Honduras

Ministro de la Presidencia en Honduras anuncia cambios en La Gaceta y adelanta recorte presupuestario de hasta 15 mil millones de lempiras

El inicio de la nueva administración presidida por Nasry “Tito” Asfura marca una agenda de reordenamiento institucional, ajustes presupuestarios y apoyo educativo que busca impactar áreas neurálgicas del Estado desde el primer día de gestión

Guardar
El reordenamiento institucional y la
El reordenamiento institucional y la eficiencia estatal figuran como ejes prioritarios en la nueva agenda administrativa del Ejecutivo hondureño.

El inicio de la nueva administración presidida por Nasry “Tito” Asfura marca una agenda de reordenamiento institucional, ajustes presupuestarios y apoyo educativo que busca impactar áreas neurálgicas del Estado desde el primer día de gestión.

Entre las primeras medidas anunciadas figura una reducción presupuestaria estimada en 15 mil millones de lempiras, iniciativa que, según el secretario del Despacho Presidencial Juan Carlos García, busca redirigir fondos hacia los sectores de educación y salud, conforme a las prioridades fijadas por la administración entrante.

En declaraciones realizadas tras la ceremonia de investidura en Tegucigalpa, García detalló que el proceso de recorte presupuestario se encuentra en etapa de evaluación por la Secretaría de Finanzas, institución encargada de analizar la situación fiscal antes de definir los ajustes específicos y la distribución de recursos.

El secretario señaló: “Viene un recorte fuerte en función de algunas instituciones, para que los fondos sean destinados a los planes de trabajo que el presidente Asfura tiene en mente, especialmente en educación y salud”.

Agregó que la reformulación del Presupuesto General de la República para el ejercicio fiscal 2026 dependerá de un informe técnico preliminar elaborado por el Ministerio de Finanzas, quien asumirá la revisión inicial de la situación fiscal.

El funcionario también subrayó que los cambios proyectados en la estructura presupuestaria corresponden a los primeros pasos del Ejecutivo para redefinir la hoja de ruta administrativa, en un contexto donde la eficiencia estatal y la reorganización institucional constituyen ejes centrales de la gestión.

Sobre este punto, García insistió en que los detalles sobre los montos finales y las instituciones sujetas a recortes dependerán de la culminación del análisis financiero oficial.

Las primeras decisiones de la
Las primeras decisiones de la gestión Asfura priorizan el rediseño de las finanzas estatales con el objetivo de beneficiar a estudiantes y maestros en todo el país

Más allá del ámbito fiscal, el sector educativo se erige como uno de los focos principales de la estrategia gubernamental. García precisó que ya se trabaja en una estrategia nacional para fortalecer los centros escolares públicos, con énfasis en la dotación de materiales y apoyo pedagógico. Afirmó: “Se harán visitas a todos los colegios para la entrega de útiles escolares, cuadernos de trabajo para todos los niños y guías pedagógicas para los maestros”, indicando que estas acciones forman parte de un plan integral de apoyo a la comunidad educativa.

Aunque el secretario del Despacho Presidencial no especificó ni fechas ni mecanismos concretos de ejecución, aseguró que dichos esfuerzos ya han comenzado y se implementarán de forma progresiva en los distintos centros del país, con el objetivo de atender las demandas inmediatas del sistema escolar y reforzar la calidad del aprendizaje.

En el área administrativa, el Diario Oficial La Gaceta también será objeto de medidas de reorganización. García confirmó que, tras conversaciones con la Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG) —entidad responsable de la publicación oficial—, se ha designado a una nueva autoridad para liderar el proceso de transición en la dirección del Diario Oficial. Destacó que los cambios se realizarán conforme a la ley y serán sometidos a revisión legal para garantizar el cumplimiento de las normativas. Señaló: “En las próximas horas vamos a hacer los cambios conforme a ley. Esto está dentro de un cuerpo colegiado, pero una vez nombrado se hará la sustitución y se revisará la parte legal de lo que ha sucedido anteriormente”.

