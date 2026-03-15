Historias

Diez años, un récord inventado y una confesión inesperada: el caso de Gourav Mukhi, el falso “hombre más joven” del fútbol indio

Ocurrió en 2018 y la liga local quedó conmocionada. La historia provocó una reacción internacional y obligó a implementar nuevas reglas para evitar fraudes en la inscripción de jugadores en categorías menores

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El escándalo de Gourav Mukhi
El escándalo de Gourav Mukhi reveló que el futbolista tenía 28 años y no 16 como declaró al debutar en el Jamshedpur FC de la Superliga India (Indian Super League)

En 2018, el fútbol indio se enfrentó a un escándalo tras la presentación de Gourav Mukhi como la nueva estrella del Jamshedpur FC y la celebración de su debut goleador en la Superliga India. El delantero fue distinguido como el futbolista más joven en marcar en la historia del torneo, un hecho que fue celebrado tanto por su club como por la Federación India de Fútbol (AIFF). Sin embargo, la realidad era muy diferente: Mukhi tenía 28 años, no los 16 años que declaró oficialmente.

Una fotografía de Mukhi al recibir el premio llamó la atención de aficionados y observadores internacionales. El jugador exhibía un aspecto que generó sospechas sobre la veracidad de la edad informada.

Esto motivó una rápida reacción y la posterior apertura de una investigación por parte de la AIFF que determinó, tras analizar los registros, que el futbolista efectivamente tenía 28 años al debutar, y no 16 como figuraba en los documentos oficiales.

Cómo se descubrió la mentira

El debate surgió tras la publicación de imágenes y reseñas del debut de Mukhi. La diferencia entre su aspecto físico y la edad declarada generó numerosos comentarios en redes sociales y en medios como The Indian Express. El caso llamó la atención de la AIFF, que procedió a abrir una investigación formal.

La Federación India de Fútbol
La Federación India de Fútbol (AIFF) detectó la falsificación de la edad tras analizar registros y abrir una investigación ante las evidentes discordancias físicas del jugador (Indian Super League)

En una entrevista posterior, Mukhi reveló accidentalmente su verdadera edad al señalar que tenía 28 años, contradiciendo así la versión oficial que lo presentaba como adolescente. La AIFF, tras recopilar pruebas y revisar antecedentes, confirmó que el futbolista participó en 2015 en un torneo sub 15 con el mismo club, lo que hacía inviable que tres años después tuviera solo 16 años.

Según Kodro Magazine, la federación no solo detectó la falsificación de Mukhi, sino también una modalidad más extendida de manipulación de edades en categorías formativas del fútbol indio, propiciada por la debilidad en el control documental a nivel local.

El escándalo resultó en una sanción de seis meses para Mukhi, quien fue suspendido de toda actividad profesional. Además, se generó un debate sobre la integridad en los procesos de detección de talento y la situación de las divisiones inferiores en el fútbol indio.

El impacto en el fútbol indio

La revelación del caso provocó una crisis de confianza en el fútbol de la India, un país donde el deporte intenta consolidarse frente a disciplinas más populares, como el cricket. La prensa internacional, incluido el portal especializado Kodro Magazine, calificó el caso como uno de los engaños más inusuales en la historia reciente del fútbol asiático.

La AIFF confirmó que la investigación surgió tras las denuncias públicas y la visible discordancia entre el físico del delantero y la edad indicada en los registros. Mukhi relató que la presión ejercida por diferentes responsables del club influyó en su decisión de presentar documentación falsa, ya que de no hacerlo, no podría jugar en el primer equipo.

El escándalo impulsó a la
El escándalo impulsó a la Federación India de Fútbol a implementar sistemas de verificación biométrica y exigir documentos actualizados a jóvenes jugadores (Indian Super League)

“Me presionaron para firmar documentos donde figuraba como un jugador de 16 años, aunque ya tenía 28”, aseguró Mukhi, según consignó Kodro Magazine. Este testimonio evidenció el problema de prácticas irregulares que podrían estar extendidas a otros futbolistas del país.

Precedentes y consecuencias

El caso de Gourav Mukhi no es aislado en el ámbito futbolístico internacional. La falsificación de edades ha sido advertida por organismos como la FIFA, especialmente en países con sistemas de registro civil poco desarrollados.

En el caso de Mukhi, la investigación demostró que la manipulación de su edad pasó inadvertida en etapas juveniles debido a la inexistencia de controles rigurosos. La plataforma de estadísticas deportivas Transfermarkt documentó que Mukhi había jugado en competencias sub 15 en 2015, dato que fue fundamental para desmentir la versión oficial sobre su edad al debutar en la primera división.

La sanción de seis meses impuesta por la federación fue considerada por algunos analistas como insuficiente en relación al impacto mediático y al daño institucional, pero el caso impulsó a la AIFF a revisar los sistemas de verificación de edad en las divisiones inferiores.

Tras el escándalo, la federación anunció la implementación de controles biométricos y la obligación de presentar nuevos documentos para evitar futuras manipulaciones de edad. Esta reacción dejó en evidencia la vulnerabilidad del sistema y la necesidad de fortalecer los mecanismos de transparencia y control en el fútbol indio.

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