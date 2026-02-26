El músico de Nueva Orleans que vio nacer el Rock and Roll y lo convirtió en un fenómeno mundial: Elvis, Lennon y la eternidad

El pionero del rock and roll y boogie-woogie, Fats Domino, sonríe mientras posa recostado sobre un piano

“No pretendo decir que yo empecé el rock and roll, pero no recuerdo a nadie más tocándolo antes que yo en Nueva Orleans”, dijo alguna vez Fats Domino. La frase, más pícara que arrogante, resume una verdad histórica: cuando el género todavía no tenía nombre ni etiqueta comercial, su piano ya marcaba el pulso en el sur de Estados Unidos. Con el tiempo, esas teclas venderían más de 65 millones de discos y ayudarían a erosionar las barreras raciales en la América segregada de los años cincuenta.

Aprendió a tocar a los seis años, guiado por su cuñado Harrison Verrett, y dejó la escuela en la adolescencia para trabajar y colaborar en su casa. De día vendía helados y hacía oficios varios; de noche se sumergía en el rhythm and blues de los clubes del barrio. En el Hideaway Club, el bajista Billy Diamond lo bautizó “Fats”, un apodo que pronto se volvería marca registrada de un estilo inconfundible: mano izquierda poderosa, melodías cálidas y un pulso irresistible.

El punto de quiebre llegó a fines de los años cuarenta, cuando se asoció con el productor Dave Bartholomew. En 1949 grabaron The Fat Man para Imperial Records: más de un millón de copias vendidas y una grieta abierta en el muro de la segregación. Aquella canción no sólo lanzó su carrera; colocó la primera piedra de una revolución musical llamada rock and roll. La historia que sigue lo llevó a convertirse en el ídolo de los más grandes ídolos, como Elvis Presley y John Lennon.

El pionero del rock and roll Fats Domino comparte un momento único con miembros de The Beatles

Los primeros acordes

Antoine Dominique Domino Jr. nació el 26 de febrero de 1928 en Nueva Orleans, una ciudad donde la música y la vida cotidiana se entrelazaban en cada calle y cada esquina. Fue el menor de ocho hijos de Antoine Caliste Domino y Marie-Donatille Gros, una familia criolla francesa recién llegada desde Luisiana. Su llegada al mundo fue asistida por su abuela, partera de oficio, y un pequeño error dejó su nombre registrado como “Anthony” en el certificado de nacimiento. Criado en un hogar católico y hablando criollo de Luisiana antes que inglés, Antoine aprendió desde muy temprano a escuchar: primero los sonidos de la ciudad, luego los de la música que, años después, lo convertiría en leyenda.

La música estaba en el aire de la casa Domino. Su padre tocaba el violín y trabajaba en un hipódromo, mientras su tío Harry hacía sonar la trompeta en bandas de jazz vinculadas a figuras destacadas, como Oscar Celestin y Kid Ory. Entre esas melodías y los sonidos del barrio, Antoine absorbía los ritmos sin darse cuenta: el ritmo potente y cadencioso de las bandas de desfile que llenaban las calles, el blues que se filtraba por las ventanas de los bares y hogares, y el boogie-woogie, un piano enérgico y saltarín que hacía vibrar los pisos de madera cada vez que alguien tocaba.

El influyente Fats Domino dejándose llevar por su pasión

Hacia 1938, cuando tenía alrededor de diez años, su cuñado, el guitarrista de jazz Harrison Verrett, le enseñó los primeros acordes en un piano viejo que había en la casa. No había clases formales ni partituras que aprender sino oído, memoria y repetición. Así se gestaba un talento precoz y obstinado, que combinaba disciplina y el ritmo natural del barrio. Casi en un abrir y cerrar de ojos, el piano se convirtió en su lenguaje secreto, un modo de comunicarse antes de que pudiera imaginar lo que le deparaba el destino...

A los catorce años, Antoine ya recorría bares y era llamado en las fiestas y reuniones vecinales para que tocara, y lo hacía con la naturalidad de quien creció rodeado de música. En 1947, durante una de esas presentaciones, su interpretación llamó la atención de Billy Diamond, director de orquesta y figura respetada en la escena local. Diamond lo invitó a unirse a su banda, los Solid Senders, que actuaba en el Hideaway Club, por apenas tres dólares por semana. Aceptó. Allí, entre noches largas y un público exigente, Domino aprendió lo que ninguna escuela podía enseñarle: sostener a la banda con su instrumento, hablar con cada músico y sentir la música como un pulso que los unía.

