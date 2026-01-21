Honduras

El Consejo Nacional Electoral de Honduras realiza la entrega de credenciales bajo estrictas medidas logísticas por la tensión social

La entrega de credenciales a las autoridades electas de Honduras se llevó a cabo en medio de tensiones y protestas en los alrededores del Consejo Nacional Electoral (CNE), mientras el país se prepara para la inminente transición de poderes y la renovación de cargos a nivel nacional y municipal

El Consejo Nacional Electoral entregó credenciales a los 298 alcaldes electos y sus regidores, completando la última fase del proceso electoral en Honduras.

Durante la jornada, el clima de inestabilidad política se evidenció con un incidente violento en el que el diputado electo Rolando Contreras resultó agredido cuando acudía a retirar su acreditación.

Según lo ocurrido, un grupo de simpatizantes del partido Libertad y Refundación (Libre) intentó golpearlo y la Policía Nacional debió intervenir para protegerlo.

El ataque quedó registrado en videos difundidos en redes sociales. Hasta el cierre de la jornada, las autoridades no habían reportado detenidos ni la apertura de investigaciones judiciales por este hecho, mientras el CNE mantenía la agenda de acreditación bajo estrictas medidas de seguridad.

Integrantes del Ejército custodian este martes el Congreso Nacional como medida previa a la toma de posesión de los nuevos diputados para el periodo 2026-2030 en Tegucigalpa (Honduras). EFE/ Gustavo Amador

El acto de acreditación representa la fase final del proceso electoral e implica la validación indispensable para el ejercicio formal de las nuevas funciones. El CNE entregó credenciales a los 298 alcaldes electos y a sus regidores.

La toma de posesión de las nuevas corporaciones municipales está programada para el domingo 25 de enero.

En el caso de los diputados al Congreso Nacional, correspondientes al período 2026–2030, la entrega de documentos no se realizó de manera generalizada en la sede central debido al ambiente de tensión.

Para reducir riesgos y evitar aglomeraciones, el organismo optó por desplazar equipos a las sedes de los partidos políticos: las credenciales se distribuyeron en los locales del Partido Liberal, Libre y en el denominado búnker del Partido Nacional, aplicando un plan especial de desconcentración.

con gas lacrimógeno policía nacional despojo a militantes del partido en el gobierno por protestas frente al CNE

Fuerte dispositivo de seguridad y protestas

Por su parte, la acreditación del presidente electo Nasry Asfura se hará en un acto privado, siguiendo los protocolos reservados para la máxima magistratura, antes de la ceremonia de asunción presidencial prevista para el día 27 de enero, conforme al calendario constitucional.

Desde las primeras horas del día, los alrededores del CNE en Tegucigalpa permanecieron bajo vigilancia policial y se registraron protestas de simpatizantes de Libre.

Estos colectivos se apostaron en defensa de Jorge Aldana, alcalde del Distrito Central, en una serie de manifestaciones que han continuado tras la finalización del proceso electoral.

A pesar de las consignas y la presión, los manifestantes permitieron el acceso de alcaldes, diputados y funcionarios autorizados para completar sus trámites.

Colectivos de Libre agredieron a Rolando Contreras, quien llegó hasta el Consejo Nacional Electoral para reclamar su credencial que lo acredita como diputado del PINU por el departamento de Cortés.

La seguridad reforzada incluyó controles de ingreso, vigilancia en el perímetro y acompañamiento a los funcionarios durante la retirada de credenciales. El CNE coordinó estas acciones con la Policía Nacional para asegurar que todos los funcionarios electos pudieran acreditar su elección sin contratiempos.

Sin embargo, en medio del proceso, un grupo de simpatizantes del partido Libre agredió al diputado electo Rolando Contreras este martes en las inmediaciones del Consejo Nacional Electoral. El ataque ocurrió cuando el parlamentario acudió a retirar su credencial oficial para el período 2026–2030.

La presencia de manifestantes que protestaban frente al órgano electoral generó un ambiente de tensión durante la jornada de entrega de credenciales a diputados y autoridades municipales electas.

Imágenes en video muestran a varios simpatizantes intentando golpear al diputado, momento en el que efectivos de la Policía Nacional intervinieron para protegerlo y contener la agresión.

Según el organismo, la acreditación es un paso previo fundamental para la instalación formal de los nuevos poderes del Estado y la asunción de los gobiernos municipales para el próximo período constitucional.

La logística implementada por las autoridades busca garantizar la entrega de credenciales a todos los funcionarios electos pese a las protestas.

El ingreso de autoridades electas al CNE se desarrolló durante toda la jornada, con delegaciones provenientes de distintos departamentos que llegaron bajo protección policial.

El movimiento en las inmediaciones generó cierres parciales y desvíos temporales en las calles cercanas, medidas aplicadas para garantizar tanto la seguridad como el desarrollo normal del procedimiento de acreditación.

Durante la acreditación, el CNE sostuvo contacto con representantes de partidos políticos y fuerzas de seguridad, con el objetivo de monitorear la situación y anticipar eventuales incidentes. Personal de seguridad reguló los accesos y funcionarios del organismo asistieron a los asistentes, cumpliendo con los tiempos previstos.

A pesar de las manifestaciones y la presencia de dispositivos de seguridad, el CNE no reportó suspensión de actividades ni alteraciones en el proceso durante el día.

La Policía Nacional Civil de

El Banco Central de Honduras

Las empresas salvadoreñas deberán asumir

La justicia amplía por seis

El avance de los Juegos

El aire acondicionado no enfría,

Timothy Busfield saldrá de la

La Unión Europea advirtió que

