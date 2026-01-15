Honduras

Corte Suprema ordena repetir el juicio por la muerte de Keyla Martínez bajo custodia del Estado

El máximo tribunal de Justicia de Honduras ha decidido anular la sentencia previa y ordenar que se repita el proceso. La joven murió en febrero de 2021 mientras se hallaba bajo custodia policial en La Esperanza, Intibucá.

Keyla Martínez, joven enfermera asesinada
Keyla Martínez, joven enfermera asesinada bajo custodia del Estado en Honduras

La Corte Suprema de Justicia de Honduras decidió que se realice un nuevo juicio que investigue la muerte de Keyla Martínez, la joven que murió en 2021 bajo custodia del Estado. Tras la decisión del máximo tribunal, el proceso judicial deberá empezar nuevamente ante un tribunal diferente, que asumirá la tarea de valorar las pruebas, los testimonios y los peritajes recopilados durante la instrucción inicial.

Según la resolución de la CSJ, la nueva revisión está motivada porque “existieron elementos procesales que debían ser nuevamente valorados”, lo cual busca asegurar el respeto al debido proceso y un adecuado estudio del expediente.

La muerte de Keyla Martínez, una joven enfermera que entonces tenía 26 años, desató movilizaciones, protestas y declaraciones de organismos nacionales e internacionales. El caso se convirtió en símbolo del reclamo por mejores controles y transparencia en los centros de detención policial en Honduras.

Diversas organizaciones defensoras de derechos humanos acompañaron el seguimiento al expediente, insistiendo en la necesidad de asignar responsabilidades cuando una persona fallece bajo custodia del Estado. Estas entidades han planteado que la repetición del juicio debe observar el principio de legalidad y garantizar la equidad procesal para todas las partes implicadas.

Este caso, que mantuvo a la opinión pública nacional en vilo, llevó a la apertura de una investigación penal y a un proceso judicial cuyos resultados previos han sido impugnados por diversos sectores sociales, ante la persistencia de dudas y reclamos de justicia.

Keyla Martínez fue arrestada la madrugada del 7 de febrero de 2021 por agentes de la Policía Nacional por presunta alteración del orden público. Una vez detenida, quedó bajo la responsabilidad de los agentes en una posta policial y horas más tarde fue hallada muerta en su celda.

Las declaraciones oficiales iniciales atribuyeron el fallecimiento a un supuesto suicidio. Sin embargo, esa versión fue cuestionada por la familia de Martínez, defensores de derechos humanos y miembros de la sociedad civil, quienes exigieron una investigación profunda y sin fisuras.

La presión ciudadana determinó que el Ministerio Público presentara acusaciones formales contra varios policías. En el primer juicio, uno de los agentes resultó condenado por homicidio imprudente y los demás quedaron absueltos, una resolución que fue recurrida por las partes inconformes y revisada por la instancia superior.

Para los allegados de Keyla, este reinicio del juicio representa la posibilidad de despejar dudas y establecer con mayor claridad las condiciones y responsabilidades en torno a su fallecimiento. La familia insiste en que la joven murió mientras se encontraba “bajo custodia del Estado”, lo que, según su postura, impone a las autoridades la obligación de “brindar respuestas claras y transparentes”.

