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Dos disparos en la cabeza a quemarropa y un misterio sin resolver: el crudo asesinato de Gianni Versace

El crimen del diseñador de alta costura marcó un antes y un después, desplegó una cobertura mediática e impulsó una búsqueda policial intensa

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Gianni Versace revolucionó la moda internacional al fusionar alta costura con elementos audaces en las décadas de 1980 y 1990 (Grosby)
Gianni Versace revolucionó la moda internacional al fusionar alta costura con elementos audaces en las décadas de 1980 y 1990 (Grosby)

La figura de Gianni Versace ocupa un lugar central en la historia de la moda internacional. Nacido el 2 de diciembre de 1946 en Reggio Calabria, Italia, el diseñador creció inmerso en el mundo textil gracias al taller de su madre, Franca. Desde muy joven, demostró un talento natural para el diseño, colaborando con importantes casas italianas y, en 1978, fundó su propia marca, Versace, en Milán.

Sus creaciones destacaron por fusionar la suntuosidad de la alta costura con elementos audaces y lúdicos, lo que revolucionó el panorama de la moda en las décadas de 1980 y 1990.

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Versace no solo se distinguió por sus diseños, sino también por su habilidad para transformar el desfile de moda en un espectáculo global, integrando celebridades y supermodelos en primera fila. Su nombre se asoció rápidamente a la exclusividad y el glamour, y su firma se expandió con boutiques en todo el mundo, consolidando un imperio valorado en cientos de millones de dólares. Fue admirado por figuras como la princesa Diana, Madonna y Elton John, y supo convertir su apellido en sinónimo de lujo y modernidad.

Versace convirtió el desfile de moda en un espectáculo global con celebridades y supermodelos, y expandió su firma con boutiques en todo el mundo (Marice Cohn Band/Miami Herald/TNS/Alamy)
Versace convirtió el desfile de moda en un espectáculo global con celebridades y supermodelos, y expandió su firma con boutiques en todo el mundo (Marice Cohn Band/Miami Herald/TNS/Alamy)

Sin embargo, el ascenso meteórico tuvo un final abrupto y violento el 15 de julio de 1997. Aquel día, cuando regresaba a su mansión de Miami Beach, fue asesinado en la puerta de su casa por Andrew Cunanan, un joven de 27 años que ya era buscado por varios homicidios. Este hecho conmocionó al mundo entero y marcó el trágico desenlace de una de las carreras más influyentes en la historia de la moda.

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Los últimos momentos y la muerte de Gianni Versace

Aquella mañana comenzó como cualquier otra para Gianni Versace. El diseñador salió temprano de su mansión, Casa Casuarina para dar un paseo y comprar revistas en un kiosco cercano. Vestido de manera informal, regresó caminando con sus revistas en la mano, sin sospechar el peligro que lo aguardaba.

Mientras encaraba los escalones de su casa, el joven Andrew Cunanan lo esperaba escondido. En cuestión de segundos, se acercó y disparó dos veces a quemarropa en la cabeza del diseñador, dejándolo tendido en las escaleras. El ataque fue tan inesperado y veloz que Versace no tuvo oportunidad de reaccionar. Eddie Bianchi, uno de los testigos, relató la impotencia de quienes presenciaron la escena: “Le salía muchísima sangre. Se estremeció un poco y dejó de moverse”, recogió All That Interesting.

El asesinato de Gianni Versace ocurrió el 15 de julio de 1997 en la puerta de Casa Casuarina, su mansión de Miami Beach (AP Photo/Gregory Smith)
El asesinato de Gianni Versace ocurrió el 15 de julio de 1997 en la puerta de Casa Casuarina, su mansión de Miami Beach (AP Photo/Gregory Smith)

Dentro de la mansión, se encontraba su pareja, Antonio D’Amico, quien escuchó los disparos y salió corriendo junto al mayordomo, encontrando al empresario de la moda gravemente herido. D’Amico recordaba: “Vi a Gianni tirado en las escaleras, rodeado de sangre. En ese momento, todo se oscureció. Me apartaron y no volví a ver nada”.

Versace fue trasladado de urgencia al hospital, pero a las 9:15 de la mañana fue declarado muerto. El crimen desató una frenética búsqueda policial y atrajo la atención internacional. El carácter brutal y repentino del asesinato marcó un antes y un después en la cobertura mediática de figuras del mundo de la moda.

El asesinato de Versace a plena luz del día, en la entrada de su propia casa, dejó una huella indeleble en la memoria colectiva. Las imágenes de su mansión, los escalones manchados de sangre y la conmoción de la comunidad internacional simbolizaron el final trágico de uno de los grandes referentes del diseño.

Antonio D’Amico escuchó los disparos en Casa Casuarina y encontró a Gianni Versace herido en las escaleras (AP Photo/Gregory Smith)
Antonio D’Amico escuchó los disparos en Casa Casuarina y encontró a Gianni Versace herido en las escaleras (AP Photo/Gregory Smith)

Cómo siguió el caso del asesinato de Gianni Versace

El asesinato de Gianni Versace impulsó una de las búsquedas policiales más intensas de la década. Tras el crimen, la policía halló en un estacionamiento cercano la camioneta robada a William Reese, una de las víctimas previas de Andrew Cunanan. Según recapituló Time Magazine, dentro del vehículo se encontraron objetos personales y el pasaporte del sospechoso, lo que permitió a las autoridades identificar rápidamente al asesino y centrar la investigación en su captura.

Andrew Cunanan, buscado por varios homicidios, disparó dos veces a Gianni Versace cuando el diseñador regresaba de comprar revistas (Grosby)
Andrew Cunanan, buscado por varios homicidios, disparó dos veces a Gianni Versace cuando el diseñador regresaba de comprar revistas (Grosby)

El caso tomó dimensiones mediáticas sin precedentes. Las cámaras enfocaron durante días los escalones ensangrentados de Casa Casuarina, mientras cientos de curiosos y dolientes se acercaban para rendir homenaje. En paralelo, el FBI y la policía local coordinaron un despliegue nacional para localizar al asesino, que ya figuraba en la lista de los diez fugitivos más buscados. Las autoridades confirmaron que el joven había matado a cuatro hombres antes de llegar a Miami, lo que aumentó la presión pública y mediática para resolver el caso.

Durante ocho días, Andrew Cunanan logró evadir la captura refugiándose en una casa flotante a unos tres kilómetros de la mansión de Versace. El 23 de julio de 1997, la policía fue alertada por un disparo en la zona y encontró a Cunanan muerto por suicidio, utilizando la misma arma con la que le había quitado la vida al diseñador y a las demás víctimas. Este desenlace abrupto cerró la persecución, pero no arrojó luz sobre los motivos del crimen.

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Princess Diana y Elton John en el funeral de Gianni Versace en Milan el 22 de julio

El caso se vio rodeado de especulaciones y rumores. Las teorías sobre una posible relación entre el diseñador y su asesino, supuestos vínculos con el crimen organizado o motivaciones relacionadas con la salud circularon en medios internacionales, aunque ninguna fue confirmada de manera concluyente. La familia Versace insistió en que el ataque fue aleatorio y que no existía una relación previa entre ambos, destacó Smithsonian Magazine.

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