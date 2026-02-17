Historias

El ambicioso intento de robo simultáneo a dos bancos reveló cómo una leyenda criminal pudo caer por un detalle: un vecino

La Banda de los Dalton se preparaba para uno de los atracos más increíbles de la historia, pero un detalle transformó el panorama criminal y desmoronó el plan de uno de los grupos más temidos

Guardar
La figura de los Dalton
La figura de los Dalton trascendió la historia real y se convirtió en leyenda, inspirando películas, series y videojuegos sobre el Lejano Oeste (Kendrick Foster)

En el imaginario de Estados Unidos, el lejano Oeste evoca imágenes de pistoleros, persecuciones a caballo y duelos al sol. Los forajidos que dominaron este territorio a fines del siglo XIX se convirtieron en figuras temidas por su audacia y violencia. El accionar de este tipo de bandas desató una ola de robos, asaltos y tiroteos que marcaron una época de inestabilidad y peligro constante para poblados enteros.

Estos hombres, envueltos en un aura de leyenda, no solo sembraban el terror: también inspiraron a generaciones futuras, convirtiéndose en protagonistas de decenas de películas históricas y en la base de numerosos videojuegos que recrean aquel universo de ley y delito.

Dentro de este elenco de bandidos, la banda de los Dalton sobresalió como una amenaza real para el corazón del medio oeste estadounidense. Su presencia en la zona de Minnesota y los alrededores representó un desafío abierto a la autoridad. Los Dalton no solo asaltaban bancos y trenes con una eficacia temeraria, sino que además lograron que su nombre quedara asociado al miedo y la incertidumbre en la región, perpetuando su legado como unos de los forajidos más peligrosos de la zona.

Qué fue la Dalton Gang y quiénes la conformaban

El surgimiento de esta banda marcó un antes y un después en la historia criminal de Estados Unidos. Los hermanos Bob, Grat, Bill y Emmett Dalton, nacidos en una familia originalmente de Misuri, supieron desde pequeños lo que era moverse en los márgenes de la ley. Su entorno, cargado de tensiones y oportunidades para la transgresión, los fue moldeando en una época donde la frontera entre el orden y el delito era difusa.

La Banda de los Dalton,
La Banda de los Dalton, uno de los grupos criminales más temidos del Oeste, intentó el robo simultáneo de dos bancos en Kansas en 1892 (Kendrick Foster)

Curiosamente, iniciaron su vida adulta en el lado opuesto de la ley: tanto Frank, el mayor, como Bob y Grat, trabajaron como alguaciles adjuntos, encargándose de mantener la paz en territorios plagados de conflictos. Sin embargo, la muerte violenta de Frank durante un operativo y la exposición constante a las tentaciones del poder y la impunidad provocaron un cambio de rumbo.

Poco a poco, las inclinaciones delictivas de los hermanos se intensificaron. Bob fue acusado de vender whisky ilegalmente y Grat de robo de caballos, delitos graves en el contexto del Oeste. El destino de la banda quedó marcado por la paradoja: se transformaron en aquello mismo que habían combatido, adoptando la vida de forajidos y dejando atrás cualquier vínculo con la ley. Este giro los llevó a unirse como un grupo, dedicándose a los atracos de trenes y bancos que sembraron el pánico en varias regiones, consolidando su reputación como uno de los grupos criminales más temidos y notorios de la época.

El inicio del fin: el robo de dos bancos en simultáneo

El 5 de octubre de 1892, la Banda de los Dalton intentó ejecutar uno de los robos más ambiciosos en la historia, el robo de dos bancos en simultáneo en Kansas, su ciudad natal. El blanco era dos entidades monetarias en Coffeyville: CM Condon & Company Bank y el First National Bank. Así, Bob, Grat y Emmett Dalton, junto a Dick Broadwell y Bill Powers intentaron quebrar la seguridad.

El accionar de la Banda
El accionar de la Banda de los Dalton contribuyó a la ola de crímenes que marcó la inestabilidad y el peligro constante en el Oeste estadounidense (Kendrick Foster)

La operación comenzó con una entrada decidida al pueblo, pero un vecino, Aleck McKenna, reconoció a los forajidos y dio la alarma. A partir de ese instante, el plan se desmoronó. Mientras los hermanos se repartían entre los dos bancos, la noticia del asalto corrió como pólvora por el poblado. Los empleados de los bancos y los vecinos actuaron con rapidez: un cajero del Condon Bank engañó a los ladrones retrasando la apertura de la bóveda, mientras ciudadanos armados se apostaron en las calles, dispuestos a resistir.

Al intentar escapar, los integrantes de la banda se encontraron atrapados en un callejón bajo una lluvia de disparos. El enfrentamiento fue brutal. Bob y Grat Dalton, junto con Broadwell y Powers, murieron en el tiroteo, y cuatro residentes locales también perdieron la vida. Emmett Dalton, a pesar de recibir veinte disparos, sobrevivió y fue capturado.

El fracaso de este asalto no solo significó la disolución inmediata de la banda, sino que también representó un punto de inflexión en la lucha de las pequeñas comunidades del Oeste contra el crimen organizado. La resistencia férrea de los vecinos de Coffeyville puso fin a la leyenda de los Dalton, demostrando que incluso los forajidos más temidos podían ser enfrentados y derrotados por una población decidida.

