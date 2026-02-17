El ambicioso intento de robo simultáneo a dos bancos reveló cómo una leyenda criminal pudo caer por un detalle: un vecino

La figura de los Dalton trascendió la historia real y se convirtió en leyenda, inspirando películas, series y videojuegos sobre el Lejano Oeste (Kendrick Foster)

En el imaginario de Estados Unidos, el lejano Oeste evoca imágenes de pistoleros, persecuciones a caballo y duelos al sol. Los forajidos que dominaron este territorio a fines del siglo XIX se convirtieron en figuras temidas por su audacia y violencia. El accionar de este tipo de bandas desató una ola de robos, asaltos y tiroteos que marcaron una época de inestabilidad y peligro constante para poblados enteros.

Estos hombres, envueltos en un aura de leyenda, no solo sembraban el terror: también inspiraron a generaciones futuras, convirtiéndose en protagonistas de decenas de películas históricas y en la base de numerosos videojuegos que recrean aquel universo de ley y delito.

Dentro de este elenco de bandidos, la banda de los Dalton sobresalió como una amenaza real para el corazón del medio oeste estadounidense. Su presencia en la zona de Minnesota y los alrededores representó un desafío abierto a la autoridad. Los Dalton no solo asaltaban bancos y trenes con una eficacia temeraria, sino que además lograron que su nombre quedara asociado al miedo y la incertidumbre en la región, perpetuando su legado como unos de los forajidos más peligrosos de la zona.

Qué fue la Dalton Gang y quiénes la conformaban

El surgimiento de esta banda marcó un antes y un después en la historia criminal de Estados Unidos. Los hermanos Bob, Grat, Bill y Emmett Dalton, nacidos en una familia originalmente de Misuri, supieron desde pequeños lo que era moverse en los márgenes de la ley. Su entorno, cargado de tensiones y oportunidades para la transgresión, los fue moldeando en una época donde la frontera entre el orden y el delito era difusa.

La Banda de los Dalton, uno de los grupos criminales más temidos del Oeste, intentó el robo simultáneo de dos bancos en Kansas en 1892 (Kendrick Foster)

Curiosamente, iniciaron su vida adulta en el lado opuesto de la ley: tanto Frank, el mayor, como Bob y Grat, trabajaron como alguaciles adjuntos, encargándose de mantener la paz en territorios plagados de conflictos. Sin embargo, la muerte violenta de Frank durante un operativo y la exposición constante a las tentaciones del poder y la impunidad provocaron un cambio de rumbo.

Poco a poco, las inclinaciones delictivas de los hermanos se intensificaron. Bob fue acusado de vender whisky ilegalmente y Grat de robo de caballos, delitos graves en el contexto del Oeste. El destino de la banda quedó marcado por la paradoja: se transformaron en aquello mismo que habían combatido, adoptando la vida de forajidos y dejando atrás cualquier vínculo con la ley. Este giro los llevó a unirse como un grupo, dedicándose a los atracos de trenes y bancos que sembraron el pánico en varias regiones, consolidando su reputación como uno de los grupos criminales más temidos y notorios de la época.

El inicio del fin: el robo de dos bancos en simultáneo

El 5 de octubre de 1892, la Banda de los Dalton intentó ejecutar uno de los robos más ambiciosos en la historia, el robo de dos bancos en simultáneo en Kansas, su ciudad natal. El blanco era dos entidades monetarias en Coffeyville: CM Condon & Company Bank y el First National Bank. Así, Bob, Grat y Emmett Dalton, junto a Dick Broadwell y Bill Powers intentaron quebrar la seguridad.

El accionar de la Banda de los Dalton contribuyó a la ola de crímenes que marcó la inestabilidad y el peligro constante en el Oeste estadounidense (Kendrick Foster)

La operación comenzó con una entrada decidida al pueblo, pero un vecino, Aleck McKenna, reconoció a los forajidos y dio la alarma. A partir de ese instante, el plan se desmoronó. Mientras los hermanos se repartían entre los dos bancos, la noticia del asalto corrió como pólvora por el poblado. Los empleados de los bancos y los vecinos actuaron con rapidez: un cajero del Condon Bank engañó a los ladrones retrasando la apertura de la bóveda, mientras ciudadanos armados se apostaron en las calles, dispuestos a resistir.

Al intentar escapar, los integrantes de la banda se encontraron atrapados en un callejón bajo una lluvia de disparos. El enfrentamiento fue brutal. Bob y Grat Dalton, junto con Broadwell y Powers, murieron en el tiroteo, y cuatro residentes locales también perdieron la vida. Emmett Dalton, a pesar de recibir veinte disparos, sobrevivió y fue capturado.

El fracaso de este asalto no solo significó la disolución inmediata de la banda, sino que también representó un punto de inflexión en la lucha de las pequeñas comunidades del Oeste contra el crimen organizado. La resistencia férrea de los vecinos de Coffeyville puso fin a la leyenda de los Dalton, demostrando que incluso los forajidos más temidos podían ser enfrentados y derrotados por una población decidida.

El plan de los Dalton de asaltar el CM Condon & Company Bank (foto) y el First National Bank se frustró por la rápida reacción de un vecino (Kendrick Foster)

La influencia de la Banda de los Dalton

Sin embargo, el atraco frustrado no fue el fin de la influencia de la banda, sino que alimentó la venganza en Bill Dalton, hermano de los fallecidos en el robo. En 1893 buscó nuevos aliados y apenas unas semanas después se formó la Doolin-Dalton Gang, también conocida como la “Banda Salvaje”. La unión se produjo con Bill Doolin, otro pistolero que continuó con la tradición delictiva y perpetrando robos.

Sin embargo, este nuevo grupo duró apenas unos años, ya que finalizó cuando una cuadrilla acabó con la vida de Bill Dalton, el 8 de junio de 1894. Por su parte, Emmett Dalton, único sobreviviente del atraco de Coffeyville, fue condenado a cadena perpetua. Sin embargo, su historia dio un giro inesperado cuando recibió un indulto en 1907. Tras recuperar la libertad, se trasladó a Hollywood, donde logró reinventarse como autor y guionista, llegando a vivir hasta los 66 años.

La resonancia del apellido se extendió más allá de los hechos reales. Durante el siglo siguiente, su figura se consolidó en el imaginario popular gracias a su presencia en numerosas películas y series de televisión. Títulos como Territorio del Malo (1946), El Regreso de los Malos (1948), El Último Día (1975) y El Último Viaje de la Banda de Dalton (1979) recrearon y reinterpretaron los episodios más notorios de la banda, consolidando el deseo de Bob Dalton de ser recordado más allá de su época.