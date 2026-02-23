Historias

El caso Skylar Neese: la traición entre amigas que conmocionó a EEUU y vuelve con un documental

La historia que sacudió a Morgantown trasciende lo policial, obligando a reflexionar sobre la fragilidad de los vínculos juveniles y el papel de las redes sociales en la construcción de identidades y conflictos

Guardar
La serie Friends Like These expone el homicidio de la adolescente en Morgantown, revelando el papel de las redes sociales y la traición entre amigas que impactó a toda una comunidad

La noche del 6 de julio de 2012, Skylar Neese, una estudiante de 16 años de Morgantown, Virginia Occidental, fue asesinada a puñaladas por sus dos mejores amigas, Shelia Eddy y Rachel Shoaf, tras una salida en auto.

El caso, que involucra una traición entre adolescentes y la influencia de las redes sociales, recupera notoriedad con el estreno de la serie documental Friends Like These: The Murder of Skylar Neese, el 6 de marzo de 2026, según el medio estadounidense People. El crimen, planificado con detalle, dejó una profunda huella en la comunidad.

La relación rota y la noche del crimen

La desaparición de Skylar Neese
La desaparición de Skylar Neese activó campañas comunitarias y búsquedas intensivas en Virginia Occidental apoyadas por familiares y usuarios de internet

Skylar salió de su casa por la ventana poco después de la medianoche para reunirse con Eddy y Shoaf, creyendo que se trataba de una noche común entre amigas. Sin embargo, las tres se dirigieron a una zona boscosa en el condado de Wayne, Pensilvania, donde Skylar fue atacada y apuñalada más de 50 veces por sus compañeras.

Durante los meses siguientes, la desaparición fue tratada inicialmente como la de una adolescente que podría haber huido de su hogar, una hipótesis que la familia rechazó desde el inicio. Los padres de Skylar impulsaron campañas en redes sociales y operativos comunitarios de búsqueda que mantuvieron el caso activo en la agenda local.

La influencia de las redes
La influencia de las redes sociales y el deterioro de la amistad fueron claves en el ataque planificado contra Skylar Neese en 2012

Además, Eddy y Shoaf manifestaban preocupación y daban condolencias, mientras aseguraban ante la familia y la policía que dejaron a Skylar cerca de su casa después de salir a fumar marihuana, según relató ABC News.

La relación entre las tres adolescentes, antes inseparables, había comenzado a deteriorarse en semanas previas al crimen. De acuerdo con ABC News, los mensajes de Skylar en Twitter reflejaban un ambiente tenso. Frases como “Gracias ‘amigas’ por lo bien que la paso con ustedes” y “Nunca podré confiar completamente en ti” anticipaban el resentimiento y los celos en el grupo.

Shelia Eddy no mostró arrepentimiento,
Shelia Eddy no mostró arrepentimiento, mientras que Rachel Shoaf expresó remordimiento y pidió perdón a la familia de Skylar durante el juicio

Redes sociales, sospechas y confesión

La policía empezó a sospechar de la versión inicial que dieron las amigas. El análisis de videos de vigilancia y registros de llamadas indicó incongruencias en las coartadas de Eddy y Shoaf. Las autoridades examinaron publicaciones en redes sociales y encontraron contradicciones, lo que aumentó la desconfianza y dividió a la comunidad sobre el destino de Skylar Neese.

La presión de la investigación impactó especialmente en Shoaf, quien el 3 de enero de 2013 confesó ante la policía su implicación junto con Eddy: llevó a los agentes hasta el lugar donde se hallaban los restos de Skylar, más de seis meses después de la desaparición.

El caso Skylar Neese profundizó
El caso Skylar Neese profundizó el debate social sobre la presión adolescente y el impacto de las redes sociales en las relaciones juveniles

Según People, Shoaf explicó que la razón del asesinato fue clara: “No la queríamos”. La policía de Virginia Occidental utilizó esa confesión para contextualizar el caso, de acuerdo con ABC News. Ambas planificaron buscar a Skylar bajo el pretexto de fumar y, tras contar hasta tres, la atacaron.

Condenas, remordimiento y consecuencias

El trabajo forense resultó crucial. La Oficina Federal de Investigación (FBI) encontró sangre de Skylar en el baúl del auto de Eddy, según ABC News. Las pruebas, junto a la confesión, llevaron a que Shoaf recibiera una condena de 30 años de prisión por homicidio en segundo grado, con opción de libertad condicional tras 10 años.

Eddy, al reconocer su culpabilidad por asesinato premeditado, fue sentenciada a cadena perpetua. Ambas cumplen su condena en Lakin Correctional Center y podrán solicitar la libertad condicional en 2028, según People.

La confesión de Rachel Shoaf
La confesión de Rachel Shoaf ante la policía permitió hallar los restos de Skylar más de seis meses después del crimen y confirmar la participación de Shelia Eddy

El impacto social del crimen fue inmediato. Familias, docentes y vecinos de Morgantown quedaron conmocionados por la violencia y la traición en el entorno juvenil. Solo Shoaf expresó remordimiento y pidió disculpas a los padres de la víctima durante el proceso judicial.

