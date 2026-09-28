Historias

A los 18 años quedó paralizado, pero una visita al centro de rehabilitación lo llevó a cambiar la historia del tenis

Brad Parks conoció allí a Jeff Minnebraker y juntos adaptaron una regla que permitió desarrollar la disciplina. Décadas después, la modalidad integra los principales torneos y los Juegos Paralímpicos

Brad Parks
Brad Parks concibió la idea del tenis en silla de ruedas tras sufrir una lesión de esquí a los 18 años. (itftennis.com)
Guardar

A los 18 años, una lesión de esquí dejó a Brad Parks paralizado y lo llevó a un centro de rehabilitación. Medio siglo después, el deporte que creó forma parte de los principales torneos del mundo.

Un mes después de recibir el alta, Parks regresó al centro para un control. Allí conoció a Jeff Minnebraker, terapeuta recreativo que también había probado jugar al tenis desde una silla de ruedas. Los dos buscaron una forma de adaptar la práctica sin alterar su estructura central.

PUBLICIDAD

El problema era llegar a la pelota después de un solo pique en una cancha convencional. Parks y Minnebraker acordaron permitir un segundo rebote antes del golpe. La condición era que el primero ocurriera dentro de los límites de la cancha; el segundo podía caer dentro o fuera. Esa decisión se transformó en la regla de los dos piques, que aún rige en la disciplina, según la Federación Internacional de Tenis.

El segundo pique permitió conservar las reglas esenciales

La regla del segundo pique estableció la base para la práctica del tenis en silla de ruedas.
La regla del segundo pique estableció la base para la práctica del tenis en silla de ruedas.

La adaptación mantuvo la cancha, la red, las pelotas y el sistema de puntuación del tenis convencional. El segundo pique fue la modificación que permitió competir con sillas de ruedas sin crear una disciplina separada.

PUBLICIDAD

Parks y Minnebraker probaron el formato en las canchas de Griffith Park, en Los Ángeles. En 1977, ese proceso derivó en el primer torneo de tenis en silla de ruedas, organizado por el Departamento de Parques y Recreación de la ciudad. Parks obtuvo el título de aquella competencia inicial, de acuerdo con la International Tennis Hall of Fame.

Somos parte del tenis. No estamos separados del tenis”, dijo Parks a People. Para el fundador, la integración con el deporte convencional definió el desarrollo de la actividad desde sus primeros años.

La organización convirtió una experiencia inicial en un circuito internacional

En 1980, Parks participó en la creación de la National Foundation of Wheelchair Tennis, que impulsó un circuito de 10 torneos en Estados Unidos. En 1998, la Asociación de Tenis de Estados Unidos absorbió esa organización y se convirtió en la primera entidad nacional de tenis que asumió la gestión de un deporte paralímpico.

El ingreso a los torneos mayores llegó dos décadas después. El Abierto de Australia incluyó la primera competencia oficial de tenis en silla de ruedas en un Grand Slam en 2002. El Abierto de Estados Unidos y Wimbledon sumaron pruebas en 2005, mientras que Roland Garros lo hizo en 2006. Para 2007, los cuatro torneos mayores ya contaban con competencias de la modalidad.

A sus 69 años, Brad Parks recuerda el origen del tenis en silla de ruedas, una disciplina que nació durante su rehabilitación (REUTERS/Brian Snyder)
A sus 69 años, Brad Parks recuerda el origen del tenis en silla de ruedas, una disciplina que nació durante su rehabilitación (REUTERS/Brian Snyder)

Wimbledon incorporó los cuadros individuales masculino y femenino en 2016. El tenis en silla de ruedas también integra el programa de los Juegos Paralímpicos desde Barcelona 1992. En tanto, la Federación Internacional de Tenis administra hoy una gira con más de 160 torneos en más de 40 países.

Parks consideró que el alcance actual de la disciplina excedió las expectativas que tenía cuando comenzó a jugar. “Hemos recorrido un largo camino”, afirmó.

Las figuras del circuito ampliaron el alcance de la disciplina

El crecimiento de la competencia dio lugar a deportistas con registros propios. El japonés Shingo Kunieda obtuvo 28 títulos individuales en torneos mayores, la cifra más alta en cualquier categoría del tenis en silla de ruedas.

Parks afirmó que su popularidad en Japón llegó a dificultarle comer en lugares concurridos, una apreciación personal sobre la dimensión pública del exjugador.

En la rama femenina, la neerlandesa Diede de Groot consiguió una racha de 16 títulos individuales consecutivos en torneos mayores. El japonés Tokito Oda, por su parte, alcanzó 10 coronas individuales de Grand Slam a los 20 años.

La jugadora neerlandesa Diede de Groot acumuló 16 títulos individuales de Grand Slam en la rama femenina (REUTERS/Marko Djurica)
La jugadora neerlandesa Diede de Groot acumuló 16 títulos individuales de Grand Slam en la rama femenina (REUTERS/Marko Djurica)

Parks sostuvo que estos referentes influyen tanto en personas con discapacidad como en quienes no la tienen. Sobre Oda, señaló: “Inspira a las personas sin discapacidad, pero también inspira a las personas con discapacidad”.

