Honduras

Semana decisiva para el Congreso de Honduras: bipartidismo entra en fase final de negociaciones por la nueva directiva

Esta semana se convierte en una etapa determinante para las principales fuerzas políticas de Honduras, marcada por la instalación de la nueva Junta Directiva del Congreso Nacional, que deberá quedar integrada el próximo 21 de enero y asumir funciones formalmente el día 25, con el arranque del periodo legislativo 2026-2030

Guardar
En las negociaciones entre líderes
En las negociaciones entre líderes bipartidistas se juega no solo la presidencia legislativa, sino la estabilidad futura y la agenda nacional para los próximos años

La política hondureña entra en una fase de definiciones mientras el Congreso Nacional enfrenta el plazo inminente del 21 de enero, cuando debe quedar integrada la nueva Junta Directiva, que se instalará formalmente el 25 para dar inicio al periodo legislativo 2026-2030.

El desenlace de las negociaciones entre Partido Liberal y Partido Nacional marcará la dinámica futura entre el Poder Legislativo y el resto del Estado. La posibilidad de una Junta consensuada, o la necesidad de replantear los acuerdos, dependerá de las próximas horas, con impacto directo en la gobernabilidad y la estabilidad nacional.

En este clima de expectativas, el pasado viernes se celebró la primera reunión formal entre las delegaciones de ambos partidos para discutir la integración de la Junta Directiva.

Aunque, según los participantes, no se alcanzaron acuerdos definitorios, ambos coincidieron en establecer una mesa de trabajo permanente. El diputado nacionalista Mario Pérez declaró que el Partido Nacional mantiene como prioridad que la presidencia del Congreso Nacional recaiga en su bancada, mientras que el resto de los cargos se asignen de acuerdo a una agenda legislativa consensuada.

Pérez, además, expresó inquietud por la ausencia de un proceso de transición con las actuales autoridades legislativas.

Desde la perspectiva del Partido Liberal, los nombres propuestos para presidir el Congreso son Marlon Lara y Yuri Sabas, quien considera que un liderazgo liberal facilitaría la cooperación entre los poderes Ejecutivo y Legislativo.

Al respecto, el diputado Allan Ramos indicó que el propósito central de la negociación es “asegurar la gobernabilidad legislativa”, en sintonía con el resultado electoral.

El Partido Nacional apuesta por
El Partido Nacional apuesta por presidir el Congreso mientras reclama una agenda legislativa consensuada y un proceso transparente de transición.

Ramos consideró positivo el primer encuentro y afirmó que continuarán las conversaciones en los próximos días.

El subjefe de bancada nacionalista, Nelson Márquez, reconoció la importancia de evitar imposiciones y favorecer el diálogo como método para avanzar en la agenda común.

Según Márquez, “los consensos entre las dos fuerzas tradicionales podrían contribuir a generar un clima de paz y tranquilidad, condiciones que… son necesarias para fomentar la inversión privada y la generación de empleo”.

Entre los temas prioritarios que ambos partidos analizan destacan la reforma a la Ley Orgánica del Congreso Nacional y modificaciones a la normativa electoral.

La comisión especial del Partido Nacional estuvo conformada por la designada presidencial María Antonieta Mejía, el alcalde electo del Distrito Central Juan Diego Zelaya, y los diputados Mario Pérez, Lissi Matute Cano, Kilvett Bertrand, Johana Bermúdez, Nelson Márquez y Juan Carlos García. Por parte del Partido Liberal participaron Marlon Lara, Yuri Sabas, Erika Urtecho, Francis Cabrera, Alexander López, Allan Ramos, Nahun Cálix y Octavio Pineda.

El Partido Liberal postula a
El Partido Liberal postula a Marlon Lara y Yuri Sabas para la presidencia del Congreso, con el objetivo de facilitar la cooperación entre poderes del Estado.

Pineda subrayó que la distribución del poder legislativo se corresponde con el mandato de la mayoría y remarcó que el diálogo busca trasladar los consensos alcanzados en las negociaciones a las instancias superiores de cada partido.

Además, recalcó que, desde la óptica liberal, no se trata únicamente de un reparto de cargos sino de construir una agenda orientada a las principales necesidades nacionales.

