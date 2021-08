La banda sonora más escuchada en las bodas españolas: De Ed Sheeran a 'Paquito el Chocolatero'

27-06-2021 La música es uno de los elementos más importantes para una pareja el día de su boda EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD CEDIDA POR BODAS.NET



Las canciones intergeneracionales marcan la gran fiesta final. Imprescindibles grandes éxitos 'de toda la vida' como "Mi gran noche", de Raphael, o "La Macarena", de Los del Río



MADRID, 16 (CHANCE)



La música siempre nos acompaña en los momentos más cruciales de la vida y muchos de nuestros recuerdos más felices, especiales o tristes están marcados por nuestra propia banda sonora, siendo inevitable que asociemos canciones con vivencias, seres queridos, viajes para no olvidar... Y, si hablamos de días únicos, el de nuestra boda no podía ser menos.



Y es que, según una encuesta realizada por Bodas.net, 8 de cada 10 parejas reconoce que la música es uno de los aspectos imprescindibles para su gran día, con canciones que marcan diferentes momentos como la llegada de la novia, la entrada al convite o el primer baile nupcial antes de dar inicio a la divertida 'barra libre'. El 73% eligen los servicios de un DJ y de media gastan 750€ en esta partida, según el Libro Imprescindible de las Bodas, lo que convierte a la música en un factor clave a tener en cuenta a la hora de organizar el enlace. Ahora, te desvelamos cuál es el estilo musical y cuáles son las canciones más populares en las bodas que se celebran en nuestro país.



Según la citada encuesta, en el 66% de los casos es la pareja quien toma la decisión conjunta de las canciones que irán sonando a lo largo de la boda. El 21% afirma que es uno de los dos quien se encarga de esta tarea y el 10% se deja asesorar por el DJ y los invitados para añadir a esta lista de reproducción las canciones de moda y las preferidas de sus amigos y familiares, involucrándoles en una parte de la organización.







La marcha nupcial y "Don't stop me now" abren la ceremonia y el banquete



Si hay un momento clave y una música que no se olvida, es la de la entrada a la ceremonia: el momento en el que la pareja se reencuentra, un instante mágico en el que el 49% de las parejas elige música pop y el 47% elige música clásica.



La marcha nupcial sigue siendo la favorita y gusta en todas sus versiones, tanto la de Felix Mendelssohn como la de Richard Wagner, la conocida como "Bridal Chorus". "A Thousand Years", de Christina Perri, y "Canon" de Pachelbel, son otras de las alternativas que tienen en consideración las parejas.



Si se habla de música española, la música de Antonio Orozco es la preferida para abrir el gran día. "Estoy hecho de pedacitos de ti" o "Mi Héroe" se cuelan en uno de los instantes más míticos de todas las bodas. Música romántica, especial y sentimental para enmarcar un momento indescriptible.



Para abrir el banquete, en cambio, se decantan por un tipo de música más movida y divertida que dé rienda suelta a la emoción. En este caso, el estilo pop (58%), el clásico (26%) y el rock (22%) son los preferidos. "Don't stop me now", de Queen, "Madre Tierra", de Chayanne, y el mítico "Flying free", de DJ Skudero y Xavi Metralla, representan el top 3 de las canciones favoritas.



Baile nupcial: un mix entre lo divertido, lo tradicional y lo romántico



Después del "sí, quiero" todo empieza de nuevo: el primer beso, el primer abrazo, las primeras palabras* y el primer baile. Como las primeras veces nunca se olvidan, las parejas ponen todo su esfuerzo en que salgan bien y así poder recordarlas de manera épica. Por eso, el 16% de las parejas encuestadas afirma que ha ido a clases de baile y 1 de cada 2 confirma haber dedicado más de 10 horas a estos ensayos.



Aunque el 21% de las parejas elige un mix de canciones con las que sorprender a los invitados, el vals nupcial sigue siendo una de las opciones favoritas por los y las enamoradas (9%). Sin embargo, el 61% de las parejas prefiere romper con lo tradicional y se decanta por bailar una canción especial para ellos. "Perfect", de Ed Sheeran, "Can't help falling in love", de Elvis Presley, o "The Power of love", de Céline Dion, están en la parte de arriba del ranking.



Intergeneracionales y con buen ritmo, así son las canciones que suenan en la gran fiesta



En un día tan especial, no pueden faltar canciones únicas, singulares y representativas de esa celebración, de la pareja y de las bodas en general para darlo todo en la pista de baile al son de algunos de los temas más populares y escuchados en las últimas décadas, convirtiéndose en una especie de 'himnos' intergeneracionales que siempre consiguen arrancarnos una sonrisa.



"Paquito el Chocolatero" (17.5%), "Mi Gran Noche" (10%) y "La Macarena" (9.4%) son las canciones que más suenan en la fiesta final de las bodas españolas, en la que en un 89% de los casos es un DJ el encargado de animar la fiesta. Conocidas por prácticamente todos y con un ritmo que invita a mover el esqueleto, estas canciones tienen los ingredientes indispensables para concluir un día lleno de emociones, amor y música.



Se elija las canciones que se elija, lo que está claro es que la música es protagonista indiscutible del gran día. Más allá de representar la banda sonora de un evento tan importante, con la música se evoca la personalidad, los gustos y el carácter de la pareja y resulta imprescindible hacer una buena selección para que transmita el mensaje que los enamorados desean.