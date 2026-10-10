Hondureño recibe seis años de prisión en EEUU por transportar ilegalmente a 188 migrantes

Eliseo Henríquez Joya, alias “El Cheyo”, fue condenado a seis años de prisión federal por su participación en una red de tráfico ilegal de migrantes. (Foto: Cortesía)

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Un hondureño que dirigía una organización dedicada al tráfico ilegal de migrantes en Estados Unidos fue condenado a seis años de prisión federal, tras admitir su participación en una operación que movilizó a 188 personas en vehículos acondicionados para ocultarlas.

El caso expuso los riesgos a los que fueron sometidos los migrantes, quienes viajaban en espacios cerrados, con ventilación limitada o inexistente y sin posibilidad de salir por sus propios medios.

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El sentenciado fue identificado como Eliseo Henríquez Joya, conocido con el alias de “El Cheyo”, quien residía ilegalmente en Houston, Texas, según informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés).

De acuerdo con las investigaciones, Henríquez-Joya encabezaba una estructura criminal encargada de coordinar el traslado y el ingreso ilegal de personas al territorio estadounidense. Para ejecutar las operaciones, la organización recurría a conductores y vehículos de carga que permitían esconder a los migrantes durante los desplazamientos.

Las autoridades estadounidenses detallaron que la red utilizaba camiones de carga, vehículos refrigerados y tráilerespara movilizar a las personas. Algunos de estos automotores habían sido modificados con espacios ocultos y paredes falsas en las áreas destinadas al transporte de mercancías.

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El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó sobre la condena del hondureño por una operación que involucró el traslado ilegal de 188 personas. (Foto: Referencia / Archivo)

Según la acusación, los compartimentos presentaban condiciones peligrosas: permanecían cerrados y tenían poca o ninguna ventilación o aire acondicionado. Además, las personas que eran introducidas en esos espacios no contaban con una salida que pudieran utilizar por sí mismas.

Estas condiciones representaban un riesgo para la vida de los migrantes, especialmente durante los trayectos prolongados, debido a la falta de circulación de aire y a las limitaciones para abandonar los compartimentos.

El juez de distrito David Morales se refirió a la gravedad de los hechos durante el proceso judicial y advirtió sobre el peligro al que fueron expuestas las personas transportadas por la organización.

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El togado afirmó que los migrantes viajaron en condiciones extremadamente peligrosas y sostuvo que era “una maravilla que nadie muriera”.

La declaración puso de relieve los riesgos asociados con este tipo de operaciones clandestinas, en las que las personas son ocultadas dentro de vehículos sin las condiciones mínimas de seguridad.

Los migrantes eran introducidos en espacios cerrados con ventilación limitada o inexistente, según los documentos del caso. (Foto: Referencia / AP foto/Marcio Jose Sanchez, Pool)

La investigación contra Henríquez-Joya incluyó el análisis de pruebas recuperadas de teléfonos celulares, que permitieron a los investigadores vincularlo con la coordinación de los traslados.

Según las autoridades, el hondureño reclutaba conductores y organizaba cada viaje, además de proporcionar información específica para ejecutar las operaciones.

Entre los datos que facilitaba figuraban la cantidad de personas que debían transportar los vehículos y los puntos establecidos para recogerlas y dejarlas. Estos elementos permitieron reconstruir parte del funcionamiento de la estructura y el papel que desempeñaba el acusado.

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Las pruebas presentadas por los investigadores apuntaron a que Henríquez-Joya no se limitaba a participar en traslados individuales, sino que coordinaba distintos aspectos logísticos de la operación.

La utilización de compartimentos ocultos y la participación de varios conductores permitían movilizar a los migrantes sin exponerlos abiertamente durante el recorrido, aunque los sometían a condiciones que podían comprometer su integridad física.

Algunos vehículos empleados por la red tenían paredes falsas y compartimentos ocultos para transportar personas sin ser detectadas. (Foto: Referencia / Archivo)

Henríquez-Joya se declaró culpable de los cargos en su contra en abril, antes de recibir la condena de seis años de prisión federal esta semana.

Durante el proceso, el hondureño pidió perdón ante el juez de distrito por su participación en los hechos. Sin embargo, Morales le señaló que también debía buscar el perdón de las cientos de personas que transportó en condiciones peligrosas.

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La sentencia representa el desenlace judicial de una investigación que permitió establecer la participación del hondureño en una operación de tráfico de migrantes dentro de Estados Unidos.

El caso vuelve a poner el foco en las redes que lucran con el traslado irregular de personas y en los riesgos que enfrentan quienes recurren a estos servicios para llegar a territorio estadounidense.