La mesa de diálogo se mantiene activa, con el foco puesto en la definición de la presidencia y el impulso de reformas estructurales. El escenario de negociación se configura así como el preludio inmediato a un ciclo legislativo en el que el bipartidismo hondureño busca asegurar margen de gobernabilidad y un clima propicio para la agenda del nuevo Congreso.

Temas Relacionados

Nueva junta directivanegociacionesparlamentocongreso nacionalhonduraspartido librepartido nacionalcomisiones negociadorasmesas de dialogofase finalnueva legislaturaTomas ZambranoMarlon LaraYuri Sabas

Últimas Noticias

Exportaciones en Centroamérica: récord histórico de Honduras y crecimiento sostenido de El Salvador

El acelerado aumento de las ventas hondureñas reconfigura el mapa centroamericano, mientras el mercado salvadoreño sorprende con avances significativos en sectores no tradicionales. Las previsiones para 2026 dejan incógnitas abiertas

Exportaciones en Centroamérica: récord histórico

Subsidios, alzas salariales y prestaciones: la estrategia de Nayib Bukele para fortalecer su popularidad

Según una encuesta de CID Gallup de diciembre de 2025, el mandatario presenta el 90% de aprobación en el país. Datos internacionales publicados en noviembre por World of Statistics lo posicionan con el 91%, situándolo como el líder mundial con mayor respaldo ciudadano en ese momento

Subsidios, alzas salariales y prestaciones:

Luto nacional por agentes caídos en fin de semana violento en Guatemala

Ocho agentes de la Policía Nacional Civil de Guatemala fallecieron en dos días violentos con motines carcelarios y ataques directos contra las autoridades. Esta es la historia de algunas de las víctimas.

Luto nacional por agentes caídos

El estado de sitio en Guatemala: por qué y cómo se aplica

La suspensión temporal de libertades busca controlar situaciones que amenazan la seguridad y requieren medidas fuera de lo común

El estado de sitio en

Guatemala decreta estado de sitio por 30 días ante violencia atribuida a pandillas

La decisión presidencial busca restablecer la seguridad en áreas bajo amenaza criminal y otorga facultades extraordinarias a las fuerzas militares, manteniendo vigentes los servicios públicos y la funcionalidad de la administración nacional

Guatemala decreta estado de sitio

TECNO

Los correos falsos de reservas:

Los correos falsos de reservas: así se roban los datos de los consumidores

Así es el ataque silencioso por Bluetooth que permite robar datos de tu móvil sin que lo notes

WhatsApp cambia completamente la regla de juego con tu foto: conoce la nueva función

Microsoft lanza actualización de urgencia para Windows 11: resuelve varias fallas

Cómo funciona la Inteligencia Personal de Google Gemini para extraer información clave de correos y fotos

ENTRETENIMIENTOTELESHOW

La escena escatológica de ‘El

La escena escatológica de ‘El caballero de los Siete Reinos’ que marca la diferencia de tono con ‘Juego de Tronos’: “Todo es artesanal, el culo es real”

Audrey Hepburn y Hubert de Givenchy: la historia real detrás de una alianza que redefinió la elegancia

Pamela Anderson habla de su relación con Tommy Lee y el reencuentro que espera en la boda de su hijo

Peter Claffey lidera el nuevo spin-off de “Game of Thrones” y asume la presión de expandir Westeros

El problema crónico de salud que Sophie Turner descubrió mientras entrenaba para “Tomb Raider”

MUNDO

EN VIVO | A tres

EN VIVO | A tres semanas del inicio de las protestas en Irán, reportan que el número de muertos por la represión ascendió a casi 4.000

Asesinas victorianas y el sesgo de género que marcó los crímenes más oscuros del siglo XIX

Dinamarca se reúne con aliados de la OTAN para coordinar la seguridad en el Ártico en medio de las fricciones con EEUU por Groenlandia

A tres semanas del inicio de las protestas en Irán, reportan que el número de muertos por la represión ascendió a casi 4.000

Zelensky afirmó que su Gobierno mantendrá los esfuerzos para presionar a Rusia y promover una “nueva postura del mundo” contra Moscú