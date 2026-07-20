La historia de Ulises, el héroe que convirtió el regreso a casa en una de las mayores aventuras de la literatura

La Odisea presenta a Ulises como un héroe literario que enfrenta monstruos y peligros mientras intenta volver a Ítaca después de la guerra (Universal Pictures)

Desde la antigüedad, el personaje de Ulises, también conocido como Odiseo, fascina a lectores y creadores por igual. Su figura atraviesa siglos como un símbolo de ingenio y transformación, inspirando relatos que exploran la condición humana y el desafío de enfrentar lo desconocido.

El largo viaje de Ulises mantiene al héroe de La Odisea como una figura central de la literatura porque reúne un regreso de diez años tras la guerra de Troya, una cadena de pruebas y la recuperación del hogar mediante la astucia. Según National Geographic, esa historia siguió presente en obras posteriores.

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Ulises se convirtió en un héroe literario porque La Odisea lo presenta en su intento de volver a Ítaca después de la guerra, enfrentado a monstruos y peligros, y decidido a recuperar su casa.

National Geographic atribuye esa permanencia a una combinación de ingenio, resistencia y regreso al hogar, rasgos que otras obras retomaron después, entre ellas la novela de James Joyce.

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Ulises, forma latina de Odiseo, es el protagonista del poema épico griego La Odisea, atribuido a Homero. El relato sigue sus aventuras mientras intenta regresar a casa después de una guerra.

La historia comienza cuando Ulises lleva casi 20 años desaparecido y su hijo, Telémaco, sale en su busca. En los primeros cuatro libros se descubre que el héroe sigue vivo.

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El regreso a Ítaca y las pruebas del viaje

Ulises mantiene su lugar en la literatura porque La Odisea narra su regreso de diez años tras la guerra de Troya y la recuperación del hogar en Ítaca

Ulises pasa diez años tratando de volver a Ítaca tras la victoria griega en Troya. En ese trayecto, él y sus hombres afrontan monstruos, hechiceros y otros peligros.

National Geographic destaca su astucia en la cueva del cíclope Polifemo, donde idea una maniobra para escapar después de que sus hombres quedan atrapados. Ese episodio termina con el cegamiento del cíclope y abre su enemistad con Poseidón, padre de Polifemo.

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Cuando por fin llega a Ítaca, Ulises encuentra a Penélope acosada por más de 100 pretendientes. Entonces prepara un plan para vengarse de quienes la cortejan y arruinan a su familia.

La influencia de Ulises en otras obras

National Geographic atribuye la permanencia de Ulises a una combinación de ingenio, resistencia y regreso al hogar que otras obras retomaron

La historia de Ulises no quedó encerrada en el mundo antiguo. National Geographic señala que sus personajes, sus imágenes y su trama pasaron a muchas obras posteriores.

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Entre esos casos figura James Joyce, cuya novela Ulises toma la estructura del poema para construir una obra de ficción. Esa apropiación mantuvo al héroe como un modelo narrativo retomado por otras obras.

Cómo se compuso y transmitió La Odisea

La Odisea fue compuesta hacia el año 700 a. C. y estaba pensada para ser recitada o leída en voz alta. Para facilitar esa transmisión, repite epítetos asociados a personajes y objetos, como “la aurora de dedos rosados” y “Atenea de ojos grises”.

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Cuando Ulises regresa a Ítaca, encuentra a Penélope acosada por más de 100 pretendientes y prepara su venganza para recuperar su casa

El poema tiene 24 libros y 12.109 versos escritos en hexámetro dactílico. Según National Geographic, su primera traducción al inglés data de 1616.

La autoría de Homero sigue bajo discusión entre los estudiosos, que discrepan sobre si escribió o dictó la obra e incluso sobre si fue una figura histórica real. Ese debate, conocido como la cuestión homérica, no alteró la continuidad del relato en otras obras literarias.

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La influencia de Ulises llegó a obras posteriores como la novela Ulises de James Joyce, que tomó la estructura de La Odisea para construir su ficción

Ulises también encarna la tensión entre el deber y el deseo personal, un rasgo que permite que su figura aparezca en obras de distintas épocas y lugares. Su anhelo de regresar a Ítaca coexiste con la tentación de abandonar el viaje ante las dificultades, lo que le da un conflicto personal reconocible.

Además, su relación con Penélope se consolidó como símbolo de lealtad y espera, y su historia inspiró innumerables adaptaciones en la literatura y el cine. La vigencia del personaje se relaciona con su capacidad para representar la perseverancia y la búsqueda del hogar, temas que siguen siendo explorados y reinterpretados por creadores actuales.

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