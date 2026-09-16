Historias

El terrible incendio que convirtió una mina de oro en una trampa y mató a 177 trabajadores en pocos minutos

El 16 de septiembre de 1986, el fuego a más de 1.600 metros bajo tierra llenó de gases tóxicos una mina sudafricana. Además, otros 235 trabajadores resultaron heridos. Las fallas de seguridad de una industria atravesada por el apartheid

tragedia de la mina de Kinross
Monumento oficial con los nombres de los 177 mineros fallecidos en la tragedia del 16 de septiembre de 1986
Guardar

Cerca de las 5 de la mañana, los trabajadores de la mina de oro Kinross comenzaban su jornada. Para los 2.400 mineros que habían iniciado el turno aquel martes 16 de septiembre de 1986, nada hacía pensar que sería una jornada distinta. Como cada día, descendían cientos de metros bajo tierra para trabajar en una de las grandes explotaciones del metal de Sudáfrica, a unos 100 kilómetros al este de Johannesburgo.

A más de 1000 metros de profundidad, cerca de las 8:45, una cuadrilla realizaba trabajos de reparación cuando un incendio estalló en las galerías. En cuestión de minutos, las llamas y una nube de gases tóxicos comenzaron a avanzar por los túneles y convirtieron la mina en una trampa mortal. Pero las llamas no fueron las que mataron a la mayoría... Hubo materiales altamente tóxicos que desataron una nube de humo y gases que se propagó rápidamente por los túneles. El aire se volvió irrespirable y los trabajadores comenzaron a caer mientras intentaban escapar.

PUBLICIDAD

Cuando terminó el rescate, 177 hombres habían muerto y otros 235 habían resultado heridos. Más de dos mil hombres lograron ser evacuados de las zonas afectadas por el incendio y los gases tóxicos. La mayoría de las víctimas eran trabajadores negros sudafricanos y migrantes de otros países del sur de África, entre ellos Lesotho, Mozambique y Malawi. Kinross se convirtió en el peor desastre de la historia de la minería de oro sudafricana y, en pleno apartheid, expuso una realidad que iba mucho más allá del incendio: las condiciones en las que los trabajadores negros descendían cada día a las profundidades para extraer el oro que sostenía una parte fundamental de la economía del país.

tragedia de la mina de Kinross
Estructura de extracción en el Pozo N° 2, el epicentro del desastre minero provocado por el incendio

La chispa de la tragedia

La investigación oficial determinó que el incendio comenzó en el nivel 15 de la mina, a unos 1.600 metros de profundidad. Un soldador y su ayudante realizaban trabajos de reparación en una tubería de agua cuando una chispa alcanzó un cilindro de acetileno, un gas altamente inflamable. Lo que parecía un incendio menor encontró rápidamente combustible para expandirse a su alrededor: tuberías plásticas, cables recubiertos y, sobre todo, la espuma de poliuretano aplicada sobre las paredes y estructuras de las galerías para contener las filtraciones de agua.

PUBLICIDAD

Para las 9:30, apenas 45 minutos después del inicio, el incendio había alcanzado esos revestimientos. La espuma y los demás materiales comenzaron a arder y liberaron una enorme cantidad de humo y gases tóxicos que entraron en el sistema de ventilación. El fuego ya no era el principal peligro: la nube venenosa podía avanzar por los túneles y alcanzar a trabajadores que estaban a cientos de metros del lugar donde había comenzado el siniestro: ahora, el aire que respiraban los mineros se había convirtido en una amenaza mortal.

La nube avanzó por las galerías y los niveles conectados mientras los trabajadores intentaban escapar. Algunos llegaron a correr hacia zonas donde todavía se podía respirar; otros cayeron antes de conseguirlo. Los equipos de rescate descendieron con aparatos de respiración y comenzaron a buscar sobrevivientes entre los sectores contaminados. Era tan la toxicidad que incluso algunos de los propios rescatistas terminaron convirtiéndose en víctimas.

El último minero encontrado con vida apareció casi doce horas después, protegido por una bolsa de oxígeno.

Para el amanecer, buena parte de los dos niveles más afectados ya habían sido despejados, pero todavía quedaban alrededor de una docena de trabajadores desaparecidos y casi ninguna esperanza de encontrarlos vivos. Durante la noche, las ambulancias habían salido de la mina una detrás de otra; en uno de los momentos más dramáticos, llevaban cuerpos a la morgue cada tres minutos.

tragedia de la mina de Kinross
Trabajadores esperando noticias de sus compañeros atrapados en los túneles subterráneos de la mina Kinross

El fuego que no quemó a la mayoría

La paradoja de Kinross quedó clara desde las primeras horas: la mayoría de los trabajadores no murió quemada. Murió por el aire que respiró. Mientras los equipos de rescate todavía trabajaban bajo tierra, comenzaron a aparecer preguntas que iban mucho más allá del origen del incendio: ¿por qué había materiales capaces de liberar gases letales en una mina de semejante profundidad y cuánto se sabía sobre sus riesgos?

