Una apuesta con enanos, un defecto de forja y un gigante que lo robó: la historia detrás del martillo de Thor

Mjolnir en la mitología nórdica nació por una intriga de Loki contra Sif y terminó como el martillo de Thor en los nueve reinos

Mjolnir en la mitología nórdica surgió de una intriga de Loki, pasó por la forja de dos enanos y acabó como el arma preferida de Thor en los nueve reinos. Según National Geographic, el martillo es un símbolo del imaginario nórdico y después ganó aún más popularidad por películas y series.

Según National Geographic, el origen de Mjolnir se remonta a una ofensa de Loki contra Sif que llevó al dios del engaño a buscar una compensación para Thor. De esa apuesta con los enanos Sindri y Brok nació un martillo al que los mitos atribuyen la capacidad de regresar a la mano de su dueño, resistir cualquier daño, cambiar de tamaño y servir tanto para destruir como para bendecir.

PUBLICIDAD

La historia arranca con Loki, el dios del engaño, y una agresión contra Sif, esposa de Thor. Después de colarse en su casa y raparle la cabeza mientras ambos dormían, Loki quedó a merced del dios del trueno, que lo persiguió por los nueve reinos hasta arrancarle una promesa de reparación.

Con su vida en juego, Loki fue a Nidavellir, hogar de los enanos, y desafió a los hermanos Sindri y Brok. La apuesta era clara: si no forjaban tres tesoros mejores que los ya entregados a los dioses, él se los llevaría gratis; si vencían, tendrían derecho a cobrarle la cabeza.

PUBLICIDAD

Mjolnir recibió un nombre que puede significar “demoledor” o “hacedor de rayos” y los mitos le atribuyen un regreso automático a la mano de Thor (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los dos artesanos se pusieron a trabajar mientras Loki, transformado en mosca, intentaba arruinar la tarea con picaduras. De ese proceso salieron primero Gullinbursti, un cerdo mágico para Freya, y luego Draupnir, un anillo capaz de multiplicarse hasta el infinito.

El tercer objeto era el martillo para Thor, pero Loki volvió a intervenir y picó a Brok en un ojo. Esa distracción apartó por un instante al enano del yunque y dejó el mango del arma demasiado corto.

PUBLICIDAD

Pese a ese defecto, los dioses declararon vencedores a los enanos y ellos entregaron el martillo a Thor. Loki evitó perder la cabeza con el argumento de que solo había prometido su cabeza y no el cuello, aunque los hermanos le cosieron la boca con un cordón de cuero para impedir que siguiera engañando.

Los poderes del martillo de Thor

Thor necesitaba guanteletes mágicos y un cinturón que le doblaba la fuerza para empuñar Mjolnir pese al defecto del mango

El arma recibió el nombre de Mjolnir y, según National Geographic, su significado puede ser “demoledor” o “hacedor de rayos”. National Geographic añade que el martillo siempre regresaba a la mano de su dueño, era indestructible y podía encogerse hasta caber en el bolsillo de Thor.

PUBLICIDAD

Para empuñarlo, Thor necesitaba además unos guanteletes mágicos y un cinturón que le doblaba la fuerza. Ese equipo compensaba el mango corto y convertía al dios del trueno en un combatiente de Asgard.

Los mitos atribuyen a Mjolnir usos que iban más allá de la guerra. El martillo podía dar fertilidad a los recién casados e incluso devolver la vida a las cabras que tiraban del carro de Thor, animales que el dios se comía cuando sentía hambre en sus viajes.

PUBLICIDAD

El robo de Mjolnir y el engaño a Thrym

Los mitos nórdicos atribuyen a Mjolnir poderes de guerra, fertilidad y resurrección para las cabras del carro de Thor

El martillo atrajo la codicia del gigante Thrym, que se lo robó a Thor mientras dormía en su palacio de Asgard. Cuando Loki descubrió al ladrón y le preguntó qué podían ofrecer los dioses a cambio, Thrym exigió casarse con Freya.

Los dioses rechazaron esa posibilidad y Loki ideó otra salida. Convenció a Thor de disfrazarse como la diosa para acudir a la boda y recuperar el arma.

PUBLICIDAD

Thor tuvo que vestirse como mujer, afeitarse y forzar una voz aguda. Thrym aceptó el engaño, aunque le sorprendieron los modales de su supuesta novia durante el banquete.

Al terminar la comida, los hombres del gigante llevaron el martillo para colocarlo sobre el regazo de la falsa esposa y bendecir el matrimonio. Thor aprovechó ese instante, recuperó Mjolnir y mató a todos los presentes.

PUBLICIDAD

El símbolo protector que llevaron los vikingos

Mjolnir fue un amuleto de protección entre los vikingos y dejó huellas en colgantes y piedras rúnicas de Escandinavia, Islandia e Inglaterra

El valor del martillo no quedó encerrado en los relatos de dioses y gigantes. Entre los vikingos, Mjolnir funcionó como amuleto de protección frente a enfermedades y tormentas, y también como signo vinculado a la fertilidad de esposas y ganado.

Ese simbolismo dejó rastro material. Los arqueólogos han hallado colgantes con forma de martillo en Escandinavia, Islandia e Inglaterra, y la imagen también aparece en piedras rúnicas asociadas a la protección de los muertos en su tránsito a la otra vida, según National Geographic.

PUBLICIDAD