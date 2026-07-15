El cataclismo del Pinatubo: la erupción del volcán que sepultó pueblos en el lodo, provocó 847 muertes y apagó el cielo de Filipinas

Vista de la caldera en la cima del Pinatubo el 1 de agosto de 1991. Posteriormente, en este lugar se formó el lago Pinatubo (Wikipedia)

El cielo se oscureció cuando todavía no eran las dos de la tarde. A la 1:42 del 15 de junio de 1991, el monte Pinatubo estalló con una violencia capaz de borrar su propia cumbre. En cuestión de minutos, el volcán perdió unos 260 metros de altura y dejó en su lugar una enorme caldera de 2,5 kilómetros de diámetro. Una gigantesca columna de ceniza y gases ascendió hasta 34 kilómetros sobre Filipinas, mientras una onda de presión sacudía gran parte de la isla de Luzón. Era el comienzo de la segunda erupción volcánica más grande del siglo XX.

La tragedia alcanzó una dimensión aún mayor porque ese mismo día el tifón Yunya cruzaba el norte de Filipinas. Las lluvias torrenciales se mezclaron con la ceniza suspendida en el aire y provocaron una lluvia de barro volcánico que derrumbó miles de viviendas, sepultó comunidades enteras y dejó extensas regiones en una oscuridad casi absoluta en pleno día. Aunque las alertas científicas permitieron evacuar a más de 75.000 personas antes de la explosión principal, la erupción causó la muerte de 847 personas, la mayoría por el colapso de los techos bajo el enorme peso de la ceniza húmeda. Aquella jornada, recordada por muchos sobrevivientes como el “Sábado Negro”, cambió para siempre el paisaje y la vida de cientos de miles de personas.

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Pero el desastre no terminó allí. La erupción lanzó millones de toneladas de dióxido de azufre a la estratosfera, formando una nube de aerosoles que rodeó el planeta y redujo la temperatura media mundial durante los años siguientes. Pocas veces un fenómeno natural había demostrado con tanta claridad que la explosión de un solo volcán podía alterar no solo el destino de un país, sino también el clima de toda la Tierra.

Vista aérea de los daños provocados por lahares y la caída de tefra en techos de Sapangbato, a lo largo del río Abacon, al sur de la base aérea Clark, el 22 de junio de 1991 (Wikipedia)

El despertar de un gigante dormido

Durante cinco siglos, el monte Pinatubo pasó prácticamente desapercibido. Cubierto por una densa vegetación y considerado una montaña más del paisaje de Luzón, pocos imaginaban que bajo su superficie permanecía activo uno de los sistemas volcánicos más peligrosos de Filipinas. Su última gran erupción había ocurrido unos 500 años antes y el paso del tiempo había borrado casi todos los recuerdos de aquella catástrofe.

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Todo comenzó a cambiar el 16 de julio de 1990, cuando un terremoto de magnitud 7,7 sacudió el norte de la isla. El sismo, uno de los más destructivos de la historia reciente del país, dejó como saldo 1621 víctimas fatales, cerca de 3500 heridos y destruyó por completo ciudades como Baguio, situada a unos 80 kilómetros del Pinatubo. Aunque los científicos todavía debaten cuánto influyó aquel movimiento telúrico, numerosos estudios sostienen que pudo haber contribuido a reactivar el sistema magmático del volcán.

Las primeras señales aparecieron pocas semanas después. Habitantes de la zona comenzaron a observar columnas de vapor que escapaban de la montaña, mientras pequeños temblores se repetían cada vez con mayor frecuencia. El 15 de marzo de 1991, la actividad sísmica aumentó de forma evidente y confirmó que algo estaba cambiando bajo tierra.

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El 2 de abril, el volcán rompió definitivamente su silencio. Una serie de explosiones freáticas abrió una fractura de aproximadamente 1,5 kilómetros en su flanco norte y lanzó al aire vapor, ceniza y fragmentos de roca. Desde ese momento, los sismógrafos registraron cientos de terremotos diarios. Ante la creciente amenaza, especialistas del Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología (PHIVOLCS) y del Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) instalaron una red de monitoreo de emergencia para seguir cada movimiento del volcán.

