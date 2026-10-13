El fenómeno genético que desafió a la ciencia forense y el caso de la madre acusada de fraude y amenazada con quitarle a sus hijos

Lydia Fairchild solicitó asistencia social en el estado de Washington y las pruebas de ADN indicaron que no era la madre biológica de sus hijos

Guardar

No se la vio venir. Tenía 26 años y cursaba su tercer embarazo cuando el golpe, disfrazado de un simple trámite burocrático, la derribó y la sacó del sendero por el que transitaba su vida.

Corría el año 2002. Lydia Fairchild estaba recién separada del padre de sus dos hijos, Jamie Townsend. No tenía trabajo, vivía en un modesto departamento alquilado, su ex se había borrado mientras ella tenía un embarazo avanzado y no tenía un centavo en el bolsillo.

PUBLICIDAD

La necesidad de esta madre soltera, que pronto tendría tres bocas para alimentar, fue lo que la empujó a pedir ayuda a los servicios sociales norteamericanos en Richland, en el estado de Washington, Estados Unidos, donde vivía.

Fue a la oficina indicada y rellenó los formularios que le dieron. Luego de haber revisado sus papeles, las autoridades realizaron hisopados bucales, tanto a ella como a los dos menores (un varón de tres años y una mujer de dos). También exigieron exámenes a Jamie, el padre. Burocracia absoluta. Lydia lo hizo todo sin chistar. Necesitaba esa ayuda cuánto antes. Ahora, debería esperar unas semanas hasta que estuviesen listos los tests.

PUBLICIDAD

La justicia evaluó la transferencia de los menores a hogares de guarda ante la falta de coincidencia genética en los exámenes

La noticia que la dejó sin aire

Antes de cumplirse el plazo de los quince días sonó el teléfono de su departamento. Era la asistente social. Le solicitó que fuese hasta las oficinas.

Cuando llegó para lo que, suponía, era un trámite más, la seriedad de las caras que enfrentó la descolocó. Del otro lado del escritorio estaban la asistente social y un representante legal. Apenas entró y se sentó, uno de ellos fue a cerrar la puerta.

“¿Qué pasa?“, preguntó. No demoraron nada en revelarle los resultados. Jamie era el padre de los chicos, ciento por ciento, pero ella no era la madre. ”Había mentido", le dijeron. Su ADN no coincidía con ninguno de los dos. Quedó estupefacta. Las dos autoridades fueron más lejos y preguntaron: ¿quién era la madre de los chicos?, ¿por qué pedía algo que no le correspondía?

PUBLICIDAD

Lydia no entendía nada. Eran sus hijos, insistió. Sus interlocutores la acusaron de fraude, de pretender cobrar dinero por esos niños ajenos. Sospechaban, también, que podría haber subrogado su vientre y haberse quedado con los bebés. Ella negó todo. Por los resultados obtenidos no podía ser la madre de ninguna manera. ¿De dónde había sacado a los menores? ¿Qué ocultaba?, preguntaron los profesionales.

Carol Fairchild, madre de Lydia y abuela de los menores, tampoco pudo creer la noticia. Ella había presenciado los nacimientos. Lydia recurrió a mostrarles fotos de sus partos, las huellas plantares que les habían tomado a los bebés. Nada sirvió para revertir la certeza de los servicios sociales de que ella no era quien decía ser. En 2002 el ADN era la estrella, una prueba irrefutable. Nadie lo discutía. Punto final.

PUBLICIDAD

Ningún abogado quiso tomar su caso con semejante evidencia en contra. Al comienzo, Lydia terminó representándose a sí misma. Se defendía sola y como podía.

La fiscalía, por su parte, se apuró a repetir todas las pruebas en otro centro médico y, luego, en un tercer laboratorio. Querían despejar las dudas. Los resultados fueron los mismos en los tres sitios: ella no podía ser la madre. La justicia quería quitar la tenencia de los hijos a esta mujer que mentía sin escrúpulos.

En la tercera audiencia, el tribunal consideró que lo mejor sería colocar a esos dos chicos en hogares de guarda separados mientras se resolvía la cuestión de la filiación.

PUBLICIDAD

Era obvio que, de seguir así, le quitarían a sus hijos. Lydia se sentía desesperada. El padre no se podía hacer cargo ¿Los darían en adopción? Estaba viviendo dentro de una auténtica pesadilla. Los había empujado al mundo, los había tenido en su panza. Encima, se acercaba la hora del nacimiento de su nuevo bebé. Les pidió a las autoridades clemencia, que esperaran a que naciera su hijo para tomar cualquier decisión. Era viernes y la inducción del parto estaba programada para el lunes. El juez de la causa accedió y ordenó que un funcionario presenciara el alumbramiento y que se extrajeran muestras de sangre en el mismo momento, tanto a ella como al recién nacido. Así se hizo.

Dos semanas después de haber dado a luz, los resultados de ADN estuvieron listos.

Para horror de Lydia este nuevo hijo tampoco era de ella. Tenía un ADN distinto.

