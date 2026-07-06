La poeta uruguaya que desafió los mandatos de su tiempo y fue asesinada por su exmarido de dos balazos en la cabeza

En una habitación alquilada para un encuentro privado, Enrique Job Reyes le disparó dos veces en la cabeza a la poeta Delmira Agustini

Hay crímenes que trascienden la crónica policial para convertirse en símbolos de una época. El asesinato de Delmira Agustini pertenece a esa categoría. No solo porque acabó con la vida de una de las escritoras más extraordinarias que dio América Latina, sino porque expuso con una crudeza estremecedora la violencia que podía esconderse detrás de una relación amorosa.

El 6 de julio de 1914, Montevideo amaneció sin imaginar que antes de terminar el día perdería a una de sus mayores figuras culturales. En una habitación alquilada para un encuentro privado, Enrique Job Reyes le disparó dos veces en la cabeza. Instantes después apoyó el arma sobre su sien y se quitó la vida. La noticia recorrió Uruguay y cruzó rápidamente el Río de la Plata, provocando una conmoción que alcanzó a los principales círculos literarios de Hispanoamérica.

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Detrás de aquella escena final existía una historia mucho más compleja. La víctima era una autora que había revolucionado la poesía modernista al escribir sobre el deseo femenino con una libertad impensada para comienzos del siglo XX. Su obra desafiaba convenciones sociales, religiosas y culturales en una época donde las mujeres estaban destinadas al silencio. Paradójicamente, quien había encontrado una voz tan poderosa en la literatura no pudo escapar a una violencia que terminaría por convertirla en una figura trágica de la historia rioplatense.

Delmira Agustini nació en Montevideo el 24 de octubre de 1886 (La Vanguardia)

Niña prodigio

Delmira Agustini nació en Montevideo el 24 de octubre de 1886, en el seno de una familia acomodada formada por Santiago Agustini y María Murtfeldt. Fue hija única, una condición que marcó profundamente su infancia. Creció rodeada de afecto y cuidados, pero también bajo la atenta vigilancia de unos padres que la protegían con celo y que fomentaron desde muy temprano su inclinación por el arte.

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Quienes la conocieron de niña recordaban a una pequeña de inteligencia precoz, curiosa y extraordinariamente sensible. Antes incluso de ingresar plenamente a la escuela ya mostraba facilidad para la lectura, el dibujo, la pintura y la música. Aprendió francés, estudió piano y recibió una educación poco habitual para las mujeres de la época, orientada tanto a las artes como a la formación intelectual.

La poesía apareció en su vida casi como un impulso natural. Sus primeros textos sorprendían por la riqueza y la sensibilidad del lenguaje. No tardó en convertirse en una joven conocida dentro de los círculos literarios montevideanos. Con apenas dieciséis años ya publicaba poemas en revistas y periódicos con una combinación singular de delicadeza formal y una intensidad emocional que rompía con los moldes tradicionales.

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Aquellos primeros versos anunciaban el nacimiento de una escritora excepcional. Influida por el modernismo que impulsaban Rubén Darío y otros grandes autores hispanoamericanos, Delmira desarrolló rápidamente una voz propia que dirigía la mirada hacia el interior del ser humano. El amor, la pasión, el deseo y la muerte comenzaron a poblar una obra que no tardaría en causar admiración... y también escándalo.

En 1907 publicó El libro blanco, su primera obra, donde ya podía percibirse una personalidad literaria definida. La recepción fue muy favorable y confirmó que Uruguay estaba ante una autora fuera de lo común. Tres años más tarde aparecería Cantos de la mañana, que consolidó definitivamente su prestigio. Sin embargo, sería Los cálices vacíos, editado en 1913 con prólogo de Rubén Darío, el libro que terminaría de ubicarla entre las figuras fundamentales del modernismo en lengua española.

