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Rapera, letrista y símbolo del R&B de los 90: quién fue Lisa “Left Eye” Lopes

Integrante de TLC, el trío que vendió más de 20 millones de álbumes y ganó cuatro Grammy, murió a los 30 años en un accidente vial en Honduras que sus propias cámaras registraron por casualidad

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Lisa Lefteye Lopes
Lisa “Left Eye” Lopes fue la principal letrista y rapera de TLC, uno de los grupos femeninos más influyentes de los años 90

Con solo 30 años, Lisa “Left Eye” Lopes dejó una huella indeleble en la música y la cultura popular. Fue la mente creativa y la fuerza vital detrás de TLC, uno de los grupos femeninos más influyentes de la década de 1990. Su estilo único fusionó el R&B y el hip-hop con mensajes sociales, un enfoque innovador que desafió los estereotipos de género en la industria musical.

Reconocida por su carisma en el escenario y su capacidad para escribir letras memorables, Lopes se destacó como la principal letrista y rapera del trío. Canciones como “No Scrubs”, “Waterfalls” y “Creep” siguen sonando en todo el mundo, reflejo de la vigencia de su trabajo y su visión artística. Además de su talento musical, utilizó su popularidad para abordar temas delicados como la violencia y el VIH/SIDA, y su imagen pública se convirtió en un símbolo de autenticidad y rebeldía.

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El trío TLC cambió la historia de la música en los años 90, con una distinción que trascendía la música por la personalidad y capacidad para desafiar los límites de un género que estaba dominado por hombres. Sin embargo, todo se desmoronó con un trágico accidente en el que Lisa Nicoles Lopes perdió la vida.

La trágica muerte de Lisa “Left Eye” Lopes

El 25 de abril de 2002, la exitosa cantante perdió la vida en un accidente automovilístico en Roma, Honduras, mientras viajaba hacia un retiro espiritual. La artista había ido al país centroamericano en busca de un espacio de tranquilidad lejos de las presiones de la industria musical, además de participar en proyectos sociales y planificar nuevas iniciativas personales.

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Lisa Lefteye Lopes
Más de 30 mil personas asistieron al funeral de Lisa “Left Eye” Lopes en Lithonia, Georgia, incluida Whitney Houston (Andrea Renault/ZUMA Wire)

Aquella jornada, Lopes manejaba una camioneta alquilada y con capacidad para siete personas, pero en ese trayecto se encontraban diez individuos dentro. El vehículo se salió de la ruta tras intentar adelantar a otro a alta velocidad. El SUV volcó y Lopes salió despedida, sufriendo heridas mortales en la cabeza y el pecho. Ninguno de los otros ocupantes falleció, aunque varios resultaron con fracturas.

En los días previos, la cantante había experimentado episodios que la marcaron profundamente. Apenas semanas antes del accidente, su asistente personal atropelló accidentalmente a un nene hondureño de diez años, Bayron Fuentes Lopes, en un viaje juntos. Lopes descendió del vehículo, socorrió al menor y pagó los gastos médicos y el funeral.

El hecho de que ambos compartieran apellido la afectó especialmente, y llegó a declarar que sentía la presencia de un “espíritu” que la seguía. Estas impresiones quedaron registradas en vídeos caseros filmados por la propia artista, luego utilizados en el documental The Last Days of Left Eye.

La muerte de Lopes fue registrada accidentalmente, ya que las cámaras de su equipo grababan el trayecto. El impacto emocional fue inmediato y devastador tanto para sus compañeras de TLC como para la comunidad musical. Más de 30 mil personas asistieron a su funeral en Lithonia, Georgia, incluida Whitney Houston, y sobre el ataúd se grabó un fragmento de la letra de “Waterfalls”.

Lisa Lefteye Lopes
Lisa "Left Eye" Lopes junto a su novio, Andre Rison

Tras el accidente, las integrantes restantes de TLC, Tionne “T-Boz” Watkins y Rozonda “Chilli” Thomas, declararon que jamás reemplazarían a Lopes en el grupo. Decidieron mantener su legado utilizando grabaciones anteriores en conciertos y nuevos álbumes, como el disco homónimo lanzado en 2017. “No se puede reemplazar a una chica de TLC”, aseguró Thomas. El impacto de la tragedia transformó la relación entre las integrantes, quienes centraron sus esfuerzos en honrar la memoria de su compañera y en continuar presentando su música ante el público.

El impacto musical de Lisa “Left Eye” Lopes y TLC

Desde su irrupción en los años 90, Lisa “Left Eye” Lopes y TLC redefinieron el sonido y la estética del R&B y el hip-hop femenino. El trío se destacó por fusionar géneros, innovar en lo visual y abordar temáticas sociales que hasta entonces eran poco frecuentes en el mainstream. La voz aguda y el rap de Lopes, su carisma y su creatividad, fueron el sello distintivo del grupo tanto en el estudio como en el escenario.

El álbum CrazySexyCool (1994), considerado por la revista Rolling Stone entre “los 500 álbumes más grandes de todos los tiempos”, consolidó al grupo como referente de la música popular. La apuesta visual, los mensajes de empoderamiento y la capacidad de producción del grupo hicieron que vendieran más de 20 millones de álbumes y ganaran cuatro premios Grammy, indicó Biography.

El impacto de Lisa Lopes fue más allá de su rol como rapera: compuso y coescribió muchos de los éxitos del grupo, ideó conceptos para videoclips y utilizó su imagen para promover el sexo seguro, como cuando lucía un preservativo en el cristal izquierdo de sus lentes. Su influencia se percibe tanto en el legado musical de TLC como en la expansión del espacio para mujeres en el rap y el pop estadounidense, abriendo camino para artistas como Lauryn Hill, Nicki Minaj y muchas más.

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