Los estudios geológicos terminaron de encender todas las alarmas. El análisis de antiguos depósitos demostró que el Pinatubo había protagonizado enormes erupciones hacía unos 5.500, 3.500 y 500 años, dejando tras de sí gigantescos flujos de ceniza y lodo. Aquella montaña aparentemente tranquila escondía un historial mucho más violento de lo que cualquiera había imaginado.

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La erupción del Pinatubo observada desde la base aérea Clark, a unos 40 kilómetros del volcán, el 12 de junio de 1991 (Wikipedia)

La carrera científica y el éxodo masivo

Durante mayo de 1991, el volcán comenzó a revelar con mayor claridad lo que ocurría bajo su superficie. Cada día escapaban más gases por sus fumarolas y los instrumentos detectaban un aumento acelerado del dióxido de azufre, uno de los indicadores más confiables del ascenso del magma, el elemento previo a la lava. En apenas dos semanas, las emisiones pasaron de unas 500 toneladas diarias a cerca de 5.000 toneladas.

Entonces ocurrió algo inesperado. A fines de mayo, la cantidad de gas cayó de forma repentina. Lejos de tranquilizar a los especialistas, la noticia resultó aún más inquietante: todo indicaba que el conducto del volcán se había bloqueado y que la presión seguía aumentando en el interior de la montaña.

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Los sismógrafos registraban terremotos cada vez más superficiales y las mediciones mostraban que el Pinatubo comenzaba a deformarse lentamente, empujado desde abajo por el ascenso del magma. Para los vulcanólogos ya no había dudas: una gran erupción era solo cuestión de tiempo...

Las autoridades del gobierno reaccionaron rápido y establecieron zonas de evacuación de entre 10 y 40 kilómetros alrededor del volcán, una operación que involucraba a más de 370.000 personas, entre ellas miles de habitantes de comunidades rurales, integrantes del pueblo indígena Aeta y el personal de la Base Aérea Clark, una de las instalaciones militares estadounidenses más importantes de Asia.

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Los Aeta fueron los primeros en abandonar las laderas del Pinatubo. Conocedores de la montaña, muchas familias comenzaron a desplazarse incluso antes de que llegaran las órdenes oficiales. Guiadas por las señales del volcán, algunas se vieron obligadas a reubicar sus campamentos hasta nueve veces en apenas dos meses para esquivar los constantes cambios en los ríos de lodo, la ceniza y los gases tóxicos.

El 12 de junio, tres días antes de la erupción principal, una explosión lanzó una columna de ceniza de unos 19 kilómetros de altura. La alerta volcánica se elevó al nivel 5, el máximo previsto, y las evacuaciones se extendieron hasta los 40 kilómetros alrededor del cráter. Cuando el Pinatubo explotó el 15 de junio, alrededor de 75.000 personas ya habían abandonado la zona de mayor peligro. Aquella decisión salvaría decenas de miles de vidas y se convertiría en uno de los mayores éxitos de la historia moderna del monitoreo volcánico.

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Evacuados del Monte Pinatubo en la base aérea Andersen, en Guam (Wikipedia)

El “Sábado Negro”

Las primeras explosiones importantes comenzaron durante la madrugada del 12 de junio. En cuestión de horas, enormes columnas de ceniza se elevaron sobre el volcán y las primeras nubes ardientes —avalanchas de gases, ceniza y rocas a temperaturas de cientos de grados— descendieron por los valles a velocidades capaces de arrasar todo a su paso. Era apenas el comienzo.

Al día siguiente, una nueva explosión impulsó otra columna eruptiva que alcanzó unos 24 kilómetros de altura. La fricción entre las partículas de ceniza generó una intensa actividad eléctrica y relámpagos comenzaron a iluminar el cielo, mientras una lluvia constante de material volcánico cubría los alrededores del Pinatubo. Mientras los instrumentos de medición registraban una actividad sísmica incesante y los científicos se dieron cuenta de que el volcán aún no había liberado toda la presión acumulada.

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A las 48 horas, poco antes de las 14 horas del 15 de junio, llegó el momento esperado y temido durante semanas: la montaña estalló con una violencia extraordinaria. En minutos, ríos de ceniza ardiente y piedras bajaron por las laderas del volcán. Rellenaron valles enteros con capas de hasta 200 metros y borraron el paisaje original. La explosión fue tan fuerte que la cima del Pinatubo se hundió, creando la gran laguna que se ve hoy.

