Historias

Mató leones y destruyó ejércitos, pero una traición amorosa selló su destino: la verdadera historia de Sansón

Una relectura del Libro de los Jueces presenta al guerrero más poderoso de Israel como un hombre aislado que buscó ser conocido y amado. Cada vínculo con las mujeres que lo rodearon terminó en secreto, engaño o abandono

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Sansón aparece en el relato bíblico como un juez elegido antes de nacer para liberar a los israelitas del dominio filisteo
Sansón aparece en el relato bíblico como un juez elegido antes de nacer para liberar a los israelitas del dominio filisteo

La búsqueda fallida de compañía de Sansón suele leerse como la de un hombre de fuerza bruta, un guerrero al margen de la sociedad cuya trayectoria queda marcada por la violencia y la destrucción. Pero una lectura recogida por National Geographic desplaza el foco hacia otra dimensión del personaje: su deseo frustrado de intimidad, confianza y cercanía.

En el relato bíblico, los jueces no actuaban como autoridades legales, sino como líderes llamados a rescatar a los israelitas de la opresión. Sansón figura entre ellos, elegido antes de nacer para liberar a los israelitas del dominio filisteo.

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El Libro de los Jueces le atribuye hazañas gracias a su fuerza, como matar a un león con sus propias manos y acabar con un ejército filisteo con la quijada de un burro. Temido por israelitas y filisteos, también aparece como alguien que a veces destruye sin un objetivo claro y que suele actuar por agravios personales.

Muchas interpretaciones académicas y teológicas subrayaron ese costado impulsivo. Aunque se trata de una figura heroica, el texto recogido por National Geographic plantea que su historia también puede leerse a partir de los vínculos rotos con las mujeres que amó.

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La nueva lectura sobre Sansón, difundida por National Geographic, desplaza el foco de la fuerza legendaria hacia su deseo frustrado de intimidad, confianza y cercanía (Foto: Enlace Judío)
La nueva lectura sobre Sansón, difundida por National Geographic, desplaza el foco de la fuerza legendaria hacia su deseo frustrado de intimidad, confianza y cercanía (Foto: Enlace Judío)

Sansón, hijo de madre israelita, desafió las normas sociales y los deseos de sus padres al decidir casarse con una mujer filistea. Durante la boda propuso a los asistentes un acertijo y apostó 30 lienzos y prendas de fiesta a que no podrían resolverlo.

Antes de ese episodio, Sansón había matado a un león en el camino y después encontró miel dentro de sus restos. Guardó ese hallazgo en secreto y comió la miel sin contárselo a nadie, un gesto que dio origen al enigma: “Del devorador salió comida, del fuerte salió dulzura”.

Como nadie conocía la historia de las abejas, los filisteos no pudieron descifrar el acertijo. Para no perder la apuesta, amenazaron a su prometida hasta que ella lo presionó para obtener la respuesta.

Cuando Sansón cedió ante su angustia, ella transmitió a los filisteos las palabras que él le había dicho: “¿Qué es más dulce que la miel? ¿Qué es más fuerte que un león?”. El texto sostiene que esas respuestas resultan extrañas porque no cierran del todo el enigma original y, además, adoptan forma de preguntas.

El acertijo como lenguaje íntimo

La historia de Sansón también se interpreta a partir de los vínculos rotos con las mujeres que amó y de su conducta impulsiva (Rubens, 1618)
La historia de Sansón también se interpreta a partir de los vínculos rotos con las mujeres que amó y de su conducta impulsiva (Rubens, 1618)

Según esa lectura, la segunda pregunta tiene una respuesta precisa: el propio Sansón, que ya había demostrado ser más fuerte que un león. Y la primera no remite aquí a una virtud abstracta, sino a un lenguaje de intimidad que el artículo vincula con la antigua poesía amorosa acadia, donde el amor aparece como algo más dulce que la miel.

A partir de esa asociación literaria, el texto propone que Sansón trató de expresar algo personal a su prometida. Más que humillar a sus adversarios, habría usado un lenguaje poético para tender un vínculo y formular una promesa de cercanía emocional.

Esa interpretación sugiere que las dos preguntas tenían respuestas que ella debía reconocer si iba a compartir su vida con él. La escena, tal como la expone National Geographic, convierte al hombre fuerte en una figura que busca conexión a través de las palabras.

La traición altera por completo ese sentido. La prometida repite las preguntas a los filisteos que la amenazaban y, cuando ellos se las devuelven a Sansón, ese intercambio íntimo queda expuesto como burla pública.

Una figura aislada y vulnerable

Sansón desafió las normas sociales al decidir casarse con una mujer filistea y planteó un acertijo durante la boda con una apuesta de 30 lienzos y prendas de fiesta
Sansón desafió las normas sociales al decidir casarse con una mujer filistea y planteó un acertijo durante la boda con una apuesta de 30 lienzos y prendas de fiesta

Desde esa perspectiva, la narración no presenta a Sansón solo como un hombre violento, sino también como un personaje reflexivo y aislado. A diferencia de otros jueces de la Biblia hebrea, no encabeza un ejército, no unifica a Israel y no recibe órdenes divinas en el sentido tradicional del relato.

Ese aislamiento también atraviesa sus relaciones. Tras el episodio del acertijo, Sansón se va y su prometida filistea termina casada con otro hombre, en un primer intento de matrimonio marcado por el secreto, la coerción y la traición.

La misma tensión aparece en su relación con Dalila. En Jueces 16, ella le pide varias veces que revele el secreto de su fuerza; él responde con engaños y ella usa cada respuesta falsa para intentar entregarlo a los filisteos.

Después de tres intentos, cada uno rematado con una emboscada, Sansón permanece a su lado. Al final le confiesa que su fuerza reside en el cabello sin cortar, una señal ligada al mandato divino que sostenía su poder.

Esa lectura presenta a Sansón menos como un símbolo de fuerza invulnerable que como un hombre que siguió buscando ser conocido y amado más allá de su poder.

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