Historias

Tres sospechosos, un pueblo dividido y el poder de la memoria: el caso de Caroline Glachan, la desaparición que marcó a una generación en Escocia

Tras 25 años, las autoridades recibieron declaraciones decisivas que permitieron abrir una etapa clave en la investigación y esclarecer responsabilidades en el entorno de la víctima

Guardar
El caso de Caroline Glachan
El caso de Caroline Glachan se resolvió 25 años después gracias a nuevas pruebas y testimonios que esclarecieron el crimen en Bonhill, Escocia (Policia de Escocia)

El crimen de Caroline Glachan que tardó 25 años en ser castigado, conmocionó a Bonhill, Escocia, y solo obtuvo justicia en diciembre de 2023. Ese mes, tres personas fueron sentenciadas a cadena perpetua por la muerte de la adolescente de 14 años, cuyo caso permaneció sin resolver durante décadas.

El hecho ocurrió en 1996 y, tras una revisión de pruebas, se logró identificar y condenar finalmente a los responsables, lo que puso fin a años de sufrimiento para la familia, según informó el portal especializado en crónica policial Crime and Investigation.

En la noche del 24 de agosto de 1996, Caroline Glachan salió de casa para reunirse con su novio, Robert O’Brien, cerca de un puente en Bonhill, Escocia. Después de despedirse de sus amigos, quienes intentaron convencerla de quedarse, la adolescente tomó un sendero solitario hacia el punto de encuentro.

La adolescente de 14 años
La adolescente de 14 años fue hallada sin vida en el río Leven en 1996, un hecho que conmocionó a la comunidad local durante décadas

Al día siguiente, un transeúnte encontró su cuerpo parcialmente sumergido en el río Leven, a menos de un kilómetro de su hogar. El informe médico concluyó que la joven mostró diez lesiones graves en cabeza, rostro y cuello, las cuales le provocaron la inconsciencia antes de fallecer ahogada.

Investigación inicial y obstáculos técnicos

Las primeras indagaciones policiales apuntaron como principales sospechosos a O’Brien, de 18 años en ese entonces, y a sus amigos Andrew Kelly y Donna Marie Brand. El tribunal estableció que los tres adolescentes consumían drogas y robaban para financiarse.

A pesar de estos antecedentes y de posibles móviles, la ausencia de pruebas directas y el limitado desarrollo de los análisis forenses en la década de los 90 dificultaron encontrar rastros de ADN u otro tipo de pruebas irrefutables.

Los sospechosos afirmaron que esa noche se encontraban en la casa de Betty Wilson cuidando a sus hijos. Aunque algunos vecinos posteriormente contradijeron esa versión, sus testimonios se descartaron por considerarse poco fiables. Sin evidencias sólidas, el caso quedó sin avances durante años, según reportó Crime and Investigation.

La clave del testigo y la resolución tras 25 años

El avance en tecnología forense
El avance en tecnología forense y la revisión de testimonios permitieron abrir de nuevo el caso y encontrar justicia para la familia Glachan (Policia de Escocia)

El caso resurgió dos décadas más tarde, cuando la policía decidió revisar todas las pruebas y declaraciones originales. El papel del testigo clave, Archie Wilson, resultó decisivo: era uno de los niños bajo el cuidado de Andrew Kelly y, aunque tenía apenas cuatro años en la noche del crimen, fue incluido como testimonio porque durante la reapertura del caso pudo identificar detalles que no estaban en los archivos públicos, lo cual permitió validar su relato.

Archie relató que Kelly lo despertó de madrugada para llevarlo, junto a su hermano, al río Leven. Allí, vio cómo un hombre llamado Robbie agredía a una joven e introducía un objeto metálico en su ojo antes de empujarla al agua, un dato relevante porque la policía nunca había divulgado públicamente ese acto, lo que confirmó la veracidad del testimonio.

El relato de Archie tuvo respaldo en la declaración de Linda Dorrian, vecina de Betty Wilson, quien afirmó haber visto a los tres adolescentes salir de la casa acompañados por los niños en un cochecito pasada la medianoche. Dorrian explicó que no declaró en el momento por miedo.

La sentencia de 2023 brindó
La sentencia de 2023 brindó finalmente alivio y cierre a la familia de Caroline Glachan, que buscó justicia durante 25 años

Ambos testimonios, junto con la revisión exhaustiva de las pruebas, hicieron posible que O’Brien, Kelly y Brand fueran acusados y juzgados.

A finales de 2023, los tres fueron hallados culpables y condenados a cadena perpetua, tras un proceso en el que, según Crime and Investigation, los nuevos testimonios y la reconstrucción de los hechos fueron determinantes.

