.

Al definir prioridades como la cohesión social y la igualdad de género, la ONU subraya su interés en que la nueva agenda hondureña favorezca la inclusión y mejore la imagen internacional del país, factores considerados críticos para acceder a colaboración de entidades multilaterales y fondos externos.

El escenario que rodea a la toma de posesión de Nasry Asfura se ve enriquecido por una serie de pronunciamientos positivos de gobiernos y organismos que reconocen el momento de transición institucional. No obstante, la responsabilidad inmediata del Ejecutivo pasa por dar respuestas eficaces a las expectativas ciudadanas y consolidar una gobernabilidad efectiva en medio de un panorama político fragmentado.