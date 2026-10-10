Economía

Cerraron casi 1.000 empresas en julio: cuántas bajaron sus persianas desde que asumió el gobierno de Javier Milei

Se trata de las firmas registradas con al menos un trabajador formal. Sólo en séptimo mes cerraron 948 unidades productivas en todo el país

Vista horizontal de una perfumería con persiana metálica bajada y un cartel rojo que dice "CERRADO" en un centro comercial, con figuras borrosas de personas pasando.
El presidente Milei aseguró que la mayoría de las empresas que cierran son empresas de un sólo empleado. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La cantidad de empresas con trabajadores formales en la Argentina sigue retrocediendo. El fenómeno se refleja en los registros de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), que contabilizan mes a mes cuántas firmas tienen al menos un trabajador formal.

Según los datos de la SRT relevados por Infobae, en julio de 2026 había 480.067 empresas registradas con al menos un trabajador formal. En noviembre de 2023, el mes anterior a la asunción de Milei, la cifra era de 512.357. La diferencia es de 32.290 empresas menos, lo que representa una baja de 6,3% en 32 meses.

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El dato de julio, además, completó 18 meses consecutivos de caída. La última vez que la cantidad de empresas aumentó de un mes a otro fue en enero de 2025, cuando se sumaron 1.194 firmas. Desde febrero de ese año, todos los meses terminaron con saldo negativo.

En lo que respecta al último mes, la baja fue de 948 empresas respecto de junio, cuando había 481.015 empresas formales en el país, lo que equivale a una caída de 0,2%. Es una variación menor que las de marzo, abril y mayo, pero mantiene el signo negativo.

En los últimos 30 meses, se perdieron en promedio 1138 unidades productivas cada 30 días, según laSRT. (AP)
En los últimos 30 meses, se perdieron en promedio 1138 unidades productivas cada 30 días, según laSRT. (AP)

Del pico de enero de 2024 al ajuste de abril

El punto más alto de la serie histórica se registró en enero de 2024, con 514.204 empresas en funcionamiento, siempre hablando de compañías con al menos un trabajador registrado. A partir de febrero comenzó una racha descendente que sigue su curso. Tomando como punto de inicio ese mes, se puede concluir que cerraron 34.137 firmas en los últimos 30 meses, unas 1138 por mes.

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La SRT aún no publica el detalle desagregado correspondiente a julio, pero los datos vigentes hasta el mes anterior (junio) muestran con claridad que los sectores más perjudicados por los cierres fueron el comercio, la industria y el agro. Entre esas tres ramas de actividad acumulaban en ese entonces 15.353 bajas en la era Milei, hasta el sexto mes de este año.

Cómo explican la caída

Según declaró en una entrevista con la agencia EFE, el economista Hernán Bergstein, profesor de la Universidad Nacional de Lanús y especialista en pymes, el cierre de empresas responde a varios factores vinculados con la política económica del Gobierno, que a su juicio plantea una apertura económica indiscriminada.

Uno de esos factores, según el economista, es el ingreso de importaciones a bajo costo, que constituye una “competencia desleal” para las pymes industriales, que terminan cerrando o sobreviven con dificultades.

Manos de un hombre sujetando billetes de pesos argentinos sobre una mesa de madera junto a un sobre marrón, una libreta y una taza de café.
Los especialistas vinculan el cierre de las empresas con la caída de la demanda y el menor poder adquisitivo de los salarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A eso suma la pérdida de poder de compra de los salarios en términos reales, en un contexto de inflación todavía elevada, que redujo el consumo. En ese escenario, explicó, “las empresas bajan su producción hasta cerrar porque no tienen demanda”. Bergstein agregó que también hay menos firmas proveedoras de bienes y servicios del Estado, como consecuencia de la política fiscal de reducción del gasto público.

El economista describió además un fenómeno de “transferencia”: las empresas que tienen menos ingresos trasladan esa situación a sus proveedores, que al vender menos también empiezan a cerrar. Según su análisis, la cadena de pagos se está cortando en todos los sectores, con efectos sobre miles de pymes y sobre sus trabajadores.

La respuesta del Presidente

Consultado sobre este fenómeno en una entrevista, el presidente Javier Milei sostuvo que muchas de las empresas que cierran están conformadas por una sola persona, de lo que se deduce no se trata de firmas con toda una infraestructura montada, sino más bien de emprendimientos unipersonales.

Asimismo, Milei remarcó que la cantidad de empleo subió durante su gestión y que el consumo se encuentra en niveles récord.

Por lo pronto, el dato de julio muestra que el registro de la SRT se ubica en 480.067 empresas, el nivel más bajo de la serie que comienza en noviembre de 2023. La tendencia a la baja se mantiene mes a mes desde febrero de 2025, con variaciones que oscilaron entre las 149 y las 2.371 empresas por mes.

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