El poliuretano utilizado la General Mining and Union Corporation en Kinross ya había despertado preocupación en la industria minera internacional. En los días posteriores al desastre, medios internacionales señalaron que materiales de ese tipo habían sido prohibidos en las minas británicas y que existían advertencias sobre sus riesgos en otros países. La controversia se agravó cuando se supo que la compañía había perdido el año anterior la máxima calificación de seguridad en su mina de Kinross, descendiendo a tres estrellas debido a sus malas condiciones de infraestructura.

Pero la empresa sostuvo que sus responsables no conocían el peligro que representaba el producto utilizado y argumentó que la mina había solicitado una espuma resistente al fuego, pero había recibido un producto diferente. Para los sindicatos, en cambio, el desastre no podía explicarse como un simple error durante una reparación: había que investigar las decisiones empresariales y las condiciones de seguridad de la mina.

El proceso judicial tampoco responsabilizó penalmente a la dirección: siete trabajadores fueron llevados ante la Justicia, seis supervisores fueron absueltos y un soldador se declaró culpable de dos infracciones de las normas mineras y recibió una multa.

tragedia de la mina de Kinross
"Recordamos Kinross", el afiche del Sindicato Nacional de Mineros denuncia la negligencia empresarial tras el desastre de Kinross y reclama justicia para las víctimas y sus familias

177 muertos y una pregunta que atravesaba el apartheid

De las 177 víctimas, 172 eran trabajadores negros y cinco eran blancos, según los registros difundidos después del desastre. Muchos de los trabajadores negros eran migrantes provenientes de Lesotho, Mozambique, Malawi y otros territorios del sur de África, además de distintas regiones de Sudáfrica. La composición de las víctimas reflejaba el sistema de migración laboral sobre el que se había construido buena parte de la minería sudafricana.

En 1986, Sudáfrica seguía bajo el apartheid y las grandes minas dependían de una enorme fuerza laboral negra, mientras los puestos de supervisión y dirección estaban mayoritariamente ocupados por hombres blancos. Para el Sindicato Nacional de Mineros, la tragedia de Kinross no podía quedar reducido a un accidente aislado. Su secretario general, Cyril Ramaphosa, denunció en los medios las condiciones de seguridad y afirmó ante la BBC que el desastre demostraba que el país había vuelto a la “época oscura” de la minería.

La disputa alcanzó incluso el funeral. Los propietarios de la mina organizaron un servicio conmemorativo, pero los trabajadores protestaron porque los representantes sindicales habían quedado excluidos. La ceremonia fue interrumpida y el NUM convocó para el 1 de octubre una jornada de duelo y protesta en memoria de los muertos.

El Grupo de Monitoreo Laboral calculó que alrededor de 325.000 mineros participaron de la huelga y jornada de protesta, mientras las empresas estimaron unos 250.000. Los trabajadores abandonaron sus puestos y participaron en las conmemoraciones organizadas en distintas zonas mineras.

Kinross había dejado de ser solamente el nombre de una mina y de una tragedia. Para los trabajadores, condensaba una realidad cotidiana: bajar cada día a cientos de metros de profundidad, asumir riesgos permanentes y tener una participación limitada en las decisiones sobre seguridad. La protesta convirtió el desastre en una disputa mucho más amplia sobre las condiciones laborales de la minería durante el apartheid.

tragedia de la mina de Kinross
Mineros de la empresa Gencor esperando noticias de sus compañeros en medio de las tareas de extinción del fuego y rescate

Después de Kinross

El desastre no terminó con el entierro de los trabajadores fallecidos. En noviembre de 1988, las autoridades mineras prohibieron el uso de espumas de poliuretano expandido en las explotaciones subterráneas, salvo excepciones muy limitadas y bajo autorización. La medida entró en vigor en enero de 1989 y estuvo acompañada por la incorporación de equipos de autorescate destinados a proteger a los trabajadores atrapados en atmósferas contaminadas.

Kinross también quedó entre los antecedentes de una revisión mucho más amplia de la seguridad minera sudafricana. La Comisión Leon, creada años después para investigar las condiciones de seguridad y salud en la industria, cuestionó el modelo de autorregulación que había predominado durante décadas y señaló que los riesgos asociados al poliuretano eran conocidos antes del desastre.

En 1996, ya después del fin del apartheid, Sudáfrica aprobó la Mine Health and Safety Act (Ley de Salud y Seguridad Minera), que modificó profundamente el marco regulatorio de la minería y reforzó las obligaciones de los empleadores y los derechos de los trabajadores en materia de salud y seguridad.