El hecho de que las autoridades hubiesen estado presentes en el parto no cambió mucho la mirada del juez: el magistrado pensaba que alguien ocultaba algo en la familia.

PUBLICIDAD

Fue entonces que apareció un abogado, Alan Tindell, quien le creyó a Lydia y se animó a tomar el caso.

El abogado Alan Tindell vinculó la situación de Fairchild con el caso médico de Karen Keegan, una paciente que presentó dos genomas distintos

La suerte de encontrar un caso reciente

El doctor Tindell decidió que investigaría a fondo el tema. Comenzó a indagar en otros casos médicos y en antecedentes que fueran parecidos a los de su clienta. No demoró en toparse con algo bastante reciente. Era un paper publicado por la revista New England Journal of Medicine el 16 de mayo de 2002. Trataba sobre una mujer llamada Karen Keegan (52), de la ciudad de Boston, que padecía insuficiencia renal. Como ella necesitaba un trasplante urgente de riñón, sus hijos se ofrecieron para donárselo. Los estudios de histocompatibilidad fueron desconcertantes: dos de sus tres hijos no eran genéticamente suyos. Tenían otro ADN. Perplejos, los médicos estudiaron el asunto y llegaron a una curiosidad ya descrita en los manuales de genética: quimerismo.

PUBLICIDAD

Le tomaron muestras de distintas partes del cuerpo a toda la familia Keegan. Descubrieron que el ADN de la piel y del pelo de Karen no coincidía con el de sus hijos, pero sí coincidían con otras muestras de sus tejidos. Esto tranquilizó a la familia, ella terminó recibiendo el riñón de su marido y la ciencia se apuntó un poroto.

Karen constituyó un caso de estudio extraordinario de la genética moderna porque tenía un quimerismo muy raro: era una “quimera tetragamética”. En criollo quiere decir que era un organismo con dos líneas celulares genéticamente distintas. Sí, Karen poseía dos genomas.

PUBLICIDAD

Los exámenes médicos confirmaron la maternidad de Lydia Fairchild mediante el análisis del tejido del cuello uterino

¿De qué se trata el quimerismo?

¿Qué quiere decir este término científico de la biología y la genética? El quimerismo se refiere a lo que ocurre cuando dos óvulos fertilizados por dos espermatozoides distintos se fusionan, de manera temprana, dando lugar a un único organismo con células intercaladas de ambos embriones. Resulta que dos embriones que podrían haber dado lugar a ser gemelos dicigóticos terminan siendo una única persona que puede tener dos ADN. Pero aclaremos algo: no toda fusión de dos cigotos termina necesariamente en una quimera detectable para la ciencia. No es que siempre suceda. Solo, a veces.

En la práctica, si es que ocurre, uno de esos dos organismos iniciales es absorbido por el otro que pasa a incorporar células ajenas en su propio tejido para, luego, seguir con su desarrollo normal. Con el curioso detalle de que ha quedado en él la huella genética de la otra persona que no llegó a formarse.

Un embarazo gemelar puede ser monocigótico (un espermatozoide fecunda un óvulo y luego se divide en dos embriones dando gemelos idénticos) o dicigótico (dos óvulos fecundados por dos espermatozoides, lo que popularmente llamamos mellizos). Es este segundo caso el que nos interesa.

También pueden darse casos de lo que se llama gemelo evanescente, algo que sucede cuando uno de los dos organismos deja de desarrollarse tempranamente y es asimilado por el otro. Algunas de esas células del gemelo pueden permanecer en el sobreviviente y contribuir a un quimerismo. La mayoría de las personas que tienen un microquimerismo no se enteran nunca. El quimerismo tetragamético, en cambio, es muchísimo menos frecuente. En el quimerismo tetragamético clásico los dos cigotos se fusionan precozmente, antes de que sus células queden plasmadas en dos individuos distintos.

El descubrimiento de lo que pasó con Karen no solo revolucionó a su familia, impactó de lleno en la ciencia.

Alan Tindell pensó que su clienta Lydia podía estar experimentando algo similar. Era una muy buena explicación. Con toda esta nueva información presentada, el tribunal ordenó nuevos peritajes sobre Lydia. Tomaron muestras de su piel, de su sangre y de distintas partes de su cuerpo. Además, también hicieron extracciones biológicas a su madre Carol. Las de la abuela demostraron con claridad el parentesco genético con sus nietos. Las de Lydia no coincidía ninguna… ¡salvo las del cuello uterino! En ese sitio específico de sus tejidos estaba el match tan buscado.

Habían hallado la respuesta biológica a la terrible incógnita.

El quimerismo tetragamético se produce cuando dos óvulos fecundados por espermatozoides distintos se fusionan en las primeras etapas del desarrollo

¿Consecuencias para la ciencia forense?

El caso provocó ecos en el sistema judicial y erosionó la convicción de los peritos médicos sobre el ADN como prueba infalible al ciento por ciento. ¿Qué implicancias podría tener esto en la ciencia criminal? El dogma científico que sostiene que el ADN es una huella única había quedado interpelado.