Fue en ese escenario donde recibió su bautismo artístico y nombre definitivo: Diamond, en un guiño a Fats Waller y a la robustez de Antoine, lo apodó “Fats”. Con la mano izquierda martillando ritmos de boogie-woogie y la derecha dibujando melodías juguetonas y luminosas, Antoine Domino comenzaba a mostrar un estilo propio, inconfundiblemente de Nueva Orleans, que años después daría inicio a la revolución del rock and roll.

Fats Domino interpreta "Blueberry Hill" en vivo en Austin City Limits TV

Una marea llamada rock and roll

En 1948, mientras tocaba en el Hideaway, fue descubierto por Lew Chudd, fundador de la comapañía Imperial Records. Pero la figura clave de su despegue fue el productor, trompetista y compositor Dave Bartholomew. Juntos diseñaron un sonido que mezclaba rhythm and blues, boogie-woogie y el swing de Nueva Orleans.

En diciembre de 1949, ya bajo contrato con Imperial Records, Fats Domino entró al estudio del ingeniero de grabación Cosimo Matassa en Nueva Orleans junto al productor Dave Bartholomew para grabar The Fat Man. La canción estaba basada en el tema “Junker’s Blues”, del pianista Champion Jack Dupree, pero Domino y Bartholomew la transformaron: aceleraron el pulso, reforzaron la sección rítmica y le dieron un protagonismo arrollador al piano.

Ese simple rompió sus propias expectativas y en pocas semanas llegó al puesto número 2 del ranking R&B de Billboard y vendió cerca de un millón de copias, una cifra extraordinaria para un artista afroamericano en la era de la segregación. Muchos historiadores la consideran una de las primeras grabaciones de rock and roll por su estructura rítmica: un backbeat acentuado —el golpe marcado en los tiempos dos y cuatro—, un piano percutivo que empuja la melodía hacia adelante, saxofones potentes y una interpretación vocal cálida y directa, casi doméstica, como si estuviera cantando sentado en su sofá... En poco más de dos minutos, se estaba gestando una revolución.

Fats Domino interpreta “The Fat Man”, uno de los primeros grandes éxitos del rock and roll y piedra fundacional de su carrera.

Durante la década del cincuenta se convirtió en el cantante afroamericano que más discos vendía en Estados Unidos, sólo superado en el terreno del rock por Elvis Presley. Entre 1955 y 1963, treinta y cinco de sus simples llegaron al Top 40. El salto definitivo llegó con Ain’t That a Shame, un tema que desbordaba frescura y pulso rítmico. Aunque la versión suavizada que luego grabó Pat Boone dominó las listas pop, la interpretación de Fats —más cruda, más sincopada, más auténtica— dejó huella y consolidó su nombre más allá del circuito R&B.

Después encadenó una serie de éxitos que confirmaron que no se trataba de una casualidad: Blue Monday, Whole Lotta Loving, I’m Walkin’ y, sobre todo, la inoxidable Blueberry Hill. Esta última vendió millones de copias y lo elevó a una categoría poco frecuente en los años cincuenta: la de artista capaz de atravesar fronteras raciales en una sociedad todavía marcada por la segregación. Su piano y su voz lograban reunir públicos distintos bajo un mismo ritmo.

Su primer LP, Carry On Rockin’ (1956), luego reeditado como Rock and Rollin’ with Fats Domino, consolidó esa identidad. En estudio lo acompañaban músicos extraordinarios como el baterista Earl Palmer, el saxofonista Alvin “Red” Tyler, Lee Allen y otros nombres esenciales del sonido de la ciudad.

Domino explicaba que muchas de sus canciones nacían de escuchar las conversaciones cotidianas de la gente a su alrededor, tanto en la calle como en los clubes de Nueva Orleans. “Algo que le pasó a alguien, así escribo”, decía, destacando su habilidad para transformar relatos simples y frases escuchadas en letras accesibles y universales. Eso permitió que su música conectara de manera directa con el público, reflejando experiencias comunes en melodías alegres y cercanas como una ruptura amorosa, una espera, un lunes interminable... Él convirtió sus letras en pequeñas crónicas populares.

