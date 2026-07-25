Historias

“Gurí”: la historia de la palabra que hoy es símbolo de identidad, afecto y memoria en el Litoral argentino

Presente en canciones, relatos y costumbres regionales, este término atraviesa generaciones y refuerza la identidad regional, según la Real Academia Española y especialistas en lenguas originarias

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Un niño de unos 8 años corre descalzo por un camino de tierra bordeado por árboles y un arroyo al atardecer.
La palabra gurí proviene del guaraní y en el Litoral pasó de nombrar a los niños varones a la infancia en general (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el litoral argentino, la palabra gurí no solo señala a un niño: evoca tardes a la orilla del río, caminos de tierra, mateadas bajo la sombra de sauces y ceibos, y charlas que forman parte de la vida cotidiana.

En cada pueblo y paraje, gurí suena en el aire como parte inseparable del día a día de la gente. Su raíz se hunde en la historia profunda de la región, enlazada con las lenguas indígenas que tejieron la identidad del sur del continente.

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Gurí es una palabra que atraviesa generaciones. Se cuela en las charlas familiares y en la memoria de quienes crecieron en estos pagos. Su origen está en el guaraní, lengua milenaria y viva, que en tiempos antiguos nombraba así a los niños varones. Con los años, ese sentido se amplió y comenzó a abrazar también a las niñas y a toda la infancia.

En algunos rincones del noreste del país, el término encontró un giro propio: guria, la forma femenina, aunque menos habitual, revela cómo el habla popular adapta y transforma cada palabra según la comunidad y el lugar.

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Un hombre mayor, una mujer y un niño pequeño en la galería de una casa de madera. La mujer sostiene un mate. Hay árboles y vegetación en el fondo.
El origen de la palabra gurí refleja el mestizaje cultural y la influencia de las lenguas indígenas en el sur de América (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Diccionario de la Real Academia Española reconoce el empleo de la palabra en Argentina y Uruguay y la define como “niño”. Su significado cultural va más allá y funciona, en muchas zonas rurales y urbanas, como una forma de nombrar con cariño y como una marca de identidad regional.

Su uso no se extiende por todo el país, pero sí está muy arraigado en Entre Ríos, Corrientes y Misiones. También se oye en algunas zonas del norte de Santa Fe y Formosa, y en Uruguay atraviesa generaciones con naturalidad.

El término también llegó al sur de Brasil, sobre todo al estado de Río Grande do Sul. Allí se incorporó a través del portugués y convive con otras expresiones del habla gaucha.

La huella del guaraní en el habla regional

El uso del término gurí se inscribe en un contexto más amplio de supervivencia y adaptación de las lenguas originarias en Sudamérica. El guaraní, junto con otras lenguas indígenas, dejó una presencia en el vocabulario cotidiano de regiones del cono sur.

Seis jóvenes sentados en el pasto a la orilla de un río, compartiendo un termo y un mate. Hay árboles de fondo y el sol de atardecer.
El uso de gurí está arraigado en Entre Ríos, Corrientes, Misiones, zonas del norte de Santa Fe y Formosa, además de Uruguay (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la Biblioteca Digital Curt Nimuendajú, muchas palabras de uso común en el español y el portugués del sur del continente provienen de raíces guaraníes y tupi-guaraníes. Estas expresiones no solo se conservan en ámbitos rurales, sino que también forman parte del habla urbana y de la identidad regional.

La expansión de gurí muestra cómo los procesos de mestizaje y contacto cultural modelaron el idioma en áreas de frontera. En Brasil, el término fue adoptado en el estado de Río Grande do Sul y asimilado al portugués, y convivió con otras voces de origen indígena. Esta dinámica generó una situación en la que el guaraní, a pesar de haber enfrentado siglos de desplazamiento, sigue presente en el habla popular y en la toponimia local.

Como señala el antropólogo John Manuel Monteiro en su estudio sobre los guaraníes y la historia del sur de Brasil, “la lengua guaraní funcionó como vehículo de comunicación y como marca de identidad para pueblos sometidos a intensos procesos de colonización y mestizaje, dejando huellas visibles en la vida cotidiana y en la conformación de las comunidades locales”.

La transmisión oral permitió que palabras como gurí permanezcan activas en la memoria colectiva, traspasando generaciones y resistiendo la homogeneización cultural. La pervivencia de estos términos demuestra que el idioma no es solo un medio de comunicación, sino también un espacio de resistencia y de afirmación identitaria.

Cómo gurí se mantuvo en la cultura popular

Seis niños juegan con una pelota, otro niño en una hamaca, dos adultos de pie y un adulto mayor sentado en un columpio en una plaza arbolada.
La expansión de gurí muestra cómo el guaraní y otras lenguas originarias sobrevivieron en el vocabulario cotidiano y en la identidad regional (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su sonoridad y sencillez, gurí logró instalarse en canciones, relatos populares y hasta en la literatura regional. La palabra aparece en obras de escritores y poetas que retrataron la vida en el litoral, y afianzan su presencia en la cultura local.

Además, suele escucharse en festividades, juegos tradicionales y conversaciones familiares, donde mantiene su significado afectivo y su arraigo en la memoria colectiva.

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