Lo cierto es que el quimerismo no derribó la idea de que la cadena de ADN es una huella individual que puede mandar preso a un asesino, pero demostró que esa huella no está siempre representada de manera uniforme en todas las células del cuerpo de una persona.

¿Podría esto entorpecer pericias en casos criminales? Veamos. El ADN se convirtió en la muestra de nuestra identidad biológica porque la piel, la sangre, el pelo o el semen se pueden comparar con las de otras personas para demostrar distintas cosas. Por ejemplo, quién es una víctima NN. O, también, confirmar o descartar a un sospechoso como el agresor.

El quimerismo tetragamético vino a introducir una inesperada excepción en esa certeza absoluta. ¿Qué pasa si el perfil que produjo la evidencia forense tiene un perfil genético diferente del tejido utilizado para identificar a ese sospechoso?

Pongamos un ejemplo. Luego de una agresión sexual se toma una muestra del semen hallado en esa víctima y se obtiene un perfil de ADN. Este se le atribuye a un hombre que integra la lista de sospechosos al que se le toma una muestra de sangre o saliva. Si ese hombre en cuestión fuera una quimera tetragamética con dos genomas sin que nadie lo supiera, podría ocurrir que su sangre perteneciera a una línea celular y su esperma a la otra. Al no coincidir, quedaría excluido de la lista de sospechosos erróneamente. ¿Habrá ocurrido alguna vez? No hay casos documentados. Estos son desafíos modernos de la ciencia, pero es posible que pudiese ocurrir. Por esto, ante una exclusión inexplicable, los detectives podrían considerar la posibilidad del quimerismo y hacer las pruebas correspondientes analizando otros tejidos de la persona indicada.

El quimerismo no invalida la prueba de ADN, solo expone una posible excepción extraordinaria.

En un homicidio en China, ocurrido en 2025, una identificación forense de una víctima parecía responder a dos personas diferentes. Analizaron 16 muestras de tejidos y demostraron que se trataba de una quimera.

En demandas de paternidad sí hubo casos concretos en los que se encontraron en el hombre dos líneas genéticas en el semen mientras que en sangre solamente se detectó una sola de ellas. Quimerismo una vez más.

La pregunta sin respuesta es si el quimerismo podría desatar cuestionamientos por parte de las víctimas de violaciones y crímenes. ¿Si sus victimarios excluidos fueran quimeras?

Por otro lado, los tratamientos de fertilidad, al aumentar la posibilidad de embarazos múltiples, aumentan también las chances de accidentes genéticos.

En los trasplantes de médula ósea, puede aparecer quimerismo adquirido por recibir células madre hematopoyéticas de un donante: las nuevas células sanguíneas pueden llevar el ADN del donante mientras que el receptor conserva su ADN en el resto de sus tejidos. Esto también plantea, en el mundo forense, una consecuencia a tener en cuenta: una persona trasplantada podría tener en la sangre el perfil genético de su donante. Vaya detalle. Los peritos deberían siempre recolectar y analizar muestras de diversos tejidos del cuerpo ante cualquier discrepancia o sospecha. La criminalística moderna exige no depender de forma absoluta de una muestra de ADN, sino respaldarlo con más pruebas obtenidas.

La palabra quimera se remonta a un monstruo de la mitología griega, una criatura fantástica formada por partes de distintos animales. La extensión de su uso llevó a que se la utilice con otro significado: fantasía o sueño que se considera posible pero que en realidad no lo es. La quimera mitológica hablaba de un ser híbrido con cuerpo de cabra, cabeza de león y cola de dragón. La biología tomó ese concepto de un solo organismo compuesto por partes de origen distinto para etiquetar al fenómeno de que un ser vivo tenga distintas cadenas moleculares. Este nombre fue adoptado para la ciencia en 1907, cuando el biólogo alemán Hans Winkler lo aplicó para describir plantas formadas por tejidos diferentes. Luego, el término se utilizó también para los humanos. El primero en hacerlo fue el británico Ivor Dunsford en 1953: detectó que una mujer llamada Mrs McK tenía dos grupos sanguíneos distintos, A y O. Era inexplicable porque esa persona jamás había recibido una transfusión sanguínea. Investigó junto a otros científicos y descubrieron que había sido gemela: las células de uno y otro organismo se habían intercambiado. El caso se publicó el 11 de julio de ese año y se la considera como el primer caso de “quimera humana”.

Terminemos esta historia enredada de los ADN y volvamos a Lydia. Después de aquel mal rato, y tras haber estado a punto de perder la tutela de sus hijos, se volvió a poner en pareja con Jamie, con quien llevaba años de idas y vueltas. En esta oportunidad, concibieron a su cuarto hijo. Su caso quedó plasmado en el documental The Twin Inside Me (El mellizo en mí) que se emitió por primera vez el 6 de marzo de 2006.

En conclusión, que el mapa biológico de una persona pueda ser una “quimera” con dos cadenas de ADN puede resultarnos inquietante. La historia de Lydia vino a enseñarnos -incluso en tiempos de la sabelotodo IA- que la ciencia todavía no ha podido descifrar todos los secretos de nuestro cuerpo.