Justicia y repercusión familiar

Durante el juicio, la familia de Caroline Glachan asistió a las declaraciones de testigos y expertos, además de presenciar la reconstrucción detallada de lo ocurrido en 1996. Su madre, Margaret Glachan, expresó su alivio 25 años después de la pérdida de su hija.

La sentencia trajo alivio y cierre tanto para la familia como para la comunidad, que mantuvo la esperanza durante años. El caso de Caroline Glachan demuestra que, incluso tras décadas de impunidad, la verdad puede salir a la luz y la justicia puede alcanzarse para quienes creyeron eludirla.

Temas Relacionados

Caroline GlachanBonhill EscociaPolicía EscocesaTribunal PenalCadena PerpetuaCrímenes Sin ResolverNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Tres jefes militares reunidos en la sede del Ejército y el devenir del dictador que dormía “muy tranquilo todas las noches”

El general Videla, el almirante Massera y el brigadier Agosti compartieron un almuerzo en el edificio Libertador durante el mediodía del jueves 4 de marzo de 1976, en pos de la búsqueda de consenso para definir los pasos a seguir. Faltaban veinte días para la caída del gobierno democrático y para que el hombre que no se arrepintió de nada asumiera como presidente de facto

Tres jefes militares reunidos en

Jóvenes soldados que luchaban por respirar y cementerios desbordados de ataúdes: crónica de la pandemia de gripe española

Este virus fue considerado el más devastador de la historia. El 4 de marzo de 1918 se registró el primer caso en Fort Riley, Kansas

Jóvenes soldados que luchaban por

Supo hacer reír mientras luchaba contra sus fantasmas y adicciones convencido de que moriría joven: el triste adiós de John Candy

El actor cómico falleció en marzo de 1994, cuando estaba en México trabajando en una película. Tenía problemas de salud y antecedentes familiares que lo llevaron a pensar que no viviría mucho tiempo

Supo hacer reír mientras luchaba

La historia del cantante lírico que murió en pleno escenario y su frase final que impactó a todo el público

Leonard Warren murió el 4 de marzo de 1960 mientras interpretaba La forza del destino de Giuseppe Verdi en el Met de Nueva York. Cómo fueron sus minutos finales y el impacto en el mundo de la ópera

La historia del cantante lírico

La maestra que sedujo a un alumno de 16 años para que asesinara a su marido y así “poder estar juntos para siempre”

El 3 de marzo de 1991, Pamela Smart fue acusada de ser la autora intelectual de la muerte de su esposo. Planeaba cobrar un seguro de vida. Para eso, manipuló sexual y emocionalmente a uno de sus estudiantes, Billy Flynn

La maestra que sedujo a
DEPORTES
Orden, humedad y superstición: el

Orden, humedad y superstición: el insólito ritual de Steven Gerrard que lo convirtió en referente del fútbol mundial

Las confesiones del argentino Mattia Colnaghi antes de su debut en la Fórmula 3: por qué Red Bull le puede dar la chance en la F1

Los detalles de la charla entre Scaloni y Messi que pudo haber cambiado la historia de la Selección: “Estaba débil”

“El fútbol se volvió horrible”: la sentencia de una leyenda que decidió dejar de mirar partidos

Con Racing y Huracán en zona de playoffs, así quedaron las posiciones del Torneo Apertura tras el cierre de la fecha 8

TELESHOW
Quién se convirtió en el

Quién se convirtió en el primer líder de Gran Hermano Generación Dorada: los beneficios que obtuvo

Juana Repetto apuntó contra sus haters y mostró cómo está su cuerpo a dos semanas del parto: “Tengo otras prioridades”

Denise Dumas recordó la muerte de su hermana y contó cómo le afectó en su vida: “Fue un antes y un después”

Tato Algorta, el excampeón de Gran Hermano, sufrió un fuerte accidente automovilístico en Uruguay: cómo se encuentra

La divertida amenaza de Sabrina Rojas a su hija Esperanza al llevarla a la escuela: “No me aguanta”

INFOBAE AMÉRICA

De expediciones científicas a patrullas

De expediciones científicas a patrullas danesas: así es la extraordinaria vida del Parque Nacional más grande del mundo

El día que Spielberg y Hanks reescribieron el destino de ‘Rescatando al soldado Ryan’ y transformaron el cine bélico

El secreto del ratón espinoso dorado: el animal que desafía el paso del timepo y podría inspirar terapias para la longevidad

El Ejército de Israel lanzó una nueva ola de ataques contra objetivos clave del régimen iraní y Hezbollah

El líder supremo iraní derrocado, Ali Khamenei, será despedido en una ciudad santa de Irán: el funeral durará tres días