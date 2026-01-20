Honduras

El Ministerio Público investiga millonaria compra de simuladores digitales en el Infop a días del cierre del cambio de gobierno en Honduras

Agentes de la ATIC ingresaron a la sede del Instituto Nacional de Formación Profesional para asegurar documentación vinculada al proceso de adjudicación de equipos tecnológicos. La investigación se desarrolla en la etapa final de la actual administración.

Guardar
Las autoridades han activado revisiones
Las autoridades han activado revisiones técnicas y legales sobre el uso de fondos públicos en plena transición gubernamental

El Ministerio Público ha puesto bajo escrutinio una compra millonaria de simuladores digitales tecnológicos realizada por el Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), en un momento de intensa vigilancia institucional a pocos días del cierre de la administración de Xiomara Castro.

Este proceso de investigación, que permanece en fase preliminar y ha generado expectativas sobre posibles consecuencias administrativas o penales, refleja la presión de rendición de cuentas que enfrentan distintas entidades estatales en la transición gubernamental.

En el transcurso de la investigación, y tras la reciente intervención de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) en las instalaciones del Infop, los agentes aseguraron expedientes, contratos, actas y demás documentos vinculados al proceso de adjudicación.

Las autoridades confirmaron que el secuestro de estos documentos constituye una fase inicial clave, pues buscan preservar la información original para evitar alteraciones y someter el material a un análisis técnico, financiero y legal más exhaustivo.

Hasta ahora, el Ministerio Público no ha revelado si existen funcionarios formalmente investigados ni se ha detallado el alcance de las irregularidades halladas.

Como señalaron fuentes institucionales citadas en el comunicado oficial, “el análisis de la documentación permitirá determinar si hubo responsabilidades administrativas o penales derivadas del proceso”. La entidad reiteró además que cualquier determinación adicional solo se hará pública tras el avance de las diligencias.

El proceso pone a prueba
El proceso pone a prueba los protocolos de transparencia y cooperación mientras la nueva gestión se prepara para asumir el control

Fuentes del Infop confirmaron el ingreso de los agentes de la ATIC y aseguraron que la institución facilitó el acceso a la documentación solicitada.

No obstante, la entidad evitó ofrecer declaraciones detalladas y defendió públicamente que “los procesos de contratación se rigen por la ley y que está dispuesta a colaborar con las autoridades competentes”.

En los últimos años, el Infop ha impulsado programas de modernización tecnológica diseñados para satisfacer las demandas del mercado laboral, orientando su oferta formativa —según expresó oficialmente— a “fortalecer la capacitación técnica de miles de hondureños”.

La compra de simuladores digitales se presentó dentro de estas estrategias, aunque las investigaciones en curso buscan identificar si la adjudicación de estos contratos respetó los principios de legalidad, libre competencia y eficiencia en la utilización de recursos públicos.

El proceso reciente no solo ilustra la atención particular de los organismos de control en los últimos días del mandato de Xiomara Castro, sino que se suma a otras pesquisas ya abiertas en distintas áreas del aparato estatal en este contexto de cierre y transición gubernamental.

El Ministerio Público remarcó: “las investigaciones se realizan de manera independiente del calendario político”, subrayando la autonomía del proceso.

Las autoridades no han señalado
Las autoridades no han señalado a funcionarios investigados y el expediente sigue bajo revisión para esclarecer el uso de fondos públicos en la formación profesional.

El papel de la ATIC resulta central en estos procedimientos, al ser el órgano especializado en delitos complejos, incluyendo la corrupción y el fraude en entidades públicas.

De acuerdo con expertos en administración pública, la adquisición estatal de tecnología como la de simuladores representa “un área de alto riesgo debido a la complejidad técnica de los productos, la variabilidad de precios y la necesidad de justificar la idoneidad de los equipos adquiridos”, lo que explica el escrutinio exhaustivo de los órganos de control.

