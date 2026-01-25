Honduras

El Parlamento hondureño confirma la continuidad del tratado de extradición con Estados Unidos

La sesión inaugural del nuevo período legislativo estableció que la administración entrante dará su respaldo al acuerdo bilateral, mientras se preparan medidas para asegurar la vigencia de este instrumento jurídico a largo plazo

Guardar
Este domingo se instaló formalmente
Este domingo se instaló formalmente el nuevo Congreso Nacional de Honduras.

El futuro del tratado de extradición entre Honduras y Estados Unidos ha quedado definido tras la instalación del nuevo período legislativo en el país centroamericano. Las palabras del presidente del Parlamento hondureño, Tomás Zambrano, confirmaron que la continuidad del acuerdo es una prioridad para la nueva administración.

Durante la ceremonia de inicio de sesiones, Zambrano, del Partido Nacional, aseguró que el nuevo gobierno dará soporte al convenio con Estados Unidos. Según sus propias palabras, “el gobierno nuevo que va a entrar va a continuar con la extradición en el país y aquí lo decimos, desde este Congreso, ese convenio de extradición con nuestro principal aliado y hermano Estados Unidos”. El respaldo de Donald Trump, presidente estadounidense, a la campaña de Zambrano y del presidente electo Nasry ‘Tito’ Asfura marcó el tono de las relaciones bilaterales para el nuevo ciclo político.

El Parlamento se prepara para establecer mecanismos que garanticen la permanencia del tratado. Zambrano adelantó que buscarán “blindar el tratado de extradición para que en el futuro no venga otro gobierno y por otros intereses se quiera eliminar la extradición”. La intención es que el acuerdo tenga un carácter duradero y no se limite a un solo mandato.

El contexto de esta decisión está marcado por la reciente marcha atrás del gobierno saliente, encabezado por Xiomara Castro. La presidenta, que terminará su mandato el próximo martes, había ordenado la suspensión del acuerdo el 28 de agosto de 2024, en medio de tensiones diplomáticas con Washington.

En ese momento, Castro denunció el tratado firmado en 1912, aludiendo a “la injerencia y el intervencionismo de los Estados Unidos, así como su intención de dirigir la política de Honduras a través de su Embajada y otros representantes”.

Tomás Zambrano agradeció el respaldo
Tomás Zambrano agradeció el respaldo recibido durante la instalación de la primera legislatura, un acto que reunió a autoridades del Estado.

Sin embargo, el pasado 10 de enero, Castro anunció que retiraba la suspensión, subrayando el “compromiso” de su gobierno en la lucha contra el narcotráfico. Este giro fue interpretado como una respuesta a las críticas recibidas y a la presión internacional. No obstante, la mandataria señaló la “grave contradicción” que representaba el indulto otorgado en Estados Unidos al expresidente Juan Orlando Hernández, quien había sido condenado en junio de 2024 a 45 años de cárcel por narcotráfico y armas. Hernández, extraditado en abril de 2022 a Estados Unidos, fue indultado por Trump el 1 de diciembre, lo que generó cuestionamientos sobre la coherencia de la cooperación bilateral.

Las relaciones entre ambos países se tensaron aún más tras una reunión entre autoridades de Defensa de Honduras y el ministro venezolano Vladimir Padrino López, sancionado internacionalmente. La entonces embajadora estadounidense, Laura Dogu, expresó la preocupación de su país, lo que llevó a Castro a tomar la decisión unilateral de denunciar el tratado.

El 18 de febrero de 2025, Castro comunicó que había alcanzado un acuerdo con la nueva administración estadounidense para que el tratado continuara en vigor, añadiendo salvaguardas para asegurar una aplicación objetiva y la protección de los intereses hondureños.

El tema de la extradición formó parte del debate electoral de las elecciones generales del 30 de noviembre. La candidata oficialista, Rixi Moncada, no logró pasar al balotaje, quedando en tercer lugar. El triunfo correspondió a Nasry ‘Tito’ Asfura, del Partido Nacional, quien también contó con el apoyo público de Trump y cuya victoria fue validada por el Consejo Nacional Electoral.

