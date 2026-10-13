Historias

Tres décadas apodado “Botas Verdes”: la historia del soldado indio que el Everest no devolvió

Morup tenía 47 años cuando la tormenta sorprendió a su grupo en 1996; su esposa, Konchak Yangskit, y su hijo Punchok Dorjai preparan un funeral en Leh, Ladakh, tras la identificación genética

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Los restos de Dorje Morup, cabo primero de la Policía Fronteriza Indo-Tibetana, permanecen a 8.500 metros desde 1996 (Imagen de archivo)
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A 8.500 metros de altura, en la cara norte del Everest, hay un cuerpo acurrucado bajo una saliente rocosa desde hace casi tres décadas. Viste equipo de montaña, tiene un polar rojo sobre el rostro y lleva unas botas de color verde lima. Ese detalle fue suficiente para bautizarlo: miles de alpinistas lo conocieron solo como “Botas Verdes”. Nadie sabía, o nadie confirmaba, quién era ese hombre.

Hoy tiene nombre, confirmado por ciencia. En una operación realizada en 2025, un pequeño equipo de sherpas ascendió hasta los restos y extrajo muestras de ADN de cabello y uñas. Un laboratorio en India analizó el material y cerró el misterio: los restos pertenecen a Dorje Morup, un cabo primero de la Policía Fronteriza Indo-Tibetana (ITBP) que murió el 11 de mayo de 1996 al descender de la cima más alta del mundo. Tenía 47 años.

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El primer ascenso indio por la cara norte terminó en tragedia

En la primavera de 1996, la ITBP organizó una expedición histórica: ser el primer equipo indio en coronar el Everest desde el flanco norte, más empinado y con menos infraestructura de rescate que el lado nepalés. Morup integró ese grupo junto a otros cinco compañeros. Tres desistieron ante una tormenta de nieve. Los restantes —Morup, Tsewang Smanla y Tsewang Paljor— siguieron adelante.

Morup, Tsewang Smanla y Tsewang Paljor coronaron los 8.849 metros el 11 de mayo de 1996, pero una ventisca los sorprendió - REUTERS/Purnima Shrestha
Morup, Tsewang Smanla y Tsewang Paljor coronaron los 8.849 metros el 11 de mayo de 1996, pero una ventisca los sorprendió - REUTERS/Purnima Shrestha

Los tres llegaron a la cumbre. Un certificado que conserva la familia consigna que alcanzaron los 8.849 metros a las 17:30 de ese día. Durante el descenso, una ventisca los sorprendió y ninguno sobrevivió. Dos de sus compañeros nunca fueron hallados. El tercero quedó congelado en la roca, a unos 300 metros por debajo del punto más alto del planeta.

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Durante años se asumió que esos restos pertenecían a Paljor. Fue la operación encubierta de ADN la que resolvió la incógnita. “Sin mucho alarde, sin hacerlo demasiado público, lanzamos una pequeña expedición para enviar a un grupo de sherpas”, describió a CNN la empresa que coordinó la toma de muestras. El laboratorio indio confirmó la coincidencia genética.

Tres décadas como referencia silenciosa en la ruta más alta del mundo

Pocos elementos del Everest son tan reconocibles como el punto donde yace Morup. Durante casi 30 años funcionó como orientación involuntaria en la ruta noreste: los escaladores avisaban por radio al campamento base cuando llegaban a él, y algunos se detenían a descansar bajo la misma saliente que cobijó al soldado en sus últimos momentos.

Miles de escaladores usaron su cuerpo como referencia en la ruta noreste sin saber que era Dorje Morup (AP Foto/Kunga Sherpa, Archivo)
Miles de escaladores usaron su cuerpo como referencia en la ruta noreste sin saber que era Dorje Morup (AP Foto/Kunga Sherpa, Archivo)

Tshiring Jangbu Sherpa, montañista nepalés y fundador de Everest Sherpa Expedition, recordó su primer encuentro durante su ascenso de 2006. “Cuando lo toqué, aparté un poco la nieve. Entonces vi por completo a Botas Verdes acostado debajo de esa nieve”, relató a la BBC. Fue uno de los muchos que pasaron junto a él sin saber su nombre.

Ese anonimato es, en parte, lo que la ITBP busca revertir. La fuerza financia el operativo y, según informó CNN, el rescate quedó postergado a la temporada de escalada de abril-mayo de 2027, luego de que las autoridades evaluaran los permisos necesarios y las condiciones logísticas del terreno.

Una familia en Ladakh espera desde hace 30 años

En Ladakh, la esposa de Morup, Konchak Yangskit, de alrededor de 75 años, aguarda desde hace tres décadas una confirmación que su corazón nunca terminó de aceptar. La noche anterior a la partida de su marido, él le pidió que cuidara a los hijos y fuera al aeropuerto a recibirlo. “Solo sabía que había una tormenta en la montaña. Aunque organizamos rezos fúnebres en casa, mi corazón se negaba a creer que había muerto”, dijo a la BBC.

Memorial de piedra gris adornado con banderas de oración de colores. Al fondo, un lago azul verdoso y cumbres rocosas nevadas bajo un cielo azul
Durante décadas, los montañistas usaron a Green Boots como referencia en el Everest y avisaban por radio cuando llegaban a ese punto

Su hijo, Punchok Dorjai, creció sin su padre y pide que el Estado lo reconozca como mártir. Ya planea el funeral junto al Parque de los Mártires en Leh, la capital de Ladakh. Hay un detalle que la familia quiere preservar como símbolo del legado paterno. “Planeamos quedarnos con las Botas Verdes”, dijo Dorjai a la cadena de noticias.

Si el operativo logra los permisos y se concreta en 2027, un equipo de unos ocho sherpas deberá transportar los restos con una camilla especial hasta una altitud donde pueda intervenir un helicóptero o una caravana de yaks. Recuperar los restos en la zona de la muerte —donde el oxígeno equivale a un tercio del disponible al nivel del mar— exige personal con experiencia en cumbres múltiples y condiciones de trabajo extremas. Una vez en India, Dorje Morup recibirá un funeral con su nombre.

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