Las autoridades adelantaron que, finalizada la revisión documental, podrán decidir los pasos siguientes, como ampliaciones de la investigación, citaciones de funcionarios o la petición de información a otras entidades estadísticas.

El expediente, por ahora, continúa bajo investigación, en estricto apego al debido proceso y la presunción de inocencia, mientras la atención se mantiene sobre la gestión y uso de fondos públicos destinados a la capacitación técnica en el país.

Temas Relacionados

Ministerio PúblicoHondurasAgencia Técnica de investigaciónInstituto Nacional de FormaciónINFOPIrregularidadessecuestro de documentossimuladoresprecios sobrevaloradosInvestigación

Últimas Noticias

Corte IDH responsabiliza a Honduras por detenciones arbitrarias y falta de justicia por muerte de mujer trans

Esta decisión se inscribe en una línea jurisprudencial que refuerza los estándares regionales contra la discriminación y la violencia hacia personas LGBTIQ+, subrayando la obligación de los Estados de prevenir la violencia basada en la identidad de género

Corte IDH responsabiliza a Honduras

El Salvador recibe el Panamericano de ajedrez juvenil continental

El país será sede del XV Campeonato Panamericano U7–U17 de Ajedrez, evento que reunirá a más de 300 atletas de 42 países durante una intensa semana de competencias internacionales

El Salvador recibe el Panamericano

El Congreso de Guatemala aprueba acuerdo para entregar apoyo económico a familias de agentes caídos

Los legisladores avalaron una disposición que contempla compensaciones para los allegados de los efectivos fallecidos y lesionados en los recientes ataques, utilizando recursos propios y asegurando la asistencia mientras persista el estado de excepción

El Congreso de Guatemala aprueba

El Salvador apunta a duplicar la producción de frijol y maíz para 2026

La iniciativa respaldada por la Mesa Agropecuaria y ejecutada por el Ministerio de Agricultura busca garantizar la provisión de alimentos, duplicando áreas sembradas y ampliando puntos de venta directos entre productores y consumidores

El Salvador apunta a duplicar

La deuda pública de El Salvador superó el 89% del PIB hasta noviembre de 2025

Los datos del Ministerio de Hacienda indican que el endeudamiento del Estado, incluidas las obligaciones previsionales, alcanzó los $32,613 millones, intensificando los desafíos de sostenibilidad para la economía salvadoreña para este año

La deuda pública de El

TECNO

¿De qué debes proteger tu

¿De qué debes proteger tu móvil en verano y cómo cuidarlo del calor?

Colombia atrae empresas de servicios con un 84 % de confianza con tecnología industrial

Todo lo que debes saber para aprovechar la Dynamic Island en el iPhone

Convierte tu teléfono en una BlackBerry y recupera la experiencia clásica

Centros de datos de IA absorberán hasta el 70% de la memoria producida en 2026

ENTRETENIMIENTOTELESHOW

Matthew McConaughey registró una de

Matthew McConaughey registró una de sus frases icónicas para frenar su uso por inteligencia artificial

Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones disfrutan de unas vacaciones junto a sus hijos en la Antártida

Karley Scott Collins revela el estado de su relación con Keith Urban tras su divorcio de Nicole Kidman

‘Heated Rivalry’ inspiró a un jugador profesional de hockey a salir del clóset

La razón por la que Gwyneth Paltrow estaba nerviosa por las escenas de sexo junto a Timothée Chalamet en ‘Marty Supreme’

MUNDO

Advierten que si se profundiza

Advierten que si se profundiza la crisis en Irán podría haber riesgos de proliferación nuclear: el antecedente de la URSS

Ucrania redefine su defensa aérea con drones interceptores ante la amenaza de nuevos ataques masivos rusos

Dinamarca pidió a la OTAN reforzar la vigilancia en Groenlandia en medio de las tensiones con Estados Unidos

Israel advirtió que responderá con una fuerza “sin precedentes” frente a cualquier intento de dañar al país

Donald Trump habló con el presidente de Siria sobre los derechos de los kurdos y la lucha contra el Estado Islámico