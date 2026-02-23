El caso Skylar Neese: la traición entre amigas que conmocionó a EEUU y vuelve con un documental

La serie Friends Like These expone el homicidio de la adolescente en Morgantown, revelando el papel de las redes sociales y la traición entre amigas que impactó a toda una comunidad

La noche del 6 de julio de 2012, Skylar Neese, una estudiante de 16 años de Morgantown, Virginia Occidental, fue asesinada a puñaladas por sus dos mejores amigas, Shelia Eddy y Rachel Shoaf, tras una salida en auto.

El caso, que involucra una traición entre adolescentes y la influencia de las redes sociales, recupera notoriedad con el estreno de la serie documental Friends Like These: The Murder of Skylar Neese, el 6 de marzo de 2026, según el medio estadounidense People. El crimen, planificado con detalle, dejó una profunda huella en la comunidad.

La relación rota y la noche del crimen

La desaparición de Skylar Neese activó campañas comunitarias y búsquedas intensivas en Virginia Occidental apoyadas por familiares y usuarios de internet

Skylar salió de su casa por la ventana poco después de la medianoche para reunirse con Eddy y Shoaf, creyendo que se trataba de una noche común entre amigas. Sin embargo, las tres se dirigieron a una zona boscosa en el condado de Wayne, Pensilvania, donde Skylar fue atacada y apuñalada más de 50 veces por sus compañeras.

Durante los meses siguientes, la desaparición fue tratada inicialmente como la de una adolescente que podría haber huido de su hogar, una hipótesis que la familia rechazó desde el inicio. Los padres de Skylar impulsaron campañas en redes sociales y operativos comunitarios de búsqueda que mantuvieron el caso activo en la agenda local.

La influencia de las redes sociales y el deterioro de la amistad fueron claves en el ataque planificado contra Skylar Neese en 2012

Además, Eddy y Shoaf manifestaban preocupación y daban condolencias, mientras aseguraban ante la familia y la policía que dejaron a Skylar cerca de su casa después de salir a fumar marihuana, según relató ABC News.

La relación entre las tres adolescentes, antes inseparables, había comenzado a deteriorarse en semanas previas al crimen. De acuerdo con ABC News, los mensajes de Skylar en Twitter reflejaban un ambiente tenso. Frases como “Gracias ‘amigas’ por lo bien que la paso con ustedes” y “Nunca podré confiar completamente en ti” anticipaban el resentimiento y los celos en el grupo.

Shelia Eddy no mostró arrepentimiento, mientras que Rachel Shoaf expresó remordimiento y pidió perdón a la familia de Skylar durante el juicio

Redes sociales, sospechas y confesión

La policía empezó a sospechar de la versión inicial que dieron las amigas. El análisis de videos de vigilancia y registros de llamadas indicó incongruencias en las coartadas de Eddy y Shoaf. Las autoridades examinaron publicaciones en redes sociales y encontraron contradicciones, lo que aumentó la desconfianza y dividió a la comunidad sobre el destino de Skylar Neese.

La presión de la investigación impactó especialmente en Shoaf, quien el 3 de enero de 2013 confesó ante la policía su implicación junto con Eddy: llevó a los agentes hasta el lugar donde se hallaban los restos de Skylar, más de seis meses después de la desaparición.

El caso Skylar Neese profundizó el debate social sobre la presión adolescente y el impacto de las redes sociales en las relaciones juveniles

Según People, Shoaf explicó que la razón del asesinato fue clara: “No la queríamos”. La policía de Virginia Occidental utilizó esa confesión para contextualizar el caso, de acuerdo con ABC News. Ambas planificaron buscar a Skylar bajo el pretexto de fumar y, tras contar hasta tres, la atacaron.

Condenas, remordimiento y consecuencias

El trabajo forense resultó crucial. La Oficina Federal de Investigación (FBI) encontró sangre de Skylar en el baúl del auto de Eddy, según ABC News. Las pruebas, junto a la confesión, llevaron a que Shoaf recibiera una condena de 30 años de prisión por homicidio en segundo grado, con opción de libertad condicional tras 10 años.

Eddy, al reconocer su culpabilidad por asesinato premeditado, fue sentenciada a cadena perpetua. Ambas cumplen su condena en Lakin Correctional Center y podrán solicitar la libertad condicional en 2028, según People.

La confesión de Rachel Shoaf ante la policía permitió hallar los restos de Skylar más de seis meses después del crimen y confirmar la participación de Shelia Eddy

El impacto social del crimen fue inmediato. Familias, docentes y vecinos de Morgantown quedaron conmocionados por la violencia y la traición en el entorno juvenil. Solo Shoaf expresó remordimiento y pidió disculpas a los padres de la víctima durante el proceso judicial.

David Neese, padre de Skylar, sostuvo en ABC News que Eddy nunca mostró arrepentimiento. La comunidad permanece dividida ante una herida emocional que no se ha cerrado.

Debate social y nueva mirada sobre la adolescencia

La historia reavivó el debate sobre la presión social en la adolescencia y el papel de internet, especialmente tras el estreno internacional de la serie documental en Hulu y en Disney+ para usuarios internacionales, según People. La producción recurre a testimonios de familiares, investigadores y periodistas para explorar el caso y sus consecuencias.

Las investigaciones policiales descubrieron contradicciones en las coartadas de las amigas, con videos y análisis de redes sociales clave en la resolución del caso

Años después del crimen, las vidas de víctimas, responsables y familias siguen marcadas por una pérdida que desmembró al entorno y dejó cicatrices difíciles de superar.