Las reinvenciones de John Travolta: éxitos monumentales en el cine, un Boeing en su jardín y su faceta de cantautor

Comenzó su carrera cinematográfica en la década de 1970, cuando personificó a Tony Manero en "Fiebre de sábado por la noche"

Aquel jovencito que alguna vez irrumpió en la industria del cine del mundo enfundado en un traje blanco, desafiando la gravedad y la melancolía urbana con un paso de baile seductor en Fiebre de sábado por la noche, ha cambiado aquella energía febril de las discotecas por la serenidad técnica de las alturas.

John Travolta, el rostro que definió la estética y el pulso de una era, cumple 72 años. Nacido en Englewood, Nueva Jersey, Estados Unidos el 18 de febrero de 1954, el actor llega a esta edad no como una figura en retiro, sino manteniendo una vigencia tanto en los sets de filmación como en sus facetas más personales, que van desde el pilotaje de aeronaves hasta la composición musical.

Su biografía, que ya recorre más de cinco décadas de vida pública, se presenta como un tejido complejo de éxitos de taquilla monumentales y tragedias íntimas devastadoras, una dualidad que ha forjado el carácter de uno de los últimos grandes astros de Hollywood.

John Travolta se crio en un hogar situado en Englewood, Nueva Jersey, Estados Unidos

Lejos de las luces de neón, una porción sustancial de la existencia de Travolta se despliega en la soledad de la cabina de mando. El actor ostenta licencias de piloto y calificaciones de tipo para una flota impresionante y diversa. Su habilitación abarca colosos comerciales como el Boeing 747 (con certificación australiana) y el Boeing 707. Pero su destreza no se limita allí: posee licencias para operar jets ejecutivos Gulfstream, Challenger, Hawker, Falcon, Lear y Citation, sumando a su haber la capacidad técnica para pilotar jets militares históricos como el de Havilland Vampire y el Canadair CL-41 Tutor/Tebaun.

Esa pasión por la aeronáutica excede lo meramente recreativo; es el eje sobre el cual orbita su vida doméstica. Travolta posee un Boeing 707-138 estacionado literalmente en el patio trasero de su casa en Florida, una excentricidad logística que él describe con naturalidad. Al referirse a esta cercanía con sus máquinas, el actor ha sido contundente: “Así de loco estoy por eso. Si puedo mirar por la ventana del dormitorio y ver los aviones, soy feliz. Descanso tranquilo”.

Su rol en la aviación también posee un carácter institucional y humanitario. Se desempeña como “Embajador General” de Buena Voluntad Global para Qantas Airways, habiendo pilotado el Boeing 707 original de la aerolínea durante la gira global “Spirit of Friendship" en 2002. En momentos críticos, ha puesto esas habilidades al servicio de la ayuda humanitaria: voló su 707 hacia Nueva Orleans tras el desastre del huracán que afectó esa ciudad en 2005 para transportar alimentos y suministros médicos. Tuvo una actitud similar en 2010 volando a Haití tras el devastador terremoto, llevando suministros, médicos y voluntarios.

John Travolta en la exitosa película de Quentin Tarantino llamada "Pulp fiction"

Para Travolta, volar funciona como un mecanismo esencial de regulación emocional y salud mental. En sus propias palabras: “La aviación siempre me ha rescatado de cualquier cosa en mi mente que sea triste. Puedo mirar un horario de aerolínea y un folleto y animarme”. Por estos esfuerzos en promover el vuelo comercial, recibió en 2003 el Premio a la Excelencia de la Fundación del Instituto Americano de Aeronáutica y Astronáutica, y en 2007 fue investido como Embajador de las Leyendas Vivas de la Aviación.

En 2024 su estatus en ese ámbito quedó ratificado al oficiar de anfitrión en la 21ª entrega anual de los premios Living Legends of Aviation, donde tuvo el honor de galardonar al Príncipe Harry. El evento propició un intercambio cargado de historia cuando el Duque de Sussex bromeó sobre el célebre baile de Travolta con la Princesa Diana en la Casa Blanca. Harry le dijo al actor: “Tenía un año cuando bailaste con mi mamá. Como le has contado a todos aquí y sigues sacando provecho de eso probablemente cada noche. Pero míranos ahora. Es genial. Así que, si no vamos a bailar juntos, volaremos juntos".

Su experiencia en el aire también incluye episodios donde la muerte estuvo al acecho. Travolta relató una falla eléctrica total a bordo de un jet corporativo sobre Washington D.C., una vivencia límite que resonó con él al leer el libro The Shepherd, de Frederick Forsyth. Sobre aquel incidente, confesó: “Supe lo que se sentía pensar absolutamente que vas a morir. Tenía dos buenos motores de reacción, pero no tenía instrumentos, ni electricidad, nada. Y pensé que se había terminado".

