A los 18 años quedó paralizado, pero una visita al centro de rehabilitación lo llevó a cambiar la historia del tenis

Brad Parks concibió la idea del tenis en silla de ruedas tras sufrir una lesión de esquí a los 18 años. (itftennis.com)

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A los 18 años, una lesión de esquí dejó a Brad Parks paralizado y lo llevó a un centro de rehabilitación. Medio siglo después, el deporte que creó forma parte de los principales torneos del mundo.

Un mes después de recibir el alta, Parks regresó al centro para un control. Allí conoció a Jeff Minnebraker, terapeuta recreativo que también había probado jugar al tenis desde una silla de ruedas. Los dos buscaron una forma de adaptar la práctica sin alterar su estructura central.

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El problema era llegar a la pelota después de un solo pique en una cancha convencional. Parks y Minnebraker acordaron permitir un segundo rebote antes del golpe. La condición era que el primero ocurriera dentro de los límites de la cancha; el segundo podía caer dentro o fuera. Esa decisión se transformó en la regla de los dos piques, que aún rige en la disciplina, según la Federación Internacional de Tenis.

El segundo pique permitió conservar las reglas esenciales

La regla del segundo pique estableció la base para la práctica del tenis en silla de ruedas.

La adaptación mantuvo la cancha, la red, las pelotas y el sistema de puntuación del tenis convencional. El segundo pique fue la modificación que permitió competir con sillas de ruedas sin crear una disciplina separada.

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Parks y Minnebraker probaron el formato en las canchas de Griffith Park, en Los Ángeles. En 1977, ese proceso derivó en el primer torneo de tenis en silla de ruedas, organizado por el Departamento de Parques y Recreación de la ciudad. Parks obtuvo el título de aquella competencia inicial, de acuerdo con la International Tennis Hall of Fame.

“Somos parte del tenis. No estamos separados del tenis”, dijo Parks a People. Para el fundador, la integración con el deporte convencional definió el desarrollo de la actividad desde sus primeros años.

La organización convirtió una experiencia inicial en un circuito internacional

En 1980, Parks participó en la creación de la National Foundation of Wheelchair Tennis, que impulsó un circuito de 10 torneos en Estados Unidos. En 1998, la Asociación de Tenis de Estados Unidos absorbió esa organización y se convirtió en la primera entidad nacional de tenis que asumió la gestión de un deporte paralímpico.

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El ingreso a los torneos mayores llegó dos décadas después. El Abierto de Australia incluyó la primera competencia oficial de tenis en silla de ruedas en un Grand Slam en 2002. El Abierto de Estados Unidos y Wimbledon sumaron pruebas en 2005, mientras que Roland Garros lo hizo en 2006. Para 2007, los cuatro torneos mayores ya contaban con competencias de la modalidad.

A sus 69 años, Brad Parks recuerda el origen del tenis en silla de ruedas, una disciplina que nació durante su rehabilitación (REUTERS/Brian Snyder)

Wimbledon incorporó los cuadros individuales masculino y femenino en 2016. El tenis en silla de ruedas también integra el programa de los Juegos Paralímpicos desde Barcelona 1992. En tanto, la Federación Internacional de Tenis administra hoy una gira con más de 160 torneos en más de 40 países.

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Parks consideró que el alcance actual de la disciplina excedió las expectativas que tenía cuando comenzó a jugar. “Hemos recorrido un largo camino”, afirmó.

Las figuras del circuito ampliaron el alcance de la disciplina

El crecimiento de la competencia dio lugar a deportistas con registros propios. El japonés Shingo Kunieda obtuvo 28 títulos individuales en torneos mayores, la cifra más alta en cualquier categoría del tenis en silla de ruedas.

Parks afirmó que su popularidad en Japón llegó a dificultarle comer en lugares concurridos, una apreciación personal sobre la dimensión pública del exjugador.

En la rama femenina, la neerlandesa Diede de Groot consiguió una racha de 16 títulos individuales consecutivos en torneos mayores. El japonés Tokito Oda, por su parte, alcanzó 10 coronas individuales de Grand Slam a los 20 años.

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La jugadora neerlandesa Diede de Groot acumuló 16 títulos individuales de Grand Slam en la rama femenina (REUTERS/Marko Djurica)

Parks sostuvo que estos referentes influyen tanto en personas con discapacidad como en quienes no la tienen. Sobre Oda, señaló: “Inspira a las personas sin discapacidad, pero también inspira a las personas con discapacidad”.

El fundador espera que aumenten los torneos que compartan sede y programación con las competencias profesionales de tenis, además de los premios y la asistencia de público. “Todo eso ayudará a promover los deportes en silla de ruedas y, por supuesto, el tenis en silla de ruedas”, expresó.