El célebre vals criollo que Édith Piaf convirtió en un himno francés: una visita a Buenos Aires y una melodía que engañó al mundo

Édith Piaf falleció el 10 de octubre de 1963 en Plascassier a los 47 años de edad (AFP)

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Cada 10 de octubre, la memoria cultural de Occidente se detiene a recordar el fallecimiento de una de las figuras más trágicas, sublimes y definitivas de la música del siglo XX: Édith Piaf. Aquel 10 de octubre de 1963, en Plascassier, cerca de Grasse, en el sur de Francia, se apagaba la voz del “Gorrión de París” (La Môme Piaf). Tenía apenas 47 años, pero sobre su cuerpo menudo pesaba la marca desgarradora de una existencia llevada al límite por los excesos, las pérdidas afectivas, los accidentes y las enfermedades.

Su funeral en París fue una verdadera manifestación popular. Más de cuarenta mil personas acompañaron en un silencio estremecedor el paso del cortejo fúnebre hasta el histórico cementerio de Père Lachaise, donde hoy reposan sus restos rodeados permanentemente de flores frescas e inscripciones en todos los idiomas. Aquella misma jornada de octubre se tiñó con un matiz aún más trágico al conocerse que el poeta y cineasta Jean Cocteau, su íntimo amigo y confidente, había sufrido un infarto masivo al enterarse del deceso de la cantante, falleciendo apenas horas después de pronunciar sus últimas palabras públicas dedicadas a ella: “Es el barco que se acaba de hundir”.

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Para quien escribe estas líneas, el recuerdo de Piaf trasciende el mero análisis periodístico e historiográfico. Existe una razón personal y profundamente entrañable que me liga a su memoria. En el año 1954, mi madre debió viajar a París por motivos laborales. En los avatares de sus actividades profesionales en la capital francesa, tuvo la oportunidad de conocer personalmente a Édith Piaf. Lo que inició como un encuentro circunstancial derivó en un trato amigable y cálido, en una época en la que la cantante abría las puertas de su entorno con notable franqueza a quienes apreciaba. En mi hogar, durante mi infancia y juventud, el relato de aquellas tardes parisinas, de la calidez humana del Gorrión tras bambalinas y de las vivencias compartidas en esa Francia de posguerra formaron parte del bagaje familiar cotidiano. Mi madre me relataba con lujo de detalles la personalidad de esa mujer menuda pero volcánica, cuya voz parecía brotar del centro de la tierra.

El apartamento del boulevard Lannes en París funcionó como punto de encuentro y centro de ensayos nocturnos para los músicos de la cantante (AFP)

Por eso, con el correr de las décadas, cada aniversario de su partida no representa únicamente una cita con la historia de la cultura universal, sino también un emotivo tributo a las narraciones que moldearon mi fascinación por la historia y por la gran canción francesa.

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Para comprender la magnitud del fenómeno de Piaf en la década de 1950, es necesario detenerse en un año bisagra: 1953. En aquel período, Édith era ya una celebridad consagrada internacionalmente, pero arrastraba consigo las secuelas físicas y psicológicas del trágico accidente aéreo de 1949 en el que había perdido al amor de su vida, el boxeador Marcel Cerdan, así como varios accidentes automovilísticos posteriores que la habían vuelto dependiente de la morfina y el alcohol. Buscando estabilidad en medio del torbellino de su carrera y su salud quebrantada, en 1953 Piaf fijó su residencia oficial en una dirección que se volvería mítica para la biografía parisina: el célebre apartamento ubicado en el número 67 del boulevard Lannes, en el elegante distrito 16 de París. Aquel domicilio, de ambientes espaciosos y ventanales al Bois de Boulogne, no era una simple vivienda; era el centro neurálgico del universo de la artista. Por sus salones desfilaban compositores, poetas, amantes, jóvenes talentos a los que apadrinaba —como Charles Aznavour, Georges Moustaki o Yves Montand en distintas épocas— y admiradores de todo el mundo.

En el 67 del boulevard Lannes se ensayaba a cualquier hora de la madrugada. Piaf, que padecía de un insomnio crónico, solía reunir a sus músicos alrededor del piano en las horas más intempestivas. No concebía la soledad. Las paredes de aquel lugar fueron testigos de sus mayores crisis, pero también de los procesos creativos más fértiles de la chanson. Ese mismo año de 1953, mientras consolidaba su refugio en París, la cantante emprendió una extensa gira de actuaciones y viajes por Sudamérica, un continente que la fascinaba y que la recibía con la devoción reservada a los mitos vivientes. Dentro del itinerario sudamericano, la Argentina ocupó un lugar preponderante.

