“Gurí”: la historia de la palabra que hoy es símbolo de identidad, afecto y memoria en el Litoral argentino

La palabra gurí proviene del guaraní y en el Litoral pasó de nombrar a los niños varones a la infancia en general (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el litoral argentino, la palabra gurí no solo señala a un niño: evoca tardes a la orilla del río, caminos de tierra, mateadas bajo la sombra de sauces y ceibos, y charlas que forman parte de la vida cotidiana.

En cada pueblo y paraje, gurí suena en el aire como parte inseparable del día a día de la gente. Su raíz se hunde en la historia profunda de la región, enlazada con las lenguas indígenas que tejieron la identidad del sur del continente.

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Gurí es una palabra que atraviesa generaciones. Se cuela en las charlas familiares y en la memoria de quienes crecieron en estos pagos. Su origen está en el guaraní, lengua milenaria y viva, que en tiempos antiguos nombraba así a los niños varones. Con los años, ese sentido se amplió y comenzó a abrazar también a las niñas y a toda la infancia.

En algunos rincones del noreste del país, el término encontró un giro propio: guria, la forma femenina, aunque menos habitual, revela cómo el habla popular adapta y transforma cada palabra según la comunidad y el lugar.

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El origen de la palabra gurí refleja el mestizaje cultural y la influencia de las lenguas indígenas en el sur de América (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Diccionario de la Real Academia Española reconoce el empleo de la palabra en Argentina y Uruguay y la define como “niño”. Su significado cultural va más allá y funciona, en muchas zonas rurales y urbanas, como una forma de nombrar con cariño y como una marca de identidad regional.

Su uso no se extiende por todo el país, pero sí está muy arraigado en Entre Ríos, Corrientes y Misiones. También se oye en algunas zonas del norte de Santa Fe y Formosa, y en Uruguay atraviesa generaciones con naturalidad.

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El término también llegó al sur de Brasil, sobre todo al estado de Río Grande do Sul. Allí se incorporó a través del portugués y convive con otras expresiones del habla gaucha.

La huella del guaraní en el habla regional

El uso del término gurí se inscribe en un contexto más amplio de supervivencia y adaptación de las lenguas originarias en Sudamérica. El guaraní, junto con otras lenguas indígenas, dejó una presencia en el vocabulario cotidiano de regiones del cono sur.

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El uso de gurí está arraigado en Entre Ríos, Corrientes, Misiones, zonas del norte de Santa Fe y Formosa, además de Uruguay (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la Biblioteca Digital Curt Nimuendajú, muchas palabras de uso común en el español y el portugués del sur del continente provienen de raíces guaraníes y tupi-guaraníes. Estas expresiones no solo se conservan en ámbitos rurales, sino que también forman parte del habla urbana y de la identidad regional.

La expansión de gurí muestra cómo los procesos de mestizaje y contacto cultural modelaron el idioma en áreas de frontera. En Brasil, el término fue adoptado en el estado de Río Grande do Sul y asimilado al portugués, y convivió con otras voces de origen indígena. Esta dinámica generó una situación en la que el guaraní, a pesar de haber enfrentado siglos de desplazamiento, sigue presente en el habla popular y en la toponimia local.

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Como señala el antropólogo John Manuel Monteiro en su estudio sobre los guaraníes y la historia del sur de Brasil, “la lengua guaraní funcionó como vehículo de comunicación y como marca de identidad para pueblos sometidos a intensos procesos de colonización y mestizaje, dejando huellas visibles en la vida cotidiana y en la conformación de las comunidades locales”.

La transmisión oral permitió que palabras como gurí permanezcan activas en la memoria colectiva, traspasando generaciones y resistiendo la homogeneización cultural. La pervivencia de estos términos demuestra que el idioma no es solo un medio de comunicación, sino también un espacio de resistencia y de afirmación identitaria.

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Cómo gurí se mantuvo en la cultura popular

La expansión de gurí muestra cómo el guaraní y otras lenguas originarias sobrevivieron en el vocabulario cotidiano y en la identidad regional (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su sonoridad y sencillez, gurí logró instalarse en canciones, relatos populares y hasta en la literatura regional. La palabra aparece en obras de escritores y poetas que retrataron la vida en el litoral, y afianzan su presencia en la cultura local.

Además, suele escucharse en festividades, juegos tradicionales y conversaciones familiares, donde mantiene su significado afectivo y su arraigo en la memoria colectiva.