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Los primeros textos de Delmira Agustni sorprendían por la riqueza y la sensibilidad del lenguaje

Para entonces, Delmira era admirada por escritores de todo el continente. El propio Rubén Darío quedó impactado por la potencia de aquellos poemas donde el erotismo aparecía expresado desde una perspectiva femenina inédita para la época. No era frecuente que una mujer escribiera sobre el deseo con semejante libertad, mucho menos en una sociedad profundamente conservadora. Sus versos rompían esquemas y despertaban tanto elogios apasionados como críticas feroces.

Sin embargo, mientras su prestigio crecía en el mundo de las letras, en el plano personal comenzaba a desarrollarse una historia que terminaría de la peor manera imaginable. Entre los admiradores que frecuentaban a la joven poeta apareció un hombre de buena posición económica llamado Enrique Job Reyes. Nadie podía imaginar entonces que aquel noviazgo, celebrado por ambas familias, terminaría convirtiéndose en una tragedia que un siglo después continúa estremeciendo a historiadores, escritores y lectores.

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El hombre que parecía “el candidato perfecto”

Él quedó profundamente enamorado de aquella joven que ya despertaba admiración en el ambiente cultural uruguayo. Las familias veían con buenos ojos la relación y el noviazgo se prolongó durante un tiempo considerable antes de llegar al altar. Para la sociedad montevideana de entonces parecían una pareja ideal. Ella era la poeta más prometedora del país; él, un joven trabajador, de apellido respetado y situación económica estable.

Sin embargo, la imagen pública escondía diferencias profundas. Delmira llevaba una intensa vida intelectual. Vivía rodeada de libros, escribía a diario y mantenía correspondencia con algunos de los escritores más importantes de Hispanoamérica. Su universo creativo resultaba difícil de comprender para una sociedad donde el rol femenino seguía limitado al matrimonio y la vida doméstica.

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Portada del libro “El libro blanco” de Delmira Agustini (Editorial Torremozas)

La boda se celebró el 14 de agosto de 1913 y ocupó espacios destacados en la prensa social de Montevideo. Todo parecía indicar que la escritora iniciaba una nueva etapa de felicidad. Pero la ilusión duró muy poco. La convivencia comenzó a deteriorarse casi de inmediato. Delmira descubrió que el hombre con quien se había casado distaba mucho de la imagen construida durante el noviazgo. Él esperaba una esposa dedicada exclusivamente al hogar. Con el paso de las semanas comenzaron las discusiones, los reproches y un clima de creciente tensión.

Así, Delmira quedó profundamente decepcionada por la relación conyugal. La crisis avanzó con una rapidez sorprendente. Después de apenas cincuenta y tres días de convivencia, ella abandonó el hogar matrimonial y regresó a la casa de sus padres. La separación causó un enorme revuelo en una sociedad profundamente conservadora, donde romper un matrimonio era un escándalo.

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El divorcio, una decisión excepcional para la época

En 1914 Uruguay era uno de los países más avanzados de América Latina en materia de legislación civil. Aun así, divorciarse seguía siendo una decisión extraordinaria y socialmente muy difícil. Pero Delmira decidió seguir adelante. En junio de ese año obtuvo legalmente el divorcio, apenas diez meses después de la boda. Había recuperado su apellido y volvía a concentrarse en la escritura. Sin embargo, el vínculo con Enrique Job Reyes no terminó completamente.

Continuaban viéndose de manera ocasional. Algunas versiones sostienen que intentaban resolver cuestiones económicas relacionadas con el matrimonio; otras hablan de encuentros impulsados por la insistencia de él, que buscaba convencerla de retomar la relación. Lo cierto es que siguieron manteniendo contacto. Ese detalle resultaría decisivo.

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El lunes 6 de julio de 1914, Enrique Job Reyes le pidió a Delmira un nuevo encuentro y ella aceptó. Se encontraron en una habitación ubicada en una casa de alquiler de la calle Andes, en pleno centro de Montevideo, un lugar donde ya se habían visto anteriormente con cierta discreción. Aquel cuarto se convertiría en el escenario de uno de los crímenes más impactantes de la historia cultural uruguaya.

