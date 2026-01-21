Honduras

Armada francesa captura a 10 hondureños con casi cinco toneladas de cocaína

El Alto Comisionado de Francia en la Polinesia Francesa confirmó en un comunicado que la intercepción ocurrió el pasado 16 de enero, luego de que las fuerzas armadas francesas desplegaran “significativos recursos humanos y materiales” para ejecutar el operativo en aguas internacionales

El decomiso de cocaína se considera uno de los mayores registrados este año en la región del Pacífico Sur, según autoridades.

La Armada francesa interceptó una embarcación pesquera con 4.87 toneladas de cocaína en el Pacífico Sur, frustrando la llegada del cargamento a Australia, uno de los mercados más rentables a nivel mundial para el tráfico de drogas. La operación, realizada el 16 de enero conforme a la Armada de Francia en la Polinesia Francesa, involucró amplios recursos humanos y materiales, y marca uno de los decomisos más significativos del año en la región.

La magnitud de esta incautación cobra mayor relevancia por su contexto internacional: la Organización de las Naciones Unidas advirtió en informes recientes que grupos delictivos dedicados al tráfico de cocaína y metanfetamina intensificaron su presencia en el Pacífico, multiplicando los traslados de grandes cargamentos desde América del Norte y América del Sur hacia destinos de alto consumo como Australia y Nueva Zelanda. Según la ONU, estas organizaciones recurren cada vez más a rutas marítimas de largo alcance y a barcos pesqueros o mercantes con el objetivo de evadir los controles.

Tras la detención, la Marina Mercante de Honduras confirmó la identidad de los diez ciudadanos hondureños tripulantes: Cristopher Alexander Turcios, Jonny Smith Hernández (quien capitaneaba la nave), Miguel Zúñiga, Héctor Leonardo Rivera Martínez, Lesguin Antonio Morales Mena, Abrahán Josué Hernández Ruiz, Aron Cristopher Fuentes, Adán Santos, Gerson Manuel Triminio y Deison Meléndez. El undécimo tripulante es de nacionalidad ecuatoriana, aunque su nombre no se dio a conocer oficialmente.

La embarcación “Raider”, registrada bajo bandera hondureña, zarpó desde las Islas de la Bahía el 28 de noviembre con destino inicial a Panamá. Allí permaneció cerca de un mes antes de retomar su curso hacia Australia. Según relató Walter Azzad, funcionario de la Marina Mercante hondureña, la nave habría sido “contaminada” mientras estaba en Panamá, término que empleó para indicar la carga ilícita introducida sin participación comprobada de las autoridades marítimas.

Azzad precisó que los hondureños fueron contratados por armadores panameños para trasladar la nave y mercancía a Australia, sin especificar el tipo de mercancía declarada, ya que esa información sigue bajo investigación.

El proceso de vigilancia que derivó en la incautación fue internacional: Estados Unidos detectó la embarcación cuando transitaba el Pacífico ante la sospecha de que transportaba alrededor de cinco mil kilogramos de cocaína, y luego compartió los datos con las autoridades francesas, responsables de su intercepción en esa zona marítima.

A pesar de la detención, la fuente oficial francesa confirmó que no presentarán cargos judiciales contra los tripulantes, ya que la incautación tuvo lugar en aguas internacionales bajo acuerdos de cooperación.

No obstante, Honduras y Ecuador mantienen la facultad para iniciar procedimientos legales conforme a sus legislaciones nacionales. Según Azzad, “se están haciendo todos los esfuerzos necesarios” para garantizar el respeto de los derechos de los hondureños durante el proceso.

Por el momento, no existe información oficial acerca de una posible repatriación o transferencia bajo custodia de los detenidos, ni sobre eventuales juicios a su retorno.

Las autoridades hondureñas indicaron encontrarse en gestiones diplomáticas y legales, buscando acceder a mayores detalles del caso y recabar testimonios de sus nacionales.

La investigación permanece abierta bajo la coordinación de varias agencias internacionales, mientras se profundiza en los aspectos logísticos y financieros asociados a la droga decomisada.

