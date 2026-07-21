El fin del “juicio del mono”: doce audiencias y 100 dólares de multa a un docente por enseñar la teoría de la evolución de Darwin

EL profesor John Thomas Scopes fue llevado a juicio por enseñar la Teoría de la Evolución (Wikipedia / Smithsonian Institute)

Hacía 40 grados de calor, habían pasado once días de audiencias y tras una deliberación de apenas nueve minutos, el jurado declaró culpable al profesor John Thomas Scopes por violar la Ley Butler al enseñar la teoría de la evolución de Charles Darwin en una escuela pública de Dayton, Tennessee. El juez John T. Raulston le impuso una multa de 100 dólares y puso punto final al llamado “Juicio del Mono”, uno de los procesos judiciales más controvertidos de la historia de Estados Unidos.

El veredicto fue pronunciado el 21 de julio de 1925, cuando el enfrentamiento entre ciencia, religión y política que había convertido a la pequeña localidad de Dayton en el centro de la atención nacional llegó a su final. Aunque la condena más tarde fue anulada por un tecnicismo procesal, el fallo transformó un caso local en un símbolo de la disputa entre quienes defendían una interpretación literal de la Biblia en la educación pública y quienes sostenían que la ciencia debía enseñarse sin restricciones impuestas por convicciones religiosas.

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El juicio había nacido en un contexto de profunda fractura cultural de los años veinte, marcado por el enfrentamiento entre el fundamentalismo religioso tradicionalista y las nuevas corrientes científicas que ganaban espacio en las ciudades. La búsqueda de un caso testigo por parte de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) y el interés de los dirigentes locales de Dayton por atraer la atención nacional convirtieron a un joven profesor en el protagonista involuntario de una batalla que excedió por completo los límites de un tribunal estatal.

Un ciudadano protesta contra la enseñanza de las ciencias y coloca un cartel con el mensaje "Lea su Biblia" en un muro de Dayton durante los días del "Juicio del Mono"

El origen del conflicto legislativo

Las transformaciones sociales posteriores a la Primera Guerra Mundial, el crecimiento de las ciudades y la consolidación de nuevas formas de vida y pensamiento provocaron una fuerte reacción entre los sectores más tradicionales del sur de los Estados Unidos. En ese contexto de resistencia cultural, la Legislatura del estado de Tennessee aprobó, el 13 de marzo de 1925, la denominada Ley Butler, que convertía en delito la enseñanza, en cualquier institución educativa financiada con fondos públicos, de teorías que negaran la creación divina del ser humano tal como la describe la Biblia.

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La nueva norma apuntaba de manera directa contra los principios biológicos de la evolución formulados por Charles Darwin, que ganaban terreno en los ámbitos académicos del país. Los promotores de la ley, encabezados por organizaciones religiosas y dirigentes conservadores, sostenían que la ciencia moderna debilitaba la moral de la juventud y ponía en duda las creencias religiosas arraigadas de la población. Por ello, recurrieron a las sanciones penales como una herramienta para frenar el avance de las corrientes de pensamiento laicas y limitar la incorporación de determinadas teorías científicas en las aulas.

Este escenario convirtió a Tennessee en el centro de una controversia nacional sobre el papel del Estado en la definición de los contenidos educativos. La medida despertó la atención de juristas, científicos y educadores a nivel nacional, que coincidían en considerarla un retroceso institucional. Además, dejó expuesta una contradicción dentro del propio sistema escolar estatal: mientras la legislación prohibía enseñar la evolución, los programas oficiales exigían el uso del manual Biología Cívica, de George Hunter, un texto que incluía contenidos vinculados con esa teoría.

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En la pequeña localidad de Dayton, esa nueva normativa generó rápidamente una división entre quienes defendían el cumplimiento de los principios religiosos tradicionales y quienes advertían sobre el impacto cultural de una medida que podía aislar a la región del debate científico nacional. Así, la ley fue el detonante de un conflicto que trascendió las fronteras del estado y alcanzó su máxima expresión cuando el juicio contra el profesor Scopes transformó a Dayton en el escenario de uno de los debates públicos más resonantes de la época.

El juez John T. Raulston (a la izquierda, leyendo un documento) preside una de las sofocantes sesiones en el interior de la corte de Dayton durante el "Juicio del Mono", en julio de 1925

El docente y la contradicción de los manuales oficiales

John Thomas Scopes no era un militante científico ni una figura pública antes de convertirse en el rostro del llamado “Juicio del Mono”. Nacido el 3 de agosto de 1900 en Paducah, Kentucky, creció en una familia vinculada al ámbito rural y se trasladó durante su adolescencia a Illinois. Al terminar sus estudios en la Universidad de Illinois y luego de graduarse en la Universidad de Kentucky en 1924 con especializaciones en derecho y geología, llegó a Dayton, donde comenzó a trabajar como entrenador de fútbol americano y profesor suplente en la escuela secundaria del condado de Rhea.

