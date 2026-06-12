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Starmer descartó dimitir tras la renuncia de su ministro de Defensa y reafirma su compromiso con el Reino Unido

El primer ministro británico rechazó dejar el cargo después de una renuncia clave en su gabinete, mientras crece la presión interna por el retraso del plan militar y por el rumbo del Partido Laborista

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Starmer advirtió que cualquier primer ministro afrontará las mismas dificultades en medio de una posible contienda interna en el Partido Laborista. (EP)
Starmer advirtió que cualquier primer ministro afrontará las mismas dificultades en medio de una posible contienda interna en el Partido Laborista. (EP)

Keir Starmer rechazó este viernes renunciar al cargo de primer ministro británico y afirmó tener el “deber” de continuar al frente del gobierno. Lo hizo un día después de que el secretario de Defensa, John Healey, dimitiera acusándolo de ser incapaz de comprometer los recursos necesarios para garantizar la seguridad del país.

"No voy a renunciar“, declaró Starmer. “Quiero dejar claro que no se trata de vanidad personal ni de terquedad, sino de un profundo sentido del deber. Fui elegido para servir a este país a pesar de las difíciles circunstancias; eso es lo que estoy haciendo”.

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Ante la expectativa de que se abra una contienda interna para sucederlo, Starmer lanzó una advertencia directa a sus rivales. “Quienquiera que sea primer ministro se enfrentará a las mismas dificultades que yo. Nada de eso va a cambiar”, declaró, en referencia al alcalde del Gran Mánchester, Andy Burnham, cuya candidatura al liderazgo se espera si gana las elecciones parciales de Makerfield la próxima semana. Entre los posibles aspirantes figura también Wes Streeting, exsecretario de Salud, quien abandonó el gobierno el mes pasado.

Andy Burnham y Wes Streeting figuran entre los posibles aspirantes al liderazgo laborista si avanza la disputa por la sucesión. (Reuters)
Andy Burnham y Wes Streeting figuran entre los posibles aspirantes al liderazgo laborista si avanza la disputa por la sucesión. (Reuters)

Al ser consultado sobre si lideraría al Partido Laborista en las próximas elecciones generales, respondió afirmativamente, aunque admitió: “Reconozco que tengo que cambiar las cosas. Tuvimos unas elecciones muy malas”. Sobre si reconocía estar en peligro, dijo: “Dada la situación actual, necesito cambiarla y eso es lo que pretendo hacer”.

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También descartó que el país deba “sumirse en el caos” de una contienda por el liderazgo, pero advirtió: “Si se produce, lucharé”.

En su carta de renuncia, Healey acusó al primer ministro de ser incapaz de enfrentarse a la ministra de Hacienda, Rachel Reeves, para acelerar el Plan de Inversión en Defensa (PID) y destinar al menos el 3,5% del Producto Interior Bruto (PIB) a defensa para 2035. Junto a él, también dimitió Al Carns, ministro de las Fuerzas Armadas.

John Healey, exsecretario de Defensa del Reino Unido, cuya renuncia profundizó la crisis de liderazgo de Keir Starmer. (Reuters)
John Healey, exsecretario de Defensa del Reino Unido, cuya renuncia profundizó la crisis de liderazgo de Keir Starmer. (Reuters)

El jefe de gobierno agradeció la labor de Healey, pero rechazó su análisis. Afirmó que la defensa era su “prioridad número uno” y que ya había tomado decisiones “drásticas”, como recortar la ayuda exterior y obligar a todos los ministerios a reducir gastos. “Hemos supervisado el mayor aumento sostenido del gasto en defensa desde la década de 1980”, sostuvo.

Tras las dimisiones, el mandatario nombró a Dan Jarvis como nuevo secretario de Defensa y se reunió con él y con el jefe del Estado Mayor de la Defensa, Richard Knighton, para abordar el PID, cuya presentación se ha retrasado en repetidas ocasiones. Un portavoz de Downing Street indicó que se trabajaba para “finalizar el PID con rapidez junto con el nuevo secretario de Defensa”.

El primer ministro reiteró su compromiso de publicar el plan antes de la cumbre de la OTAN en Ankara, prevista para principios de julio. Desde Washington, Elbridge Colby, subsecretario de Defensa de Estados Unidos, instó al Reino Unido a responder “con urgencia, contundencia y determinación” ante “la gran necesidad de mayor poderío militar británico en este momento crítico”.

(Con información de BCC, Reuters y The Guardian)

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