Diana, Princesa de Gales baila con el actor John Travolta durante una cena de gala en la Casa Blanca el 9 de noviembre de 1985 en Washington, DC ( Zuma Press/The Grosby Group)

En una coincidencia poética con su fecha de nacimiento, existe un detalle astronómico vinculado a su figura. Travolta posee una estrella bautizada en su honor en la constelación de Auriga, un obsequio que recibió en la Navidad de 1985. Ese registro figura en el International Star Registry, entidad que cataloga estrellas individuales y resguarda dicha información en una bóveda en Suiza. La constelación de Auriga, conocida como “el Cochero”, es una formación prominente en el hemisferio celeste norte, visible especialmente durante las noches de invierno, y cuya estrella más brillante es Capella, uno de los faros más potentes del cielo nocturno.

La carrera de Travolta comenzó a conseguir atención con su papel de Vinnie Barbarino en la comedia televisiva Welcome Back, Kotter (1975–1979). Sin embargo, fue su salto a la pantalla grande lo que cimentó su estatus de ídolo global. Su interpretación en Fiebre de sábado por la noche (1977) no sólo lanzó el fenómeno disco, sino que le valió su primera nominación al Oscar y al Globo de Oro como Mejor Actor a los 24 años. Continuó con la adaptación fílmica del musical Grease y la exitosa Urban Cowboy, películas que moldearon la cultura popular de finales de los setenta. También participó en los thrillers de Brian DePalma Carrie y Blow Out.

John Travolta sonríe al lado de su hijo Jett (Instagram/John Travolta)

Tras un período de estancamiento en la década del ochenta, Travolta resurgió con fuerza en 1989 junto a Kirstie Alley en la comedia Mira quién habla, un éxito comercial que derivó en dos secuelas. No obstante, la consagración definitiva y su renacimiento artístico llegaron con su interpretación de un asesino a sueldo filosófico en Tiempos violentos (Pulp Fiction, 1994) de Quentin Tarantino. Ese papel le otorgó su segunda nominación al Premio de la Academia, así como nominaciones al BAFTA y al Globo de Oro, siendo nombrado Mejor Actor por la Asociación de Críticos de Cine de Los Ángeles.

La década de los noventa lo vio consolidarse con roles diversos. Fue aclamado como un mafioso convertido en productor de cine en Get Shorty, ganando el Globo de Oro al Mejor Actor en una Película Musical o Comedia, papel que retomaría en la secuela Be Cool en 2005. Su filmografía de esa época incluye los thrillers de acción Contracara (Face/Off) junto a Nicolas Cage y Código: Flecha rota (Broken Arrow) de John Woo, así como el drama La hija del general. También protagonizó Phenomenon, el éxito cómico Michael de Nora Ephron, y Colores primarios, dirigida por Mike Nichols, labor por la que recibió otra nominación al Globo de Oro. En 1998, ganó el Premio Alan J. Pakula de la Broadcast Critics Association por su labor en Una acción civil.

El Príncipe Harry y John Travolta (Instagram @laurenwsanchez)

Ya en el nuevo milenio, recibió en 2008 su sexta nominación al Globo de Oro por su papel de Edna Turnblad en el éxito de taquilla Hairspray. Ese mismo año prestó su voz al personaje principal en la película animada Bolt, nominada al Oscar. En años más recientes, Travolta ha trabajado en The Poison Rose, un thriller junto a Morgan Freeman y su hija Ella Bleu, y en The Fanatic (2019), donde interpretó a un hombre obsesionado con una celebridad, ganando el premio al actor principal en el Festival de Cine de Roma. También encarnó al jefe de la mafia John Gotti en el drama criminal Gotti (2018). En televisión, su interpretación de Robert Shapiro en la miniserie The People v. O.J. Simpson: American Crime Story le valió un premio Emmy como productor y nominaciones como actor. En los últimos tiempos protagonizó las películas de acción Cash Out y su secuela Cash Out 2: High Rollers. Aún no tiene fecha de estreno otra la comedia romántica musical That’s Amore! que Travolta protagoniza junto a Katherine Heigl.

Su vitrina de premios es vasta: recibió el Premio Britannia del BAFTA, el Premio a la Trayectoria en el Festival de Cine de Chicago y honores similares en los festivales de Santa Bárbara, Deauville y Napa Valley. En 2011 fue galardonado en Alemania con la Cámara de Oro al “Mejor Actor Internacional” y en 2014 recibió el premio a la Contribución Destacada al Cine Internacional de la Academia Internacional de Cine de la India.

