Tres sospechosos, un pueblo dividido y el poder de la memoria: el caso de Caroline Glachan, la desaparición que marcó a una generación en Escocia

El caso de Caroline Glachan se resolvió 25 años después gracias a nuevas pruebas y testimonios que esclarecieron el crimen en Bonhill, Escocia (Policia de Escocia)

El crimen de Caroline Glachan que tardó 25 años en ser castigado, conmocionó a Bonhill, Escocia, y solo obtuvo justicia en diciembre de 2023. Ese mes, tres personas fueron sentenciadas a cadena perpetua por la muerte de la adolescente de 14 años, cuyo caso permaneció sin resolver durante décadas.

El hecho ocurrió en 1996 y, tras una revisión de pruebas, se logró identificar y condenar finalmente a los responsables, lo que puso fin a años de sufrimiento para la familia, según informó el portal especializado en crónica policial Crime and Investigation.

En la noche del 24 de agosto de 1996, Caroline Glachan salió de casa para reunirse con su novio, Robert O’Brien, cerca de un puente en Bonhill, Escocia. Después de despedirse de sus amigos, quienes intentaron convencerla de quedarse, la adolescente tomó un sendero solitario hacia el punto de encuentro.

La adolescente de 14 años fue hallada sin vida en el río Leven en 1996, un hecho que conmocionó a la comunidad local durante décadas

Al día siguiente, un transeúnte encontró su cuerpo parcialmente sumergido en el río Leven, a menos de un kilómetro de su hogar. El informe médico concluyó que la joven mostró diez lesiones graves en cabeza, rostro y cuello, las cuales le provocaron la inconsciencia antes de fallecer ahogada.

Investigación inicial y obstáculos técnicos

Las primeras indagaciones policiales apuntaron como principales sospechosos a O’Brien, de 18 años en ese entonces, y a sus amigos Andrew Kelly y Donna Marie Brand. El tribunal estableció que los tres adolescentes consumían drogas y robaban para financiarse.

A pesar de estos antecedentes y de posibles móviles, la ausencia de pruebas directas y el limitado desarrollo de los análisis forenses en la década de los 90 dificultaron encontrar rastros de ADN u otro tipo de pruebas irrefutables.

Los sospechosos afirmaron que esa noche se encontraban en la casa de Betty Wilson cuidando a sus hijos. Aunque algunos vecinos posteriormente contradijeron esa versión, sus testimonios se descartaron por considerarse poco fiables. Sin evidencias sólidas, el caso quedó sin avances durante años, según reportó Crime and Investigation.

La clave del testigo y la resolución tras 25 años

El avance en tecnología forense y la revisión de testimonios permitieron abrir de nuevo el caso y encontrar justicia para la familia Glachan (Policia de Escocia)

El caso resurgió dos décadas más tarde, cuando la policía decidió revisar todas las pruebas y declaraciones originales. El papel del testigo clave, Archie Wilson, resultó decisivo: era uno de los niños bajo el cuidado de Andrew Kelly y, aunque tenía apenas cuatro años en la noche del crimen, fue incluido como testimonio porque durante la reapertura del caso pudo identificar detalles que no estaban en los archivos públicos, lo cual permitió validar su relato.

Archie relató que Kelly lo despertó de madrugada para llevarlo, junto a su hermano, al río Leven. Allí, vio cómo un hombre llamado Robbie agredía a una joven e introducía un objeto metálico en su ojo antes de empujarla al agua, un dato relevante porque la policía nunca había divulgado públicamente ese acto, lo que confirmó la veracidad del testimonio.

El relato de Archie tuvo respaldo en la declaración de Linda Dorrian, vecina de Betty Wilson, quien afirmó haber visto a los tres adolescentes salir de la casa acompañados por los niños en un cochecito pasada la medianoche. Dorrian explicó que no declaró en el momento por miedo.

La sentencia de 2023 brindó finalmente alivio y cierre a la familia de Caroline Glachan, que buscó justicia durante 25 años

Ambos testimonios, junto con la revisión exhaustiva de las pruebas, hicieron posible que O’Brien, Kelly y Brand fueran acusados y juzgados.

A finales de 2023, los tres fueron hallados culpables y condenados a cadena perpetua, tras un proceso en el que, según Crime and Investigation, los nuevos testimonios y la reconstrucción de los hechos fueron determinantes.

Justicia y repercusión familiar

Durante el juicio, la familia de Caroline Glachan asistió a las declaraciones de testigos y expertos, además de presenciar la reconstrucción detallada de lo ocurrido en 1996. Su madre, Margaret Glachan, expresó su alivio 25 años después de la pérdida de su hija.

La sentencia trajo alivio y cierre tanto para la familia como para la comunidad, que mantuvo la esperanza durante años. El caso de Caroline Glachan demuestra que, incluso tras décadas de impunidad, la verdad puede salir a la luz y la justicia puede alcanzarse para quienes creyeron eludirla.