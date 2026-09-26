Nació sin brazos, se convirtió en pintora y fue campeona de taekwondo: ahora inspira por la destreza con la que cuida a su bebé

Dejana Backo, de 28 años, retiró a Lara de la cuna, la llevó al sofá y le cambió la ropa sin asistencia, en una publicación difundida desde la cuenta de Marko Nezic

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Dejana Backo nació sin brazos y aprendió desde pequeña a hacer todo de otra manera. Pintora, campeona mundial de ParaTaekwondo y practicante de tiro con arco, la serbia de 28 años construyó una vida sin límites autoimpuestos. Conocida en redes sociales como “La chica con alas”, legó a la maternidad con la misma convicción: sería un desafío más, no una barrera.

Backo nació en Novi Sad, Serbia, con focomelia, una anomalía congénita que causa el acortamiento severo o la ausencia de las extremidades. En su caso, la condición afectó ambos brazos por completo.

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Desde la infancia aprendió a reemplazarlos con los pies: sujeta el pincel con los dedos para pintar, practica taekwondo adaptado y resuelve las tareas cotidianas sin asistencia. Se graduó en la Academia de Artes de Novi Sad y construyó una carrera deportiva que la llevó a coronarse campeona mundial en su categoría.

Una vida construida sobre la superación antes de ser madre

La deportista sustituyó las extremidades superiores con sus piernas desde niña, se graduó en la Academia de Artes de Novi Sad y desarrolló actividades artísticas y deportivas sin requerir apoyo (@devojka_sa_krilima)

Junto a su pareja, Marko Nezic, creó una cuenta en Instagram donde documentan su estilo de vida activo, centrado en la nutrición y el entrenamiento físico. La comunidad que los sigue creció sostenida por esa combinación de desafíos físicos y honestidad sobre las dificultades del día a día.

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Con la llegada de su hija Lara, esa dinámica tomó una dimensión completamente nueva. La deportista declaró que la maternidad no implica resignarse a hacer menos, sino encontrar nuevas formas de hacerlo todo. “Cuando la alimento, solo necesito que Marko me ayude a colocarla sobre la almohada”, contó en una de sus publicaciones, según recogió el medio británico The Express.

El video que cruzó fronteras y superó los millones de reproducciones

La deportista sustituyó las extremidades superiores con sus piernas desde niña, se graduó en la Academia de Artes de Novi Sad y desarrolló actividades artísticas (@devojka_sa_krilima)

El clip que se convirtió en fenómeno fue publicado desde el perfil de Marko. En él, la joven saca a Lara de la cuna, la traslada hasta el sofá y le cambia la ropa, todo con los pies y sin ayuda de nadie. La secuencia acumuló más de 10,3 millones de reproducciones, más de 300.000 “me gusta” y cerca de 8.000 comentarios en las redes sociales.

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La propia madre reconoció en publicaciones previas que sacar a su hija de la cuna representaba “su mayor miedo”. Pese a eso, la grabación la muestra haciéndolo con precisión y calma. Esa combinación de vulnerabilidad y determinación fue, a juzgar por el volumen de interacciones, lo que más movilizó al público.

Antes de ese clip, otras grabaciones de la pareja ya circulaban en TikTok con millones de reproducciones. En ellas, Backo muestra cómo le da el biberón a Lara apoyándola sobre una almohada entre sus piernas, cómo la acaricia y cómo atiende sus necesidades básicas, siempre con los pies como principal herramienta.

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Los comentarios que convirtieron al clip en un debate global

Los mensajes publicados en Instagram expresaron admiración por la destreza de la joven (@devojka_sa_krilima)

La respuesta del público fue inmediata y emotiva. Miles de usuarios expresaron admiración, pero también una autocrítica espontánea: varios reconocieron que ver a Dejana cuidar a su hija los llevó a cuestionar sus propias quejas cotidianas. La idea de que el cansancio o la falta de tiempo son excusas menores frente a lo que ella enfrenta cada día se repitió en distintas lenguas a lo largo de la sección de comentarios.

Otros mensajes se enfocaron directamente en el vínculo entre madre e hija. Muchos destacaron la fortuna de Lara de tener una madre como Dejana, y algunos la calificaron como “el video más inspirador del año”, una etiqueta que se replicó a medida que el clip cruzó fronteras. La combinación de ternura y destreza que muestra la grabación fue, según los propios usuarios, lo que los impulsó a compartirla.

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El impacto se tradujo también en números: el perfil de Marko sumó miles de seguidores en pocas horas tras la publicación, mientras que el de Dejana, donde comparte sus rutinas, su arte y su vida como madre, supera los 272.000 seguidores en Instagram.