Así, su influencia cruzó fronteras: el pulso de su piano viajó hasta Jamaica y dejó huella en el naciente ska. Décadas después, artistas tan diversos como Ella Fitzgerald, Ike Turner, Tina Turner, T. Rex o Los Lobos versionarían su repertorio.

Junto a Elvis Presley en un momento de camaradería y en un encuentro icónico para la música

La eterna Nueva Orleans

En 1963 se trasladó al sello ABC-Paramount y su presencia en los rankings comenzó a disminuir, aunque jamás dejó de girar. En 1968 tuvo su último gran éxito con una versión de Lady Madonna, compuesta por John Lennon y Paul McCartney como homenaje explícito a su estilo pianístico. Era un reconocimiento circular: los herederos devolvían el tributo al pionero.

Casado con Rosemary Hall desde 1947, padre de ocho hijos, Domino eligió siempre la estabilidad doméstica antes que el vértigo del estrellato. Y aunque Elvis lo reconoció como “el verdadero rey del rock and roll”, él prefería su Cadillac rosa y las calles del Lower Ninth Ward antes que la corona simbólica.

En 1986 fue parte de la primera camada de artistas incorporados al Rock and Roll Hall of Fame. Al año siguiente recibió el Grammy Lifetime Achievement Award, otorgado a intérpretes que, a lo largo de su vida, realizaron contribuciones creativas de excepcional trascendencia artística en la música. Para entonces ya había vendido más de 65 millones de discos, con más de 90 simples editados y una veintena larga de álbumes. Fats fue uno de los grandes puentes entre el rhythm and blues y el rock, el eslabón que permitió que la música afro del sur ingresara definitivamente en el corazón de la cultura popular estadounidense y se expandiera al mundo.

En los años ochenta decidió no alejarse más de Nueva Orleans. Rechazaba viajar en avión y sostenía, medio en broma medio en serio, que en ningún lugar del mundo se comía como en su ciudad. Seguía presentándose cada año en el New Orleans Jazz & Heritage Festival, celebrando la música como un vecino más.

Fats Domino sonríe mientras observa a The Beatles tocar la guitarra en un animado encuentro tras bambalinas, un momento histórico para la música

El Katrina y el inesperado final

El 29 de agosto de 2005, el huracán Katrina azotó Nueva Orleans con una fuerza devastadora: los diques cedieron, barrios enteros quedaron bajo el agua y miles de personas quedaron aisladas...

Fats Domino, fiel a su casa del Lower Ninth Ward y profundamente arraigado a su barrio de toda la vida, decidió no evacuar pese a las advertencias. Cuando la inundación cubrió la zona, perdió contacto con el exterior y durante varios días fue dado por desaparecido. La noticia de su posible muerte dio la vuelta al mundo, amplificada por una imagen que se volvió símbolo de la tragedia: la fachada de su casa marcada con un grafiti que decía “Descansa en paz, Fats. Te extrañaremos”.

La angustia se extendió entre músicos, vecinos y admiradores hasta que finalmente la Guardia Costera confirmó su rescate, junto a varios miembros de su familia, sanos y salvos. El agua arruinó instrumentos y recuerdos —entre ellos, su querido piano—, pero no pudo erosionar su lugar en la historia.

En las décadas posteriores, Domino se ocupó con discreción y firmeza de su legado artístico. Supervisó la administración de su catálogo y los derechos de sus grabaciones, garantizando que su obra permaneciera protegida y vigente a través de reediciones, licencias y nuevos acuerdos. Sus canciones volvieron a sonar, fueron redescubiertas por generaciones más jóvenes y reinterpretadas por otros músicos, confirmando que aquel sonido nacido en Nueva Orleans no era una pieza de museo, sino una raíz viva en la historia del rock.

Cuando murió por causas naturales el 24 de octubre de 2017, a los 89 años, el mundo despidió a un pionero, a un símbolo vivo de Nueva Orleans y a una de las voces fundamentales del siglo XX. Más que un artista exitoso, Fats Domino fue el pulso cálido que convirtió el rhythm and blues en rock and roll y llevó el acento de su barrio a todo el mundo.