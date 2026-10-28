Historias

El misterioso robo de una joya de diamantes de la emperatriz Sissi

Gerald Blanchard sustrajo la pieza durante una exposición en el palacio de Schönbrunn, en 1998, y el engaño pasó inadvertido

Sissi-portada
El emperador Francisco José encargó a los joyeros Alexander Emanuel Köchert y Pioté un conjunto de 27 piezas de diamantes para Isabel de Austria
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En 1998, durante una exposición en el palacio de Schönbrunn, en Viena, el canadiense Gerald Blanchard robó una de las estrellas de diamantes que habían pertenecido a la emperatriz Isabel de Austria, conocida como Sissi, y la reemplazó por una réplica comprada en una tienda de recuerdos.

Según Vanity Fair, la joya formaba parte de un conjunto de 27 estrellas que el emperador Francisco José encargó para su esposa en el siglo XIX. Aquellos adornos podían llevarse entre el cabello de distinta manera, lo que convirtió al conjunto en uno de los elementos asociados a la imagen pública de la emperatriz.

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La pieza sustraída tenía una perla en el centro rodeada de diamantes y estaba transformada en broche. Durante la muestra, los visitantes observaron la imitación sin saber que la original ya no se encontraba en la vitrina.

El retrato que convirtió las estrellas en símbolo

emperatriz Isabel de Austria
La tradición de la firma Köchert vinculó el origen del diseño con la impresión que causó en Sissi el vestuario de una función de La flauta mágica

Las estrellas quedaron vinculadas a Sissi a partir de uno de sus retratos más conocidos. En 1865, el pintor Franz Xaver Winterhalter retrató a la emperatriz con un vestido blanco, los hombros descubiertos y el cabello recogido con pequeñas estrellas distribuidas entre los mechones.

La imagen fijó una forma de identificarla, cuya melena y peinados trenzados fueron parte central de su apariencia en la corte vienesa. Las piezas no eran accesorios convencionales: estaban elaboradas con diamantes y algunas incorporaban una perla en el centro.

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El emperador solicitó estas joyas después de casarse con ella en 1854. Entre los joyeros ligados a su creación figuraban Alexander Emanuel Köchert, responsable de una empresa familiar vienesa, y Pioté, otro artesano relacionado con la corte imperial.

El conjunto no era homogéneo, ya que algunas unidades reunían diamantes y una perla central, mientras que otras estaban compuestas solo por piedras preciosas. También había diferencias de tamaño y de número de puntas, por lo que las estrellas no respondían a un único modelo.

Un diseño adaptable para cada ocasión

Sissi
La colección original se dispersó con el paso de los años y el conjunto principal pasó a la sobrina de la emperatriz para su boda en 1902 (Oleo de Franz Xaver Winterhaller)

La particularidad de estos adornos residía en su sistema de uso. Cada estrella podía emplearse por separado como broche o colgante, o bien combinarse con otras para formar un collar o una diadema. En términos sencillos, se trataba de joyas modulares: piezas que podían unirse o separarse para crear distintos accesorios.

El medio recoge una versión transmitida por la casa Köchert sobre el posible origen de su diseño. Según ese relato, Isabel habría asistido a una representación de La flauta mágica, de Wolfgang Amadeus Mozart, y quedó impresionada por el atuendo de la Reina de la Noche, decorado con estrellas.

Su elección de llevar los diamantes en el cabello se apartó de las tiaras tradicionales de la corte. La publicación explica que esa alternativa se puso “de moda entre las damas de la aristocracia europea”, que reprodujeron el uso de estos accesorios entre peinados elaborados.

Con el tiempo, las piezas se dispersaron. Sissi entregó algunas a familiares y mujeres de la corte, mientras que el conjunto de 27 estrellas pasó a su sobrina Isabel María de Austria, quien lo lució durante su boda en 1902. Herencias y colecciones particulares hicieron imposible determinar el destino de todas las originales.

El robo que pasó inadvertido

Las autoridades localizaron la estrella robada en Canadá en 2007 tras el arresto de Blanchard y coordinaron su restitución a Austria en 2008 (Museo Sissi de Viena)
Las autoridades localizaron la estrella robada en Canadá en 2007 tras el arresto de Blanchard y coordinaron su restitución a Austria en 2008 (Museo Sissi de Viena)

La desaparición de una de las piezas se produjo más de un siglo después de la creación del conjunto. Blanchard logró extraer la joya de la vitrina del palacio de Schönbrunn y dejó en su lugar una copia, la sustitución permitió que el robo no fuera detectado de inmediato.

La recuperación se produjo tras la detención de Blanchard en Canadá en 2007. La policía localizó entonces la estrella original, que regresó a Austria al año siguiente. Casi nueve años después del robo, la joya volvía al país donde había sido exhibida.

En 2010, la sociedad encargada de los monumentos imperiales de Viena compró la pieza y la incorporó a la colección del Museo Sisi, ubicado en el palacio de Hofburg. El retorno no resolvió el paradero del resto de las piezas, muchas de las cuales continúan fuera del registro público.

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