El fundador espera que aumenten los torneos que compartan sede y programación con las competencias profesionales de tenis, además de los premios y la asistencia de público. “Todo eso ayudará a promover los deportes en silla de ruedas y, por supuesto, el tenis en silla de ruedas”, expresó.

Temas Relacionados

tenisJuegos ParalímpicosNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Papa que murió 33 días después de haber asumido, las monjas que hallaron su cuerpo y el secreto que el Vaticano guardó cuarenta años

Albino Luciani amaneció muerto el 29 de septiembre de 1978, pero la historia que se contó al mundo no fue la real. Detrás del encubrimiento había una razón incómoda para la Santa Sede, y su revelación reabrió décadas de sospechas sobre su muerte

El Papa que murió 33 días después de haber asumido, las monjas que hallaron su cuerpo y el secreto que el Vaticano guardó cuarenta años

El linchamiento de Will Brown durante el “Verano Rojo” de 1919: el brutal crimen que la historia estadounidense intentó borrar

El 28 de septiembre de 1919, una turba de miles de supremacistas blancos atacó los tribunales de Omaha y se llevó a un trabajador afroamericano falsamente acusado de atacar a una mujer blanca. Lo golpearon, lo colgaron de una soga y le dispararon decenas de veces al cuerpo, para después quemar su cadáver. Fue el caso emblemático de la ola de violencia racial que sacudió a Estados Unidos después de la Primera Guerra Mundial. El horrorizado recuerdo Henry Fonda, testigo directo del asesinato

El linchamiento de Will Brown durante el “Verano Rojo” de 1919: el brutal crimen que la historia estadounidense intentó borrar

La misión secreta que cambió la historia argentina: un avión secuestrado y siete banderas plantadas en las Islas Malvinas

Hace exactamente 60 años, un grupo de 18 militantes del peronismo nacionalista desvió un vuelo. Buscaban “un gesto patriótico” de gran repercusión global

La misión secreta que cambió la historia argentina: un avión secuestrado y siete banderas plantadas en las Islas Malvinas

El calvario del hombre que estuvo trece años preso por matar a su familia y una absolución que sus suegros nunca aceptaron

El 28 de septiembre de 2000, David encontró asesinados a su esposa Kim y a sus hijos Brad y Jill en su casa de Indiana. Quedó bajo sospecha desde el comienzo y luego fue condenado dos veces y finalmente declarado no culpable

El calvario del hombre que estuvo trece años preso por matar a su familia y una absolución que sus suegros nunca aceptaron

Es pastor, compitió en “American Idol” y está acusado de matar a su esposa: la canción que le dedicó a su amante y mostraron en el juicio

La noche del 15 de febrero de 2026, Caleb Flynn se despidió de Alleigha Botner con un mensaje: “Mañana es un gran día. Tengo que dormir”. Al otro día y después de ver las noticias, ella le escribió: “¿Qué está pasando ahora mismo? ¿Estás vos detrás de esto?”. En los noticieros se hablaba de que alguien había entrado a la casa de Caleb y había asesinado a su esposa Ashley de dos disparos. La verdad, el juicio y un final lejos de lo previsto

Es pastor, compitió en “American Idol” y está acusado de matar a su esposa: la canción que le dedicó a su amante y mostraron en el juicio

DEPORTES

La historia de Denise García Rojo, la cordobesa que asistió a danza con botines, creció en España y llegó a la selección argentina

La historia de Denise García Rojo, la cordobesa que asistió a danza con botines, creció en España y llegó a la selección argentina

La génesis en la Selección del Cuti Romero, el nuevo capitán argentino: su referente desconocido y el golpe que lo hizo crecer

Carlos Abriata, el outsider del mundo Boca que quiere ser presidente

Las burlas del CM de Boca a Racing que causaron furor en las redes: Marcos Rojo, Maravilla Martínez y un posteo borrado

El sorprendente gesto de Leandro Paredes con Enner Valencia tras la victoria de Boca Juniors sobre Racing

TELESHOW

Tiago PZK confirmó su romance con La Joaqui: la foto en un avión privado a dos meses de la ruptura de Luck Ra con la artista

Tiago PZK confirmó su romance con La Joaqui: la foto en un avión privado a dos meses de la ruptura de Luck Ra con la artista

Daniela Celis rompió en llanto después de una función de Sex y contó el motivo: “Soy muy emocional”

La pesadilla de Marcela Tauro con una acosadora: “Fue horrible porque sabía todos los horarios de mi hijo”

La dedicatoria de Tini Stoessel a Lali Espósito tras su histórico show: “Hay cosas que suceden cuando una está preparada para vivirlas”

Baby Etchecopar recordó su última charla con Oscar “El Negro” González Oro: “Dejame morir tranquilo acá”

INFOBAE AMÉRICA

Eduardo Bolsonaro: “Como está creciendo día a día, yo creo que Flávio puede vencer a Lula en primera vuelta”

Eduardo Bolsonaro: “Como está creciendo día a día, yo creo que Flávio puede vencer a Lula en primera vuelta”

El precio del petróleo se dispara tras el rechazo de Trump a la propuesta del régimen de Irán para reabrir el estrecho de Ormuz

“Actualmente imposible”: las deserciones en Corea del Norte están en caída libre

¿Qué está en juego en las elecciones de Brasil?

El papa León XIV cierra su gira por Francia con un discurso sobre Europa y su integración en una ciudad marcada por las guerras