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El músico argentino Ángel Cabral compuso en 1936 la melodía del vals "Que nadie sepa mi sufrir", obra que la intérprete escuchó durante su estadía en la Argentina (AFP)

Durante sus presentaciones en Buenos Aires —donde se presentó con notable repercusión en el emblemático Teatro Ópera de la avenida Corrientes—, Piaf aprovechó sus momentos libres para entrar en contacto con la vida nocturna porteña, los cabarés, los bares de tango y la radiodifusión local. La cantante poseía un oído privilegiado y una intuición casi milagrosa para identificar piezas musicales con potencial dramático universal, independientemente del idioma en que estuvieran escritas. Fue en el contexto de ese viaje a la Argentina en 1953 donde Piaf escuchó por primera vez una melodía que capturó de inmediato su atención. Se trataba de una composición que sonaba fuertemente en las radios y en las orquestas populares de la época: el vals peruano-argentino titulado “Que nadie sepa mi sufrir”.

La historia detrás de esta melodía es un verdadero tratado de geopolítica cultural y mezcla de tradiciones rioplatenses e hispanoamericanas. La música de “Que nadie sepa mi sufrir” había sido compuesta en 1936 por el músico argentino Ángel Cabral (cuyo padre había sido guitarrista nada menos que de Carlos Gardel), acompañada por una letra del letrista porteño Enrique Dizeo. Aunque estructuralmente se trataba de un vals con matices y cadencias inspiradas en el vals peruano o criollo, fue concebido en Buenos Aires y rápidamente grabado por diversas orquestas. En la época en que Édith Piaf visitó la Argentina en 1953, la canción disfrutaba de un renacimiento masivo gracias a la célebre interpretación del cantante Alberto Castillo, quien le imprimió un ritmo bailable, enérgico y marcadamente popular. La reacción de la diva francesa al escuchar el tema fue instantánea. La cadencia contagiosa del vals, sumada a la intensidad dramática de sus arreglos armónicos, resonó de inmediato con la estética de los festines y ferias populares de Francia. Piaf comprendió que allí había una gema musical insuperable. Adquirió las partituras y la grabación con la firme convicción de adaptarla a su repertorio al regresar a Europa.

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Sin embargo, al retornar a París, la artista descartó la idea de hacer una traducción literal del texto en español de Dizeo, el cual narraba el despecho y el dolor de un hombre abandonado por su amor (“No te asombres si te digo lo que fuiste / una ingrata con mi pobre corazón...”). En su lugar, tomó una decisión artísticamente radical: conservar intacta la estructura melódica y el ritmo vertiginoso de Cabral, pero encargar una letra totalmente nueva a un joven poeta y compositor francés: Michel Rivgauche. Rivgauche captó a la perfección la atmósfera que la voz de Piaf requería. En lugar de un drama sentimental privado, ideó una tragedia colectiva ambientada en la vorágine urbana: el tema pasó a llamarse La Foule (“La multitud”). La letra francesa describe una escena imborrable: en medio de una fiesta popular en la calle, el empuje de la multitud arrastra y une a dos desconocidos. Durante breves segundos de danza desenfrenada, ambos se enamoran con locura. Sin embargo, con el mismo impulso ciego, la marea humana vuelve a separarlos inexorablemente, dejando a la protagonista sola, desesperada y arrastrada por la gente mientras ve desaparecer para siempre al hombre que amó en un instante.

Cuando Édith Piaf grabó La Foule en 1957, el tema se convirtió de inmediato en un fenómeno de ventas y en una de las interpretaciones más deslumbrantes de su catálogo.

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La cantante francesa reversionó la canción argentina “Que nadie sepa mi sufrir”

La velocidad de su dicción, la potencia del vibrato y el contraste entre el ritmo alegre del vals y la angustia de la letra consagraron la canción como un emblema indiscutible de la cultura francesa. Paradójicamente, la gran mayoría del público europeo ignoró durante décadas que la melodía que asociaban al alma misma de París había nacido dos décadas antes en los escritorios de dos compositores argentinos a las orillas del Río de la Plata.

Los últimos años en la vida de Édith Piaf estuvieron marcados por la decadencia física, múltiples intervenciones quirúrgicas y la devastación causada por la enfermedad. Sin embargo, su fuerza de voluntad sobre el escenario permaneció intacta hasta el final. Éxitos tardíos como Non, je ne regrette rien (1960) o Milord (1959) no hicieron más que cimentar su leyenda cuando su cuerpo ya no podía sostenerse en pie sin asistencia de fármacos.

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Cuando falleció en octubre de 1963, el mundo despidió no solo a una cantante extraordinaria, sino a la encarnación misma de la pasión, el sufrimiento y la redención a través del arte.

A más de seis décadas de su partida, recordar a Piaf es recorrer las calles del París de posguerra, asomarse al balcón del boulevard Lannes y rastrear las huellas de aquel viaje a la Argentina en 1953 que regaló a la música universal un puente indestructible entre la pampa, los Andes y el Sena.

Y en lo personal, escribir estas páginas representa la renovación de un compromiso con la memoria familiar: honrar la voz que fascinó a millones y que, gracias a los relatos amables de mi madre tras aquel afortunado encuentro de 1954, aprendí a admirar desde los primeros años de mi vida. Édith Piaf no solo perteneció a Francia; perteneció, como su mítica multitud, a todos aquellos que alguna vez se dejaron conmover por la verdad desnuda de su canto.

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