Fiebre de sábado por la noche: la presentación mundial de John Travolta (The Grosby Group)

Más allá de los reflectores, la vida de Travolta está marcada a fuego por historias de amor profundo y pérdidas irreparables. Antes de su matrimonio con Kelly Preston, mantuvo una relación intensa con la actriz Diana Hyland, a quien conoció en 1976 en el set de El chico de la burbuja de plástico. A pesar de que Hyland era 18 años mayor e interpretaba a su madre en la ficción, la conexión fue fulminante. Travolta confesó a la revista People en 1977: “Nunca he estado más enamorado de nadie en mi vida. Pensé que había estado enamorado antes, pero no fue así. Desde el momento en que la conocí, me sentí atraído. Éramos como dos maníacos hablando todo el tiempo en el set de ‘Bubble’. Después de un mes, se volvió romántico".

Aquella relación concluyó trágicamente con la muerte de Hyland por cáncer de mama en 1977. Travolta permaneció a su lado hasta el último suspiro. Al evocar ese instante final, expresó: “Sentí que se le iba el aliento”. La pareja ya había proyectado un futuro en común tras la filmación de Fiebre de sábado por la noche. Travolta reveló: “Elegí una casa, y Diana y yo planeábamos mudarnos justo después de esta película... Si ella estuviera viva, es muy posible que me hubiera casado con ella”.

John Travolta, su casa y un avión en el jardín (Vía Architectural Digest)

Años más tarde, el destino lo cruzó con Kelly Preston. Se conocieron en 1987 durante el rodaje de Los expertos. Aunque Preston estaba casada en ese entonces, la atracción fue mutua e instantánea. Preston relató el encuentro con gran vivacidad: “Veo, no es mentira, viniendo por el pasillo con sus dos perros, a este tipo realmente atractivo. Luego, se detiene y dice hola. Y yo estaba como, ‘Oh, mierda. Mátenme ahora’. Ya sabes, como, ‘Oh, Dios mío’”. Por su parte, Travolta recordó: “Ella entró, esta mujer hermosa. Tuvimos una química inmediata”.

Tras el divorcio de Preston, la pareja formalizó su relación y Travolta le propuso matrimonio en la víspera de Año Nuevo de 1991. Se casaron ese mismo año y permanecieron unidos durante 28 años, hasta que la tragedia golpeó nuevamente con el fallecimiento de Preston en julio de 2020, también a causa de un cáncer de mama, a los 57 años. Travolta comunicó la noticia con un dolor inmenso: “Es con el corazón muy pesado que les informo que mi hermosa esposa Kelly ha perdido su batalla de dos años contra el cáncer de mama. Ella peleó una lucha valiente con el amor y el apoyo de tantos”. Y agregó en su despedida pública: “El amor y la vida de Kelly siempre serán recordados. Me tomaré un tiempo para estar allí para mis hijos que han perdido a su madre, así que perdónenme de antemano si no saben de nosotros por un tiempo. Pero por favor, sepan que sentiré su efusión de amor en las semanas y meses venideros mientras sanamos”.

John Travolta junto a Olivia Newton John en la película Grease

El matrimonio tuvo tres hijos: Ella, Ben y Jett. La familia ya había sufrido un golpe devastador en 2009 con la muerte de su hijo mayor, Jett, a los 16 años, tras sufrir una convulsión durante unas vacaciones familiares en Gran Bahama. Travolta ha mantenido viva la memoria de su hijo a través de los años. En abril de 2022, conmemoró el que habría sido el 30º cumpleaños de Jett escribiendo: “Mi queridísimo Jetty, te extraño más de lo que las palabras pueden decir. Pienso en vos todos los días. Feliz cumpleaños. Con amor, tu papá”.

Además de la actuación y la aviación, Travolta ha cultivado su faceta de cantautor, lanzando nueve álbumes y logrando que cuatro de sus simples ingresen al Top 40 del Billboard Hot 100. Sus trabajos musicales a menudo han acompañado a sus películas, destacándose la banda sonora de Grease, que alcanzó la cima del Billboard 200. También interpretó a dúo con Miley Cyrus la canción I Thought I Lost You para la película Bolt. En el ámbito solidario, participa activamente en la Fundación Jett Travolta, establecida en 2009 junto a su esposa Kelly, dedicada a recaudar fondos para diversas causas benéficas y educativas.

El actor John Travolta nació el 18 de febrero de 1954 (EFE)

Al cruzar el umbral de los 72 años, Travolta no se detiene en la mera contemplación de sus logros pasados, sino que proyecta su energía hacia el horizonte inmediato. Con nuevos proyectos cinematográficos en carpeta y su pasión por volar intacta, el actor demuestra que la vitalidad no es una cuestión de calendario, sino de actitud.