Una reestructuración presupuestaria apunta a
Una reestructuración presupuestaria apunta a robustecer el sistema educativo nacional mediante acciones directas y mejor aprovechamiento de los fondos públicos

En el ámbito laboral, los sindicatos aprobados durante los últimos días de la administración saliente serán objeto de análisis por parte del nuevo gobierno. García explicó que cualquier opinión o decisión sobre estas organizaciones seguirá los parámetros del marco legal vigente: “Hay un cuerpo legal y en su momento se dará una opinión al respecto”. Subrayó que la evaluación se enfocará en las disposiciones específicas que regulan la formación y operación de los sindicatos en el país.

Todas estas líneas de acción, según García, buscan sentar las bases para una administración orientada a la revisión institucional y la puesta en marcha de programas en sectores considerados prioritarios para el desarrollo social.

Temas Relacionados

HondurasMinistro presidenciaJuan Carlos Garcianuevo gobiernoreducciónrecorte economicoNasry Asfura15 mil millonesfondos estatalesLa GacetaReformasCambiossaludeducación

Últimas Noticias

El Ilopango Air Show 2026 arranca motores en El Salvador con espectáculos y causa benéfica para hospital infantil

Este año, el show aéreo más grande de Latinoamérica vuelve con acrobacias impactantes, conciertos y mucha adrenalina, todo con el objetivo de apoyar a los niños del Hospital Nacional de Niños 'Benjamín Bloom'

El Ilopango Air Show 2026

¿Alcanza el salario mínimo en El Salvador frente al aumento de precios?

El 68.1% de los salvadoreños percibe un alza en los precios de la canasta básica, según encuesta, lo que ha obligado a numerosos hogares a reducir su consumo o sacrificar productos básicos

¿Alcanza el salario mínimo en

Influenza concentra las muertes al inicio de 2026 y eleva las alertas sanitarias en Panamá

El virus respiratorio lidera el impacto letal en la primera semana del año, mientras se mantiene la circulación de otras enfermedades respiratorias y transmitidas por vectores

Influenza concentra las muertes al

La ONU discute la extensión del mandato de la Oficina Integrada en Haití con respaldo dominicano

La representación diplomática dominicana insistió en la urgencia de prolongar el trabajo de acompañamiento de Naciones Unidas en Haití, con el objetivo de garantizar avances institucionales y combatir el crimen organizado en la zona

La ONU discute la extensión

La AEC avanza desde Panamá en un plan regional para atender la crisis humanitaria en Haití

El plan será implementado por un comité de diez países y busca coordinar esfuerzos en seguridad alimentaria, salud y agua.

La AEC avanza desde Panamá

TECNO

Cómo afecta la IA los

Cómo afecta la IA los ingresos y rentabilidad de las empresas que adoptan esta tecnología

En solo 15 días, la IA detectó a 590 conductores que no usan cinturón de seguridad

La pulsera que desató la polémica: por qué el tenista Carlos Alcaraz tuvo que quitarse su Whoop en pleno partido

Lo que se viene para WhatsApp en 2026: menos fraudes, pagar para evitar publicidad y más

Ahora Google responde a tus búsquedas con lo mejor de su inteligencia artificial Gemini

ENTRETENIMIENTO

Las estrellas de ‘La mujer

Las estrellas de ‘La mujer biónica’ y ‘El hombre nuclear’ se reencuentran 50 años después

Michael J. Fox y Harrison Ford, sin filtro: la lucha contra el Parkinson, política y un reencuentro cargado de emoción

La historia de la niña de 8 años que nunca había escuchado sobre ‘Stranger Things’, pero obtuvo un papel en la serie

Así se siente Jennifer Aniston con Jim Curtis tras casi un año de relación: “Está muy agradecida y orgullosa”

¿Un nuevo capítulo? Dave Mustaine revive la antigua rivalidad y propone una gira Megadeth-Metallica

MUNDO

Descubren en Norfolk una rara

Descubren en Norfolk una rara trompeta de guerra celta que arroja luz sobre rituales y tecnología de la Edad del Hierro

Australia sufre una ola de calor histórica con temperaturas cercanas a los 50 ℃

Uso de munición real y muertes por desangramiento: los testimonios de la brutal represión del régimen de Irán

Alerta en Occidente: el régimen de Kim Jong-un probó un lanzacohetes múltiple y amenazó con una nueva escalada nuclear

La guerra de Ucrania ya dejó cerca de dos millones de bajas militares en casi cuatro años de combate