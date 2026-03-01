El legado de Thomas Fogarty: creatividad, perseverancia y el nacimiento de la cirugía vascular mínimamente invasiva

La creatividad y perseverancia de Thomas Fogarty inspiraron la invención de métodos mínimamente invasivos que salvaron al menos 20 millones de vidas

La historia de Thomas Fogarty muestra cómo la curiosidad y la capacidad de improvisar pueden transformar la medicina. Lo que comenzó como una idea simple —inspirada en técnicas de pesca y construida con materiales básicos— terminó revolucionando la cirugía vascular.

Su catéter de balón, diseñado para retirar coágulos sanguíneos sin procedimientos agresivos, se convirtió en una herramienta esencial en hospitales de todo el mundo y marcó el inicio de una nueva era en la medicina mínimamente invasiva.

De una infancia marcada por la creatividad al interés médico

Fogarty nació en Cincinnati en 1934 y creció en un hogar humilde tras la muerte de su padre cuando tenía 10 años. Desde pequeño mostró habilidad para construir y reparar objetos: armaba autos de caja de jabón, aviones a escala y otros dispositivos que luego vendía en su barrio. Esa combinación de creatividad manual y perseverancia sería decisiva en su futuro.

El invento de Fogarty sirvió como base para el desarrollo de técnicas como la angioplastia y procedimientos cardiovasculares menos invasivos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la adolescencia consiguió empleo en hospitales realizando tareas técnicas, desde limpiar instrumental hasta preparar equipos quirúrgicos. Ese contacto temprano con el quirófano le permitió observar de cerca los procedimientos médicos y cuestionar métodos que consideraba excesivamente invasivos o riesgosos.

Como técnico quirúrgico, Fogarty presenció repetidamente amputaciones y muertes asociadas a coágulos sanguíneos en las extremidades. Los tratamientos disponibles requerían cirugías complejas que, en muchos casos, no lograban restaurar la circulación. Conmovido por esas experiencias, comenzó a pensar en alternativas.

Mientras estudiaba medicina en la Universidad de Cincinnati, combinó su destreza manual con soluciones improvisadas. En el altillo de su casa diseñó un prototipo utilizando el dedo de un guante quirúrgico como pequeño globo, atado con hilo de pesca a un catéter. La idea era simple: introducir el dispositivo en la arteria, inflar el globo más allá del coágulo y retirarlo suavemente.

El catéter de balón ideado por Thomas Fogarty revolucionó la cirugía vascular al permitir la extracción de coágulos sanguíneos sin procedimientos invasivos (Créditos: Fogarty Innovation)

Su mentor, el cirujano vascular John J. Cranley, realizó la primera intervención exitosa con el dispositivo, lo que generó sorpresa y entusiasmo. Sin embargo, el escepticismo inicial fue fuerte. Muchos médicos consideraron la idea poco seria, pero Fogarty persistió. En 1969 logró patentar el catéter de balón, desafiando las prácticas quirúrgicas tradicionales.

Una herramienta que transformó la cirugía vascular

Con el tiempo, el dispositivo se consolidó como el método más utilizado para extraer coágulos sanguíneos. Hoy se emplea cientos de miles de veces cada año en procedimientos vasculares, cardíacos y torácicos, y se le atribuye haber salvado al menos 20 millones de vidas en todo el mundo.

Además de su impacto directo, el catéter de Fogarty sentó las bases para técnicas posteriores como la angioplastia, ampliando las posibilidades de tratamientos menos invasivos y con mejores resultados para los pacientes.

Fogarty acumuló más de 190 patentes médicas y fundó alrededor de 45 empresas tecnológicas en el ámbito de la salud

El reconocimiento a su aporte fue amplio: recibió el Premio Lemelson al Inventor, ingresó al Salón Nacional de la Fama de los Inventores en 2001 y, en 2014, obtuvo la Medalla Nacional de Tecnología e Innovación.

La creatividad de Fogarty no se limitó a un solo invento. A lo largo de su carrera acumuló más de 190 patentes y participó en la creación de al menos 45 empresas de tecnología médica. En Silicon Valley fundó Fogarty Innovation, una organización destinada a promover el emprendimiento entre médicos e ingenieros.

También colaboró en el desarrollo del injerto AneuRX para tratar aneurismas y, junto al ingeniero Warren Hancock, impulsó la primera válvula cardíaca biológica derivada de tejido porcino, avance que amplió las opciones terapéuticas en cardiología.

Una personalidad multifacética

Fuera del ámbito médico, Fogarty mantuvo intereses diversos. En su juventud practicó boxeo semiprofesional, experiencia que luego abandonó para dedicarse a la ciencia. Más tarde se involucró en el mundo empresarial y en la producción de vino, inaugurando en 1981 una bodega en las montañas de Santa Cruz.

Colegas y familiares lo describían como obstinado, directo y con sentido del humor. Su hijo recordaba que disfrutaba tanto de la innovación tecnológica como de bromas simples, reflejando una personalidad que combinaba rigor profesional y espontaneidad.

Thomas Fogarty recibió reconocimientos como el Premio Lemelson al Inventor, la Medalla Nacional de Tecnología e Innovación y su ingreso al Salón Nacional de la Fama de los Inventores

Thomas Fogarty falleció el 28 de diciembre de 2025 en Los Altos, California, a los 91 años. Le sobreviven su esposa Rosalee, sus 4 hijos y 10 nietos.

Más allá de sus patentes o empresas, su legado reside en haber demostrado que una idea sencilla, impulsada por la observación y la empatía hacia los pacientes, puede redefinir la práctica médica. Su historia continúa inspirando a profesionales a cuestionar lo establecido y a buscar soluciones creativas para mejorar la vida de las personas.