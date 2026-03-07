La niña que se crió entre perros callejeros: ladridos en TV, caminatas en “cuatro patas” y su adaptación a los humanos

La niña vivió con perros callejeros entre los 3 y los 9 años.

La puerta trasera no tenía cerradura. Nadie preguntó por ella cuando, una noche de 1986 desapareció de la casa en Novaya Blagoveschenka, una aldea rural en el sur de Ucrania. Oxana Malaya tenía tres años. Su padre y su madre, ambos alcohólicos, no notaron su ausencia hasta el día siguiente. Para entonces, la niña ya se había refugiado en el patio trasero de la casa, donde dormían unos perros callejeros.

Oxana se arrastró bajo una tabla de madera, buscando calor entre los cuerpos de los animales. Ninguna persona la llamó por su nombre. No hubo alarma, ni búsqueda organizada. Los perros la aceptaron en su círculo. Compartieron con ella los restos de comida y el espacio junto a sus cuerpos. Así comenzó una convivencia que duró seis años.

La niña dejó de hablar. Olvidó las palabras, pero aprendió a ladrar. Caminaba en cuatro patas, imitaba los movimientos de la manada, y respondía a estímulos como lo hacían los perros.

Oxana sobrevivió los inviernos ucranianos en ese cobertizo, alimentándose con lo que conseguía entre los desperdicios y lo que los perros le permitían tomar. Nadie intervino.

Oxana Malaya imitó a los perros durante un programa de TV de Australia

¿Qué encontraron los rescatistas cuando lograron sacarla?

Cuando Oxana ya tenía nueve años, las autoridades ucranianas tomaron conocimiento de su situación. Un vecino denunció que la nena le había ladrado.

Cuando los trabajadores sociales y la policía llegaron, Oxana no se dejó atrapar de inmediato. Se escondía entre los animales, gruñía, y defendía su territorio. Los rescatistas la observaron durante horas, estudiando la forma en que interactuaba con los perros: dormía acurrucada junto a ellos, comía de sus platos y, si la molestaban, respondía con ladridos y mordiscos.

Finalmente, lograron separarla de la manada. Oxana tenía nueve años. Su cuerpo mostraba signos de desnutrición. Tenía el cabello enmarañado, las uñas largas y la piel curtida por la intemperie. No pronunciaba palabras, solo emitía sonidos guturales. Caminaba en cuatro patas y rehuía el contacto humano. Los perros intentaron seguirla, lanzando mordiscos a quienes se acercaban demasiado.

El equipo de rescate la llevó a un hospital infantil en la ciudad de Odesa. Allí, los médicos confirmaron que su desarrollo físico y mental correspondía al de un animal salvaje. El diagnóstico fue inmediato: “niña feral”.

¿Cómo fue la recuperación de Oxana Malaya tras el rescate?

Durante los primeros días en el hospital, Oxana se negaba a dormir en la cama. Buscaba rincones oscuros y respondía a los estímulos con gestos de alerta animal. Los médicos y psicólogos establecieron un protocolo de intervención gradual. No intentaron forzarla al contacto humano. Le ofrecieron alimentos y ropa limpia, pero Oxana solo aceptaba lo que podía tomar con las manos y llevarse a la boca de forma instintiva.

La primera palabra que recuperó fue “agua”. Después, aprendió a decir “mamá” y “pan”. El proceso de rehabilitación duró años. Los médicos trabajaron con ejercicios de repetición, imágenes y sonidos. Oxana avanzó lentamente: aprendió a caminar erguida, a usar cubiertos y a vestirse sola. Pero nunca llegó a recuperar por completo el habla ni la capacidad de relacionarse de manera convencional.

Los especialistas constataron que su desarrollo intelectual quedó marcado por el tiempo que vivió con los perros. Oxana podía comprender órdenes simples y expresar necesidades básicas, pero no lograba mantener una conversación ni entender conceptos abstractos. El caso se convirtió en objeto de estudio internacional.

Oxana Malaya siguió teniendo una relación especial con los perros

¿Por qué Oxana Malaya fue conocida como “la niña perro”?

Los medios internacionales difundieron la historia bajo el título de “la niña perro de Ucrania”. Las imágenes de Oxana caminando en cuatro patas, ladrando y jugando con perros en el hospital recorrieron el mundo. El apodo se volvió inseparable de su identidad pública. Incluso después de años de rehabilitación, los periodistas la buscaban para grabar sus movimientos y registrar su comportamiento.

En una entrevista televisiva con el programa 60 Minutes Australia, Oxana demostró ante las cámaras cómo imitaba a los perros: se agachó sobre el piso, apoyó las manos y rodillas, y comenzó a ladrar con fuerza. Las imágenes impactaron a la audiencia.