En medio del encuentro, Job Reyes extrajo un revólver y disparó dos veces contra Delmira Agustini. Ambos proyectiles impactaron en la cabeza de la poeta, provocándole la muerte. Después permaneció algunos minutos junto al cuerpo. Finalmente colocó el arma sobre una de sus sienes y accionó el gatillo. Cuando otras personas ingresaron a la habitación encontraron los dos cuerpos sin vida.

Durante décadas, buena parte de la prensa insistió en describir el episodio como un “crimen pasional”, una expresión habitual en aquellos años que tendía a romantizar la violencia ejercida por los hombres contra sus parejas. Hoy existe un amplio consenso entre historiadores, críticos literarios y especialistas en estudios de género en considerar el asesinato de Delmira Agustini como uno de los primeros femicidios emblemáticos de la historia del Río de la Plata: una mujer asesinada por un hombre incapaz de aceptar que ella había decidido poner fin al matrimonio y recuperar el control de su propia vida.

Paradójicamente, la poeta que había escrito algunos de los versos más intensos sobre el amor terminó convirtiéndose en víctima de la forma más extrema de la violencia ejercida en nombre de ese mismo sentimiento deformado por la posesión y el control.

La muerte no logró silenciar su poesía. Familiares, amigos y estudiosos reunieron manuscritos, borradores y textos inéditos que la autora había dejado cuidadosamente conservados

Para el Uruguay de comienzos del siglo XX no se trataba únicamente de un hecho policial. Había sido asesinada una figura que simbolizaba el crecimiento intelectual de un país que comenzaba a destacarse en el plano cultural. Con apenas 27 años, Delmira había logrado algo reservado para muy pocos escritores de su generación: ser leída, comentada y admirada dentro y fuera de las fronteras nacionales.

La obra que sobrevivió a la tragedia

La muerte no logró silenciar su poesía. Familiares, amigos y estudiosos reunieron manuscritos, borradores y textos inéditos que la autora había dejado cuidadosamente conservados. Gracias a ese trabajo fue posible publicar, de manera póstuma, El rosario de Eros y, más tarde, Los astros del abismo, obras que terminaron de consolidar un legado literario extraordinario.

Los especialistas coinciden en que Delmira Agustini rompió barreras que parecían infranqueables para una mujer de principios del siglo XX. Mientras la mayoría de las escritoras encontraba reconocimiento por abordar temas considerados “adecuados” para el universo femenino, ella colocó en el centro de su poesía el deseo, la pasión, el cuerpo y el erotismo desde una perspectiva propia, desafiando prejuicios sociales y literarios.

Aquella audacia le valió admiración, pero también incomprensión. Muchos lectores de su tiempo no supieron cómo interpretar una voz femenina que hablaba con tanta libertad sobre cuestiones tradicionalmente reservadas a los hombres. Sin proponérselo, Delmira abrió un camino que décadas más tarde recorrerían muchas otras autoras latinoamericanas.

Del “crimen pasional” al femicidio

Durante gran parte del siglo XX, el homicidio fue relatado bajo categorías que hoy resultan profundamente cuestionadas. Las crónicas hablaban de una tragedia amorosa o de un crimen nacido de los celos. La incorporación de la perspectiva de género permitió comprender que detrás de aquellos eufemismos se escondía una realidad mucho más simple y brutal: Delmira fue asesinada porque había decidido terminar una relación que ya no quería sostener.

Su divorcio representaba, además, una afirmación de autonomía poco frecuente para la época. Había elegido recuperar su libertad personal y profesional, una decisión que Enrique Job Reyes no aceptó. Incapaz de asumir el final del vínculo, planificó un encuentro privado y utilizó ese espacio para ejecutar el crimen y luego quitarse la vida.

El asesino creyó que con dos disparos lograría silenciarla. Ocurrió exactamente lo contrario. Su muerte transformó a Delmira en una figura inmortal de la cultura latinoamericana. Generaciones enteras siguieron descubriendo sus poemas, estudiando su obra y encontrando en sus palabras una modernidad que todavía sorprende. Lo que en 1914 parecía el final de una carrera excepcional terminó convirtiéndose en el comienzo de un legado que atravesó todo el siglo XX y continuará vigente para siempre.