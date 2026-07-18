La foto acertijo: ¿quién es esta niña que sufrió bullying en la escuela y años después conquistó las pasarelas y Hollywood?

La niña tuvo una infancia compleja debido a la enfermedad de su madre

En sus fotos de niña se la puede observar con una sonrisa amplia, mirada vivaz y un gesto que transmite curiosidad. Nadie imaginaría que detrás de esa expresión se escondía una infancia atravesada por el dolor, la incertidumbre y una lucha silenciosa contra la depresión. Con el tiempo se convertiría en una de las modelos y actrices más reconocidas de su generación, pero antes de conquistar las pasarelas y Hollywood tuvo que enfrentar una batalla mucho más difícil: la de crecer en un hogar marcado por el caos y la inestabilidad.

Nació el 12 de agosto de 1992 en el distrito de Hammersmith, Londres, Inglaterra, en el seno de una familia acomodada y con fuertes vínculos con la aristocracia británica. Es la menor de tres hermanas y desde muy chica convivió con una realidad que la marcaría para siempre: su madre luchaba contra la adicción a la heroína y padecía trastorno bipolar, una situación que convirtió su hogar en un espacio de permanente inestabilidad. Según relataría años después, nunca sabía si las personas que la rodeaban estaban realmente bien y esa sensación terminó moldeando su infancia.

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Mientras sus hermanas se destacaban en el colegio, ella era una niña introspectiva y melancólica. Pasó buena parte de su infancia en consultorios de especialistas en salud mental y desde pequeña recibió distintos diagnósticos. Sufría dispraxia, un trastorno que afecta la coordinación de los movimientos y puede dificultar tareas como la escritura y el aprendizaje. Los exámenes le resultaban especialmente complicados, pese a que tenía una gran capacidad de lectura.

Cuando era adolescente ingresó al internado Bedales, una institución de perfil artístico donde encontró un refugio en el teatro y la música. Sus padres incluso la habían anotado en clases de batería cuando tenía diez años para ayudarla a canalizar una energía que parecía inagotable. Sin embargo, la tranquilidad duró poco.

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A los 15 años atravesó una profunda depresión. Más tarde contaría que sentía una intensa ansiedad, un fuerte rechazo hacia sí misma y pensamientos que la llevaron a autolesionarse. “Solo quería desaparecer”, recordaría en una de las entrevistas más reveladoras de su carrera. También contó que recibió tratamiento psiquiátrico y medicación, aunque durante mucho tiempo sintió que nadie lograba comprender lo que estaba viviendo.

Como si eso fuera poco, la situación familiar terminó convirtiéndose en motivo de burlas entre algunos compañeros. Cuando comenzaron a conocer los problemas que atravesaba su madre, sufrió episodios de bullying que hicieron del colegio un lugar cada vez más hostil. Años después admitiría que la actuación fue lo único que conseguía hacerla sentir viva en medio de ese escenario.

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Finalmente abandonó los estudios con la promesa de que encontraría un trabajo. La decisión parecía arriesgada, pero cambiaría su destino. Su hermana mayor ya trabajaba como modelo y ella empezó a recorrer castings. Los comienzos fueron frustrantes: durante meses no consiguió contratos pagos y llegó a ser rechazada de manera despectiva en algunas pruebas. Todo cambió cuando fue elegida para una campaña de Burberry, que la transformó en uno de los rostros más prometedores de la moda británica.

El éxito en las pasarelas abrió rápidamente las puertas del cine. Su debut llegó en Anna Karenina (2012) y después llegaron títulos como Ciudades de papel, Escuadrón Suicida, Valerian y la ciudad de los mil planetas y la serie Only Murders in the Building. Lejos de ocultar su pasado, con los años decidió hablar públicamente de su salud mental para ayudar a otras personas que atravesaban situaciones similares.

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Respuesta: la niña de la foto es Cara Delevingne.