Las secuelas de Oxana Malaya

Los médicos que atendieron a Oxana diagnosticaron un retraso mental moderado, producto de la privación social y lingüística. Aunque recuperó algunas habilidades humanas, nunca pudo integrarse por completo a la vida adulta. Su comportamiento mantenía rasgos animales: prefería estar al aire libre, buscaba la compañía de perros, y se incomodaba en espacios cerrados o con muchas personas.

A medida que creció, Oxana pasó por diferentes instituciones: orfanatos, hospitales psiquiátricos y, finalmente, una granja para adultos con discapacidades en la región de Odesa. Allí trabajaba cuidando vacas y perros. Los médicos señalaron que su vínculo con los animales era mucho más fuerte que con las personas.

Los informes médicos indicaron que, si bien podía realizar tareas rutinarias y mantener cierto grado de autonomía, nunca logró establecer relaciones interpersonales profundas. Oxana declaró en entrevistas que se sentía más cómoda con los perros que con los humanos. Sus cuidadores confirmaron que, incluso de adulta, conservaba hábitos aprendidos durante la infancia: comía rápido, dormía en cuclillas y evitaba el contacto visual prolongado.

El caso de Oxana Malaya fue analizado por psicólogos, neurólogos y antropólogos como una muestra extrema de privación social. Los especialistas coincidieron en que la ausencia de interacción humana durante los primeros años de vida, especialmente hasta los siete años, afecta el desarrollo del lenguaje, la cognición y la identidad.

En las evaluaciones clínicas, los médicos constataron que Oxana no tenía discapacidades congénitas. El retraso mental era consecuencia directa de su crianza en aislamiento y de su adaptación al entorno animal. La falta de lenguaje durante la infancia impidió el desarrollo de estructuras cerebrales asociadas a la comunicación verbal y al pensamiento simbólico.

Los informes de la época subrayaron que la niña aprendió a sobrevivir imitando los comportamientos de los perros: ladrar, olfatear, caminar en cuatro patas, defender el territorio. Estas conductas, lejos de ser una anomalía, eran respuestas adaptativas a un entorno donde la única referencia posible eran los animales.

Los cuidadores describen a Oxana como una persona tranquila, reservada, que sonríe poco y evita las multitudes. Puede realizar tareas bajo supervisión, pero se desorienta si hay cambios bruscos en la rutina.

Una de las últimas imágenes que se conocen de Oxana Malaya

¿Qué relación mantuvo Oxana Malaya con su familia biológica?

Tras el rescate, las autoridades intentaron ubicar a los padres de Oxana. Su madre, que vivía en condiciones precarias, reconoció que no había podido cuidar de la niña y que la relación familiar se había deteriorado mucho antes de su desaparición. El padre, también alcohólico, no mostró interés en retomar el contacto.

Oxana fue declarada huérfana legalmente. Pasó por varios orfanatos antes de ser trasladada a la granja para adultos con discapacidades. No mantuvo vínculo regular con su familia biológica. En algunas entrevistas, expresó que no recordaba a sus padres y que no sentía apego por ellos.

En grabaciones para la televisión, Oxana ha demostrado ante las cámaras su capacidad para imitar comportamientos caninos. Se desplaza en cuatro patas con facilidad, ladra y responde a gestos como lo haría un perro. Los cuidadores afirman que son una parte arraigada de su comportamiento cotidiano.

La neuropsicóloga Lyudmila Chayka, quien participó de su tratamiento en Odesa, afirmó: “No hay forma de recuperar las habilidades perdidas después de tanto tiempo sin estímulos humanos. El cerebro de un niño necesita el lenguaje y el afecto para desarrollarse.”

¿Cómo es la vida cotidiana de Oxana en la actualidad?

En la granja donde reside, Oxana cumple horarios fijos: se levanta temprano, alimenta a los animales, limpia los corrales y comparte las tareas con otros adultos bajo supervisión. Los cuidadores destacan que su trato es cordial, pero distante. Busca el contacto físico solo con los perros y, en ocasiones, con las vacas.

Oxana pasa la mayor parte del día al aire libre. Evita las reuniones grupales y no participa en actividades sociales. Cuando termina su jornada, regresa a su cuarto, donde mantiene pocas pertenencias personales. No utiliza teléfono móvil ni redes sociales y rara vez pide objetos nuevos.

En fechas señaladas, como su cumpleaños o alguna festividad local, acepta pequeños obsequios, pero no muestra entusiasmo visible. Los cuidadores aseguran que sus reacciones son previsibles y nunca violentas. La rutina es su refugio.

Los especialistas que la acompañan consideran que, dada la gravedad de su privación temprana, Oxana difícilmente pueda integrarse en una comunidad convencional. No ha formado pareja ni tiene amigos fuera del círculo de la granja. En sus horas libres, se la suele ver a alguno de los perros del campo en el que trabaja. Mira al animal a los ojos y sonríe, antes de volver a sus tareas.