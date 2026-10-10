Arabia Saudita destruyó 136 objetivos militares de los hutíes en Yemen durante una operación “a gran escala” (Europa Press)

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Arabia Saudita anunció este sábado que destruyó 136 objetivos militares de los rebeldes hutíes en Yemen durante una operación a gran escala contra el grupo respaldado por Irán. El canal hutí Almasirah informó que misiles sauditas alcanzaron sectores de Saada, en el noroeste del país.

“Estamos llevando a cabo una operación a gran escala dirigida contra el personal y las capacidades de la milicia terrorista hutí”, escribió vía redes sociales el portavoz de la coalición liderada por el reino que lucha contra los insurgentes, Turki al Maliki. En otro mensaje, sostuvo: “Destruimos 136 objetivos militares en zonas controladas por la milicia terrorista hutí”.

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La escalada coincidió con la continuidad de los combates entre los hutíes y las fuerzas leales al Gobierno yemení reconocido internacionalmente, que recibe apoyo de Riad. Desde el lunes, cuando las tropas gubernamentales lanzaron la operación “Amanecer de Yemen”, los enfrentamientos dejaron más de 400 muertos.

Una fuente militar gubernamental indicó el viernes que las fuerzas aliadas ejecutaban otra operación de gran escala para recuperar el estrecho de Bab el-Mandeb, bajo control de los combatientes proiraníes. El paso conecta Asia y Europa a través del canal de Suez.

El conflicto volvió a intensificarse en julio y se trasladó a territorio saudita. Los rebeldes hutíes, que controlan zonas de la costa yemení sobre el mar Rojo, lanzaron drones y misiles contra instalaciones energéticas, centros de transporte y otros objetivos civiles del reino. Durante esta semana, bombardeos reivindicados por los hutíes contra aeropuertos de Arabia Saudita causaron la muerte de seis personas.

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Un combatiente del gobierno yemení respaldado por Arabia Saudita dispara un arma montada en un vehículo (imagen extraída de un video difundido el 5 de octubre de 2026/REUTERS)

El jueves, Pakistán envió cientos de soldados adicionales a Arabia Saudita ante la escalada del conflicto con los hutíes, según confirmaron a la agencia EFE fuentes de seguridad.

“Pakistán tiene un despliegue de tropas desde hace décadas en Arabia Saudita para fines de entrenamiento y logística, pero ahora se han enviado cientos de tropas adicionales al Reino bajo el Acuerdo de Defensa de La Meca”, afirmó un funcionario de seguridad que solicitó mantener el anonimato.

La fuente indicó que las Fuerzas Armadas paquistaníes preparan el envío de más efectivos, aunque no precisó cuántos militares ya llegaron a territorio saudita ni en qué bases se encuentran. Además, rechazó informar sobre un eventual despliegue de aeronaves paquistaníes en instalaciones de Riad.

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El refuerzo militar se produce después de que Arabia Saudita, Turquía y Pakistán acordaron el lunes la activación inmediata de su pacto de defensa conjunta, firmado en agosto. El acuerdo contempla una cláusula de asistencia mutua que equipara una agresión contra uno de los socios con un ataque contra la alianza.

El Ministerio de Información de Pakistán desmintió el jueves versiones de prensa sobre el uso de aviones paquistaníes contra los hutíes. “Los detalles de cualquier empleo así, si fuera necesario, serán facilitados por las autoridades correspondientes”, declaró la cartera.

Arabia Saudita, Turquía y Pakistán firman un acuerdo de defensa conjunto en La Meca, el 7 de agosto de 2026 (Agencia de Prensa Saudí/Imagen cedida a través de REUTERS)

Fuentes de seguridad habían señalado a EFE que Pakistán mantenía más de 10.000 soldados estacionados en Arabia Saudita antes de la firma del Acuerdo de Defensa de La Meca.

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El área de prensa del Ejército paquistaní, conocida como ISPR, no respondió a los pedidos de información sobre el nuevo despliegue.

La participación paquistaní en la alianza tripartita tomó forma a finales de septiembre con la designación del teniente general retirado Nauman Mahmood como jefe de la Secretaría General en Riad por tres años. El puesto rota entre los tres países miembros.

Mahmood cuenta con experiencia militar en operaciones contra grupos terroristas y en la vigilancia de fronteras, entre ellas la de Afganistán tras la retirada de las tropas de Estados Unidos. Antes de su retiro en 2023, dirigió el área de análisis del servicio de inteligencia paquistaní, el ISI, y presidió la Universidad Nacional de Defensa de Islamabad.

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(Con información de EFE)