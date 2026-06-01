Historias

Perdió a su madre de niña, estudió en secreto y ganó 2 premios Nobel: la infancia de Marie Curie, la mujer que cambió la ciencia

Creció en la Polonia ocupada por Rusia, donde la educación para mujeres estaba prohibida, y forjó su carácter entre el duelo, la resistencia cultural y el apoyo de una familia que hizo del hogar un refugio intelectual

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La infancia de Marie Curie transcurrió en una Polonia bajo dominio ruso, donde la educación para mujeres se encontraba severamente restringida

En Polonia bajo dominio ruso, la niñez de Marie Curie estuvo marcada por la vigilancia y las limitaciones impuestas a la educación de las mujeres, en un ambiente de opresión constante. Nacida como Maria Skłodowska el 7 de noviembre de 1867 en Varsovia, afrontó la pérdida de su hermana y de su madre antes de los diez años. Este doble duelo forjó su carácter y la impulsó a buscar el conocimiento como vía de escape.

Aunque la educación para mujeres estaba prohibida por el dominio ruso, Marie Curie logró formarse gracias al apoyo intelectual de su familia y a alternativas semiclandestinas. Recibió formación en casa, accedió a equipos científicos trasladados por su padre y participó en la llamada universidad volante, un entorno que desafió las restricciones oficiales y permitió su desarrollo académico.

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En el entorno de Varsovia, bajo control ruso, la familia Skłodowski funcionó como un refugio intelectual. Su padre, Władysław Skłodowski, era profesor de matemáticas y física, y su madre Bronisława también estaba vinculada a la enseñanza. El hogar era un espacio donde la educación y la identidad convivían, resistiendo desde lo cotidiano la dominación rusa, tal como detalla la revista National Geographic.

Imagen en blanco y negro de una joven Marie Curie, vista de medio cuerpo, con el cabello recogido y vestida con una blusa formal, apoyada en un pedestal
La familia Skłodowski proporcionó a Marie Curie un ambiente intelectual que resistía la opresión rusa mediante el fomento del aprendizaje en casa

Cuando las autoridades restringieron el acceso a material experimental en las escuelas, el padre de Curie llevó instrumentos científicos a su casa, brindando a sus hijos la oportunidad de experimentar y aprender fuera del sistema oficial. Esta exposición temprana a la práctica científica fue, en palabras de la revista National Geographic, “crucial en su enseñanza” y sentó las bases del rigor profesional que desplegaría después.

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La forja de la resiliencia en la infancia

Durante su infancia, Marie Curie enfrentó la muerte de su hermana mayor Zofia por tifus y, poco después, la de su madre a causa de la tuberculosis. Estas pérdidas provocaron períodos de dolor, pero también la enseñanza de la resiliencia, como subraya la revista National Geographic. Curie aprendió a convivir con la adversidad y a avanzar a pesar del sufrimiento.

A pesar de estos reveses, terminó la educación secundaria a los 16 años con medalla de oro. Las políticas del imperio ruso seguían cerrando las puertas universitarias a las mujeres en Polonia.

Educación en la universidad volante y el desafío a la prohibición

La universidad volante surgió como alternativa clandestina para que las mujeres polacas, incluida Marie Curie, accedieran a una educación superior (DOMINIO PÚBLICO/Europa Press)
La universidad volante surgió como alternativa clandestina para que las mujeres polacas, incluida Marie Curie, accedieran a una educación superior (DOMINIO PÚBLICO/Europa Press)

Sin acceso formal a la universidad, surgió la alternativa de la universidad volante, una institución semiclandestina y patriótica que defendió la educación superior para mujeres bajo dominación rusa. Las clases, organizadas fuera del sistema, alimentaban tanto el saber como la resistencia cultural, destaca la revista National Geographic.

Participar en la universidad volante permitió a Curie mantener vivo el objetivo de la formación universitaria, consolidando su disciplina y la convicción de que el conocimiento era un acto de resistencia.

Sacrificios familiares y el sueño de París

Las dificultades económicas se sumaron a los obstáculos políticos. Cuando la familia perdió sus ahorros, Marie trabajó como institutriz y profesora particular. Con su salario ayudó a financiar los estudios de su hermana Bronisława en París, con el compromiso de que luego la apoyaría a ella en su propio viaje académico.

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La tenacidad de Marie Curie la llevó a convertirse en la primera mujer galardonada con el Premio Nobel y en la única persona premiada en dos disciplinas científicas distintas (Edward Roth)

La experiencia laboral fortaleció su autodisciplina y rigor, cualidades que después caracterizarían su trayecto universitario. Pese a la precariedad y el aislamiento, la ciencia permaneció como su principal prioridad.

El legado de una infancia marcada por la adversidad

En 1891, Marie Curie partió a París para estudiar en la Sorbona, llevando consigo la austeridad, independencia y voluntad adquiridas en Polonia. Establecerse cerca de la universidad y priorizar el saber definieron su adaptación a una vida aún exigente, pero con más oportunidades.

Ya en Francia, Curie se convertiría en la primera mujer en recibir el Premio Nobel y en la única persona galardonada en dos disciplinas científicas. Según la revista National Geographic, su capacidad de transformar la adversidad en método y el convencimiento de que el conocimiento es libertad fueron el verdadero motor de una vida dedicada a la ciencia y al avance de la educación femenina.

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