La erupción fue tan intensa que los sismógrafos instalados cerca de la Base Aérea Clark dejaron de transmitir cuando fueron alcanzados por las oleadas de material volcánico. Desde ese momento, los científicos solo pudieron reconstruir el desarrollo del desastre mediante observaciones remotas y los registros de las estaciones más alejadas.

El volcán no solo arrojó ceniza y gases, sino también millones de toneladas de metales pesados como cobre, plomo y mercurio. Todo este material quedó desparramado por la isla, contaminando la región durante años.

La erupción principal del Pinatubo, vista desde la base Clark el 15 de junio de 1991: lanzó ceniza hasta 35 kilómetros y formó una caldera en la cima (Wikipedia)

Un país sepultado bajo la ceniza

Cuando la erupción comenzó a perder intensidad, la devastación apenas empezaba a hacerse visible. La gigantesca nube de ceniza cubrió cerca de 125.000 kilómetros cuadrados y fue arrastrada por los vientos hasta el Mar de China Meridional, alcanzando incluso países como Vietnam, Camboya, Malasia, Singapur e Indonesia.

En Luzón, la situación era mucho más dramática. La lluvia provocada por el tifón Yunya convirtió la ceniza en una pesada masa de barro que se acumuló sobre los techos de viviendas, escuelas e iglesias. Miles de construcciones colapsaron bajo ese peso. La erupción causó la muerte de 847 personas, la mayoría aplastadas por el derrumbe de los techos, mientras otras fallecieron por enfermedades, accidentes o los efectos de los flujos volcánicos. A pesar de la magnitud del desastre, las evacuaciones preventivas evitaron una tragedia mucho mayor.

El impacto del Pinatubo paralizó Filipinas por tierra y aire. La nube de ceniza se convirtió en una amenaza invisible para la aviación: al menos 16 aeronaves sufrieron daños al atravesarla, mientras la Base Aérea Clark quedó inutilizada bajo una gruesa capa de material volcánico.

En tierra, el barro y la ceniza destruyeron caminos, puentes y sistemas de comunicación, aislaron comunidades enteras y dejaron escuelas, hogares y campos de cultivo cubiertos por un paisaje gris que transformó para siempre una de las regiones más productivas del país.

La caída de ceniza del volcán Pinatubo provocó que este DC-10-30 quedara inclinado sobre su parte trasera (Wikipedia)

Las cenizas que cambiaron Filipinas y enfriaron el planeta

La explosión del Pinatubo terminó en cuestión de horas, pero sus consecuencias se prolongaron durante años. Con cada temporada de lluvias, los depósitos volcánicos acumulados en las laderas de la montaña eran arrastrados por el agua y transformados en lahares, enormes ríos de barro capaces de modificar el territorio y mantener viva la amenaza mucho después de la erupción. Para muchas comunidades, el desastre no terminó el 15 de junio de 1991: continuó durante toda la década siguiente.

La reconstrucción fue especialmente difícil para los habitantes de la región y para el pueblo indígena Aeta, cuya relación ancestral con la montaña quedó profundamente alterada. Muchos regresaron a sus territorios para descubrir que el paisaje que conocían había desaparecido y que sus antiguas formas de vida ya no eran posibles. El Pinatubo no solo cambió la geografía sino que también transformó comunidades enteras.

Pero la huella del volcán no quedó limitada a Filipinas. La erupción liberó cerca de 17 millones de toneladas de dióxido de azufre en la estratosfera, donde se convirtió en una capa de aerosoles que se extendió alrededor del planeta. Esa nube redujo la radiación solar que alcanzaba la superficie y provocó un descenso aproximado de 0,4 °C en la temperatura media mundial durante los años siguientes, convirtiendo al Pinatubo en uno de los fenómenos naturales más estudiados por la ciencia climática.

La tragedia dejó además una lección que cambiaría la forma de enfrentar futuros desastres volcánicos: la combinación de monitoreo científico, comunicación del riesgo y evacuaciones anticipadas puede marcar la diferencia entre una catástrofe aún mayor y miles de vidas salvadas. Hoy, el antiguo cráter del Pinatubo alberga un lago tranquilo que contrasta con la violencia de aquella erupción. Bajo esa aparente calma permanece el recuerdo de una montaña que, durante unas horas, transformó un país y dejó una huella visible en todo el planeta.