David Neese, padre de Skylar, sostuvo en ABC News que Eddy nunca mostró arrepentimiento. La comunidad permanece dividida ante una herida emocional que no se ha cerrado.

Debate social y nueva mirada sobre la adolescencia

La historia reavivó el debate sobre la presión social en la adolescencia y el papel de internet, especialmente tras el estreno internacional de la serie documental en Hulu y en Disney+ para usuarios internacionales, según People. La producción recurre a testimonios de familiares, investigadores y periodistas para explorar el caso y sus consecuencias.

Las investigaciones policiales descubrieron contradicciones
Las investigaciones policiales descubrieron contradicciones en las coartadas de las amigas, con videos y análisis de redes sociales clave en la resolución del caso

Años después del crimen, las vidas de víctimas, responsables y familias siguen marcadas por una pérdida que desmembró al entorno y dejó cicatrices difíciles de superar.

Temas Relacionados

Skylar NeeseMorgantownShelia EddyRachel ShoafConfesión JudicialJuventud VulnerableNewsroom BUE

Últimas Noticias

La Biblia de Gutenberg: el invento que cambió la historia de la palabra escrita

La creación del impresor alemán revolucionó la producción de obras escritas, impulsó el cambio social y abrió camino a la estandarización de los textos religiosos y científicos

La Biblia de Gutenberg: el

La transformación de Imber: el pueblo fantasma que quedó bajo control militar y obligó su evacuación

El Gobierno británico exigió la salida de los habitantes para el entrenamiento de las tropas de la Segunda Guerra Mundial

La transformación de Imber: el

Ruud Gullit y la historia de su rechazo a un gigante de Europa que terminó definiendo su carrera: “Era demasiado pronto”

La decisión de crecer en su país cuando apenas tenía 17 años cambió el rumbo de su trayectoria, permitiéndole una mayor maduración y convirtiéndose en referente del fútbol mundial sin arrepentimientos

Ruud Gullit y la historia

“¡Quieto todo el mundo!”: a 45 años del “Tejerazo”, el intento de golpe de Estado que tuvo en vilo a España durante 18 horas

En febrero de 1981, cuando la democracia española llevaba pocos años luego de finalizada la dictadura franquista, Antonio Tejero tomó armado el parlamento. La actitud del Rey Juan Carlos I y algunas dudas que persisten

“¡Quieto todo el mundo!”: a

El triste y solitario final de Stan Laurel y su frase de despedida: “Si lloran en mi funeral, no volveré a hablarles jamás”

“El Flaco” del famoso dúo cómico que formó con Oliver Hardy murió de un infarto el 23 de febrero de 1965 cuando ya se había alejado de la actuación. La amistad más allá de la escena con “El Gordo” y el tremendo impacto que le causó su muerte unos años antes

El triste y solitario final
DEPORTES
La inclusión de ostarine en

La inclusión de ostarine en la lista de sustancias prohibidas desafía a deportistas y autoridades

Ruud Gullit y la historia de su rechazo a un gigante de Europa que terminó definiendo su carrera: “Era demasiado pronto”

Franco Colapinto se prepara para su estreno en el Gran Premio de Australia de la F1: días, horarios y todo lo que hay que saber

Fue figura en el fútbol argentino y llegó a brillar con 112 kilos: “Es difícil pasar de no tener para ir a entrenar a ganar en euros”

Radiografía de la pretemporada de Franco Colapinto: por qué demostró que puede pelear otra vez por los puntos en la Fórmula 1

TELESHOW
Todo lo que se sabe

Todo lo que se sabe de Gran Hermano Generación Dorada: quiénes podrían ingresar, la palabra de Santiago del Moro y nuevos detalles

Hoy Mirtha Legrand cumple 99 años: los detalles del festejo y los cambios de vestuario que usará

El tierno video que Wanda Nara publicó en sus redes tras la visita que recibió en su casa de Nordelta: “Muero de amor”

Quién fue el último eliminado de MasterChef Celebrity: hizo llorar a Damián Betular y se quedó en las puertas de la final

La contundente decisión de Cazzu con tres artistas urbanos, después de que mencionaran a Christian Nodal en una canción: “Ya conocen la mía”

INFOBAE AMÉRICA

La doble cara del castillo

La doble cara del castillo Książ, entre la opulencia y la sombra del nazismo

Ruud Gullit y la historia de su rechazo a un gigante de Europa que terminó definiendo su carrera: “Era demasiado pronto”

El secreto peor guardado de Vladimir Putin en Ucrania tras cuatro años de invasión rusa

China eleva la tensión con EEUU antes de la visita de Trump: pidió eliminar los aranceles y amenazó con represalias

Zelensky acusó a Putin de haber iniciado la Tercera Guerra Mundial y descartó ceder territorio en el este de Ucrania