Una táctica, abucheos y una regla que lo cambió todo: el partido entre los Pistons y los Lakers que impuso el reloj de los 24 segundos

El 19-18 entre Pistons y Lakers abrió un debate en la NBA sobre las lagunas reglamentarias y el efecto de las tácticas de dilación en el básquet profesional (Winslow Townson-Imagn Images)

La NBA está llena de historias, momentos memorables y acciones que marcaron generaciones. Sin embargo, un partido quedó en el recuerdo, pero no por un aspecto positivo, sino por obligar a la asociación a cambiar por completo el deporte. Apenas cinco temporadas desde la fundación, los Lakers (cuando jugaban en Minneapolis) enfrentaron a los Pistons (por entonces en Fort Wayne) y el resultado derivó en severos cambios.

La noche del 22 de noviembre de 1950, en el Minneapolis Auditorium, los visitantes fueron vencedores por un insólito marcador de 19-18, estableciendo el récord del partido con menor puntuación en la historia de la liga. Más allá del resultado, el encuentro fue recordado por una estrategia radical, nunca antes vista en el básquet profesional.

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Cómo un partido cambió el básquet y la NBA para siempre

El entrenador de los Pistons, Murray Mendenhall, consciente de la superioridad de los Lakers y del dominio de su pívot estrella, George Mikan, ideó una táctica feroz y nunca antes vista en el deporte: ralentizar el juego de manera extrema, reteniendo el balón durante largos minutos para evitar que el rival pudiera tomar ventaja, recogió el medio especializado en deporte, Barstool Sport.

Las figuras de los Lakers de la década de los 50': Pollard, Mikkelsen y Mikan (La dinastía original del baloncesto: La historia de los Lakers)

La temporada 1950-51 era apenas la quinta de la NBA, que surgió tras la fusión de la Asociación de Baloncesto de América (BAA) y la Liga Nacional de Baloncesto (NBL) en 1949. El historiador y autor de La dinastía original del baloncesto: La historia de los Lakers, Stew Thornley, explicó que los Lakers, liderados por el entrenador John Kundla, venían de conquistar varios campeonatos y mantenían una racha de 29 victorias consecutivas como locales, lo que hacía aún más inesperado el desenlace de aquel partido.

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Bajo este panorama, el plan de Mendenhall quedó expuesto desde el primer minuto: tras ganar el salto inicial, los Pistons se limitaron a mantener la posesión sin atacar, generando abucheos de los 7.021 espectadores que asistieron al auditorio. La táctica consistía en no arriesgar jugadas ofensivas mientras los Lakers defendían en zona, forzando a que el reloj avanzara sin apenas lanzamientos a la canasta.

El desarrollo del partido fue insólito. Al final del primer cuarto, los Pistons ganaban 8-7, pero al descanso el marcador era favorable a los Lakers por 13-11, con Mikan anotando la mayoría de los puntos de su equipo. La tónica se mantuvo en la segunda mitad: largas posesiones, escasos tiros y un ambiente tenso tanto en la cancha como en las gradas.

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La planilla oficial del partido entre Minneapolis Lakers y Fort Wayne Pistons, récord histórico de menos puntos

En el último minuto, los Lakers mantenían una ventaja mínima, pero un error en un pase permitió a los Pistons recuperar el balón. Larry Foust puntuó y marcó el resultado decisivo a seis segundos del final, asegurando la victoria visitante y frustrando al equipo local.

Mikan fue el máximo anotador del partido con 15 puntos, mientras que el resto de los Lakers solo acertó dos tiros libres, destacó Historias de la NBA. El encuentro terminó con la anotación más baja jamás registrada en la liga, poniendo en evidencia las lagunas reglamentarias de la época y generando un debate inmediato sobre el rumbo del baloncesto profesional estadounidense.

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El reloj de posición, el cambio obligado de la NBA

Este partido no solo dejó sorprendidos a entrenadores y espectadores, sino que obligó a la NBA a replantearse el futuro del básquet profesional. Inmediatamente después del encuentro, el comisionado de la liga, Maurice Podoloff, expresó su preocupación sobre los efectos negativos que este tipo de tácticas podía tener en la popularidad del deporte y en la experiencia de los fanáticos.

El reloj de posición se ubica por encima del aro, marcando los 24 segundos para cada equipo y el tiempo total del partido (Rich Storry-USA TODAY Sports)

Según relata Stew Thornley en Basketball’s Original Dynasty, Podoloff convocó una reunión urgente entre directivos y árbitros para discutir posibles cambios en las reglas, aunque en ese momento no se propuso formalmente la instalación de un reloj de posesión.

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El impacto fue tal que, como recuerda Historias de la NBA, se alcanzó un “pacto de caballeros” entre los equipos para evitar partidos de dilación total como el de esa noche, aunque el problema de las tácticas de congelación persistió en los cierres de partido. El caso emblemático de la noche del 22 de noviembre de 1950 se convirtió en el catalizador de una transformación reglamentaria.

Cada equipo, cada vez que tiene el balón, cuenta con 24 segundos para hacer su jugada (Rob Gray-USA TODAY Sports)

A partir de 1954, y tras varios años de debates y experimentación, la NBA adoptó el reloj de posesión de 24 segundos, también conocido como “shot clock”.

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La iniciativa surgió del propietario de los Syracuse Nationals, Danny Biasone, y de su gerente general, Leo Farris, quienes buscaron una fórmula para garantizar al menos 60 tiros por partido y así impedir que un equipo pudiera retener indefinidamente el balón. Según Barstool Sports, este cambio finalmente “salvaría el deporte”, ya que revitalizó el ritmo de juego y consolidó el espectáculo como un elemento central de la liga.

La introducción de esta herramienta marcó un antes y un después, asegurando que nunca más volviera a repetirse un partido como el de los Lakers y los Pistons. El evento de 1950 quedó en la memoria colectiva como el encuentro que forzó a la NBA a evolucionar, priorizando el dinamismo y el interés de los aficionados.

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