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Con apenas 24 años, Scopes quedó convertido en el protagonista de una disputa que excedía ampliamente su trayectoria personal. El 5 de mayo de 1925 fue acusado formalmente de violar la Ley Butler por haber enseñado la teoría de la evolución de Darwin en una escuela pública de Dayton. Su incorporación al caso había surgido semanas antes, tras una reunión en la farmacia local de Robinson, donde el empresario George Rappleyea y otros comerciantes de la localidad idearon una estrategia para desafiar la nueva legislación y atraer la atención nacional hacia una comunidad golpeada por las dificultades económicas. Scopes aceptó asumir el papel de acusado para lograr que la ley fuera sometida a revisión judicial, aunque años después reconocería que no tenía plena certeza de haber dictado una clase específica sobre evolución.

El respaldo jurídico y financiero de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) permitió que la defensa transformara el proceso en un desafío a la validez de la legislación estatal. El eje de su estrategia se apoyó en una contradicción dentro del propio sistema educativo de Tennessee: mientras la ley restringía la enseñanza de determinados contenidos vinculados con la evolución, las autoridades educativas exigían a los docentes utilizar el manual oficial Biología Cívica, de George Hunter, un texto escolar que incluía referencias a esa teoría. La paradoja convirtió la acusación contra Scopes en una discusión más amplia sobre la autoridad del Estado para determinar qué conocimientos podían llegar a las aulas.

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A medida que avanzaron las audiencias, el expediente dejó de ser una simple infracción educativa y pasó a representar un debate nacional sobre la libertad de enseñanza, el lugar de la ciencia en la educación pública y la influencia de las creencias religiosas en la legislación. Mientras la fiscalía defendía su aplicación como una forma de preservar los valores tradicionales de la comunidad, la defensa sostuvo que el Estado no podía sancionar a un docente por utilizar materiales incluidos en el propio programa oficial. Así, el juicio de Dayton se convirtió en un símbolo del choque entre conocimiento científico y restricciones impuestas desde el ámbito político y religioso.

Una multitud de ciudadanos y periodistas se acomoda en los bancos improvisados bajo la sombra de los árboles en el parque del Palacio de Justicia de Dayton durante el "Juicio del Mono" para lidiar con el calor insoportable

El impacto institucional y mediático de las audiencias

El juicio atrajo todas las miradas: cientos de periodistas de los principales medios estadounidenses y europeos, científicos, representantes religiosos y curiosos llegados desde distintos puntos del país. Por primera vez en la historia judicial del país, las audiencias fueron transmitidas en directo por radio, convirtiendo el caso en un acontecimiento de alcance nacional.

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Durante la tercera semana de julio, las altas temperaturas y la alta humedad dificultaron el desarrollo de las audiencias y ante la preocupación por la seguridad del edificio debido al desborde de la sala, el juez John T. Raulston decidió trasladar temporalmente el tribunal al exterior de la corte y las audiencias continuaron bajo los árboles frente a una multitud de personas.

En ese escenario se produjo el enfrentamiento entre dos de las figuras más reconocidas del proceso: el abogado Clarence Darrow, al frente de la defensa, y el tres veces candidato presidencial William Jennings Bryan, como principal representante de la acusación. El momento más recordado llegó el lunes 20 de julio, cuando Darrow convocó a Bryan al estrado para interrogarlo sobre la interpretación de los relatos bíblicos. El intercambio expuso la distancia entre una lectura literal de las Escrituras y una interpretación más flexible de sus pasajes, especialmente cuando Bryan admitió que los “seis días” de la creación no necesariamente debían entenderse como períodos exactos de 24 horas.

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El fiscal acusador William Jennings Bryan (sentado a la izquierda, abanicándose) es confrontado por el abogado defensor Clarence Darrow (de pie a la derecha) durante la célebre sesión al aire libre del 20 de julio de 1925

Al día siguiente, el martes 21 de julio de 1925, el juicio llegó a su desenlace. Ante la imposibilidad de presentar los testimonios científicos que la defensa había preparado, Darrow optó por solicitar al jurado que declarara culpable a su propio cliente para habilitar la apelación ante tribunales superiores. La deliberación duró apenas nueve minutos y terminó con un veredicto de culpabilidad.

Luego, el juez impuso al profesor una multa de 100 dólares, tras lo cual el docente pronunció las únicas palabras que se le escucharon durante el proceso: “Señoría, considero que la multa es injusta. Seguiré, en el futuro como lo he hecho en el pasado, oponiéndome a esta ley por todos los medios posibles. Cualquier otra actitud violaría mi ideal de libertad académica y cívica”.

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La sentencia no puso fin a las consecuencias del caso. Cinco días después del veredicto, el 26 de julio, William Jennings Bryan falleció en Dayton tras la intensa exposición pública y la presión que había rodeado al juicio. Más tarde, la Corte Suprema de Tennessee anuló la condena de Scopes porque el juez había fijado la multa directamente, facultad que correspondía al jurado según la legislación estatal. El tribunal evitó así pronunciarse sobre la constitucionalidad de la ley Butler, que permaneció vigente hasta 1967. Pese a ello, el proceso quedó registrado como un punto de inflexión en la discusión sobre la enseñanza científica, la libertad de cátedra y los límites de la intervención estatal en la educación pública.