Temas Relacionados

tragedia de KinrossmineríaapartheidSudáfrica

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La tragedia escondida tras las luces del cartel de Hollywood: una actriz suicida y el fantasma que ronda el lugar de su muerte

Millicent Entwistle, una joven actriz que venía de triunfar en Broadway, llegó a Los Ángeles para ganarse un lugar en el novedoso mundo del cine sonoro. Su sueño se convirtió en pesadilla durante la filmación de su primera película y, deprimida por el fracaso, trepó a lo más alto de la letra “H” del famoso cartel y se arrojó al vacío. Poco después comenzó a correr el rumor sobre el fantasma de una mujer vestida con ropas de esa época que lo visita todas las noches

La tragedia escondida tras las luces del cartel de Hollywood: una actriz suicida y el fantasma que ronda el lugar de su muerte

“Jamás me imaginé trabajar de esto y que me gustara tanto”: la santafesina que emigró a Australia y cobra USD 33 por hora en una granja

Julia Porporato, oriunda de Ramona, Santa Fe, dejó el kiosco familiar, pasó dos años en Europa y llegó a Victoria, donde hoy ordeña 700 vacas y descubrió un trabajo que nunca había imaginado para su vida

“Jamás me imaginé trabajar de esto y que me gustara tanto”: la santafesina que emigró a Australia y cobra USD 33 por hora en una granja

Vivió once años de quimioterapia por un cáncer que nunca tuvo: “Pasé por todo este tratamiento sin ningún motivo”

Una mujer británica descubrió a los 34 años que su diagnóstico de glioblastoma era erróneo; padecía una inflamación cerebral tratable con esteroides

Vivió once años de quimioterapia por un cáncer que nunca tuvo: “Pasé por todo este tratamiento sin ningún motivo”

Una gota de sangre, un diagnóstico tardío y un aprendizaje que empezó en la cocina: la historia de Malú y Sofía

Tardaron dos semanas en dar con ella. Ocho años después, lo que parecía devastador se convirtió en fortaleza, nuevos vínculos y una vida plena

Una gota de sangre, un diagnóstico tardío y un aprendizaje que empezó en la cocina: la historia de Malú y Sofía

Frenó en plena carrera para ayudar a un rival, perdió el récord mundial y aun así ganó: “De las mejores acciones en la historia del deporte”

En 1956, el australiano John Landy sacrificó su oportunidad de marcar un hito histórico para socorrer a Ron Clarke, al que había lastimado accidentalmente, y luego remontó 30 metros de desventaja para cruzar primero la meta

Frenó en plena carrera para ayudar a un rival, perdió el récord mundial y aun así ganó: “De las mejores acciones en la historia del deporte”

DEPORTES

La emotiva dedicatoria de Leandro Lozano tras el pase de Boca a la semifinal de la Sudamericana: “Acá perdí un compañero”

La emotiva dedicatoria de Leandro Lozano tras el pase de Boca a la semifinal de la Sudamericana: “Acá perdí un compañero”

Arruabarrena, cauto tras el pase de Boca a las semifinales de la Copa: “Estamos vivos en todos los frentes, pero todavía falta mucho”

Boca Juniors igualó 1-1 ante San Pablo en Brasil y se clasificó a las semifinales de la Copa Sudamericana

Con Boca Juniors clasificado a las semifinales, así está el cuadro de la Copa Sudamericana

Argentina sumó 32 medallas en el tercer día de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: cómo quedó en el ranking

TELESHOW

Matías Mayer sorprendió a Mario Pergolini al revelarle que conquistó a su novia hablando sobre Boca Juniors

Matías Mayer sorprendió a Mario Pergolini al revelarle que conquistó a su novia hablando sobre Boca Juniors

Sol y Yipio de Gran Hermano se reencontraron con sus seres queridos antes de la final: emoción y hasta un pedido de casamiento

El descargo de Coki Ramírez después de su blooper viral con Nahuel Pennisi: “Mirá la remera... Bueno, vos no la podés ver”

Bautista, el hijo de Emanuel Ortega: “Desde que Julieta Prandi llegó a la vida de mi papá, él está más contento”

Darío Barassi tuvo un insólito ida y vuelta con un participante y ambos terminaron mostrando su ropa interior en vivo

INFOBAE AMÉRICA

Arabia Saudita se está quedando sin opciones de exportación de petróleo mientras Irán y sus aliados bloquean las rutas

Arabia Saudita se está quedando sin opciones de exportación de petróleo mientras Irán y sus aliados bloquean las rutas

JD Vance afirmó que la guerra entre Estados Unidos e Irán entrará en “una fase muy diferente dentro de un par de meses”

Las fallas en las transferencias bancarias agravan las restricciones de pago en la economía digital de Cuba

Los Nansana Kids de Uganda celebran la Independencia de El Salvador al ritmo de cumbia y con símbolos patrios

“Si no eres mía, tampoco de él”: las amenazas previas al asesinato de una madre nicaragüense en Miami