Este domingo quedó oficialmente instalada
Este domingo quedó oficialmente instalada la Primera Legislatura del Congreso Nacional 2026–2030.

En el nuevo escenario político hondureño, la extradición vuelve a ser un punto de consenso, aunque no exento de polémica, en la agenda bilateral con Estados Unidos.

Temas Relacionados

ExtradiciónHondurasEstados UnidosTomás ZambranoNasry 'Tito' AsfuraXiomara CastroPartido NacionalWashingtonNarcotráficoDonald Trump

Últimas Noticias

El presidente electo de Honduras designa a Mireya Agüero como canciller

La decisión se produce en medio de presiones por legitimidad y crisis económica, mientras el nuevo mandatario adelanta medidas de austeridad y nombra a su equipo principal antes de asumir el cargo oficial

El presidente electo de Honduras

El Salvador cuenta cada vez con más adultos mayores y menos jóvenes, según el censo 2024

El último censo nacional revela un crecimiento acelerado de la población mayor de 65 años y una reducción en el número de niños y jóvenes, lo que transforma la estructura social y plantea nuevos desafíos para el país

El Salvador cuenta cada vez

El turismo europeo en Costa Rica impulsa el gasto y la permanencia media por visitante

Los visitantes europeos destacan por su estancia prolongada y mayor desembolso en Costa Rica, segmentándose como un motor determinante para el crecimiento de los ingresos turísticos según el Instituto Costarricense de Turismo

El turismo europeo en Costa

La ciclista ucraniana Yuliia Biriukova gana el Grand Prix Circuito Urbano en San Salvador

El evento internacional reunió a 120 atletas de 12 países, quienes compitieron durante 79 kilómetros en la capital salvadoreña dentro del Tour El Salvador, certamen que otorga la mayor cantidad de puntos UCI en el continente

La ciclista ucraniana Yuliia Biriukova

Sin presencia del ejecutivo Honduras instala la primera legislatura del Congreso Nacional para el período 2026-2030

El inicio de estos cuatro años legislativos coincide con una clara demanda de mejoras en el acceso a la justicia, propuestas de austeridad y cambios orientados a la transparencia, que determinarán el rumbo político nacional

Sin presencia del ejecutivo Honduras

TECNO

Un nuevo rival para Starlink:

Un nuevo rival para Starlink: la empresa espacial de Jeff Bezos entra al negocio del internet satelital

Métodos eficaces para enfriar la refrigeradora rápidamente

Robots que hacen tareas del hogar: el plan de Tesla para llevar Optimus al mercado en 2027

Cuatro estafas comunes en WhatsApp: desde un romance ideal hasta una oferta de trabajo que no existe

Por qué no deberías abrazar a tu perro según la IA, puede ser peligroso

ENTRETENIMIENTOTELESHOW

Eagles alcanzan cuádruple diamante con

Eagles alcanzan cuádruple diamante con un disco histórico que redefine los récords de ventas en Estados Unidos

Las parejas de Brooklyn Beckham antes de casarse con Nicola Peltz

Dave Mustaine, del quiebre con Metallica al ADN de Megadeth: “Quería ser más pesado y rápido que ellos”

El k-drama “Bon Appétit, majestad” ingresó al ranking de las series más vistas en Netflix

Eric Dane generó preocupación por su estado de salud tras ausentarse de un evento en su honor

MUNDO

Israel lanzó una operación a

Israel lanzó una operación a gran escala para localizar los restos del último rehén en Gaza

El régimen de Irán admitió que bloqueó internet para evitar la difusión de imágenes de la represión durante las protestas

El régimen iraní amenazó con imponer castigos “sin clemencia” a los manifestantes

Rusia afirmó que el ex dictador Maduro fue traicionado por su entorno: “Conocemos los nombres”

Los baños termales de los monos japoneses revelan una inesperada conexión entre comportamiento y salud microbiana