El plan de los Dalton
El plan de los Dalton de asaltar el CM Condon & Company Bank (foto) y el First National Bank se frustró por la rápida reacción de un vecino (Kendrick Foster)

La influencia de la Banda de los Dalton

Sin embargo, el atraco frustrado no fue el fin de la influencia de la banda, sino que alimentó la venganza en Bill Dalton, hermano de los fallecidos en el robo. En 1893 buscó nuevos aliados y apenas unas semanas después se formó la Doolin-Dalton Gang, también conocida como la “Banda Salvaje”. La unión se produjo con Bill Doolin, otro pistolero que continuó con la tradición delictiva y perpetrando robos.

Sin embargo, este nuevo grupo duró apenas unos años, ya que finalizó cuando una cuadrilla acabó con la vida de Bill Dalton, el 8 de junio de 1894. Por su parte, Emmett Dalton, único sobreviviente del atraco de Coffeyville, fue condenado a cadena perpetua. Sin embargo, su historia dio un giro inesperado cuando recibió un indulto en 1907. Tras recuperar la libertad, se trasladó a Hollywood, donde logró reinventarse como autor y guionista, llegando a vivir hasta los 66 años.

La resonancia del apellido se extendió más allá de los hechos reales. Durante el siglo siguiente, su figura se consolidó en el imaginario popular gracias a su presencia en numerosas películas y series de televisión. Títulos como Territorio del Malo (1946), El Regreso de los Malos (1948), El Último Día (1975) y El Último Viaje de la Banda de Dalton (1979) recrearon y reinterpretaron los episodios más notorios de la banda, consolidando el deseo de Bob Dalton de ser recordado más allá de su época.

Temas Relacionados

Dalton GangDaltonBanda de los DaltonEstados UnidosLejano oesteNewsroom BUE

Últimas Noticias

El orgullo de Ernesto, el abuelo de 87 que transmitió el oficio pizzero a su nieto en un sitio histórico de Rosario

Tradición, resiliencia y recuerdos familiares se funden en cada jornada temprana. El sabor atraviesa el tiempo mientras la ciudad crece y se transforma

El orgullo de Ernesto, el

La vida de una célebre bailarina del siglo XX: llevó el ballet al mundo, adoptó 15 niñas y prefirió morir antes que dejar de bailar

La rusa Anna Pavlova superó la fragilidad y las barreras de su tiempo, transformó el ballet en un lenguaje universal y lo llevó más allá de los teatros, acercándolo a públicos diversos en todo el mundo. Visitaba la Argentina con frecuencia. Había nacido el 12 de febrero de 1881

La vida de una célebre

Maurice Papon, el lobo francés con piel de cordero que ocultó su pasado nazi y fue condecorado por la dictadura militar argentina

Durante la Segunda Guerra Mundial fue el responsable de traslados de judíos a los campos de concentración. Luego, participó del gobierno de Charles de Gaulle y ordenó la represión de una protesta de argelinos en 1961 que derivó en una masacre. Tras décadas, se descubrió su colaboración con el Tercer Reich

Maurice Papon, el lobo francés

“Subiré con fuego al paraíso”: el día que la Inquisición mató en la hoguera a Giordano Bruno por la herejía de pensar diferente

La mañana del 17 de febrero de 1600, el filósofo y teólogo italiano fue atado a un poste y quemado vivo en el Campo di Fiori de Roma después de estar siete años encerrado en las mazmorras de la Inquisición

“Subiré con fuego al paraíso”:

Una explosión y una barra de metal en el cráneo: la historia de Phineas Gage, el hombre que sobrevivió a lo imposible

Un capataz ferroviario sobrevivió en 1848 a una lesión extrema que modificó su comportamiento y lo convirtió en referencia obligada para comprender las bases biológicas de la mente humana

Una explosión y una barra
DEPORTES
River Plate enfrentará a Ciudad

River Plate enfrentará a Ciudad de Bolívar en su debut en la Copa Argentina: hora, TV y formaciones

Inminente definición en la negociación de Boca Juniors por el fichaje a Adam Bareiro

Una streamer corrió en un coche de Fórmula E, protagonizó un violento choque y desató las críticas: “¿Pueden avisarle a mi padre que estoy bien?"

Era candidato al oro en los Juegos Olímpicos de Invierno, pero por un increíble error en sus botas fue descalificado: “Fui muy estúpido”

Tras el clásico de La Plata, Cristian Medina tiene todo arreglado para marcharse de Estudiantes

TELESHOW
Así fueron las vacaciones de

Así fueron las vacaciones de Julieta Prandi y Emanuel Ortega en Brasil: a pleno disfrute en la playa

La Joaqui y La Reini revolucionaron Masterchef: el show de Chucky y su novia que descolocó a todos

La emotiva despedida de Luciana Pedraza a Robert Duvall tras la muerte del actor: “Para mí era simplemente todo”

Las Trillizas de Oro celebraron el nacimiento de la nieta número 21, María Emilia Fernández Rousse festejó la llegada de Rosa

Evangelina Anderson, entre lágrimas y orgullo en MasterChef Celebrity: “Me lo pidieron mis hijos”

INFOBAE AMÉRICA

Las exportaciones de crudo de

Las exportaciones de crudo de Irán cayeron a su nivel más bajo en dos años

Descubren por qué la grasa visceral puede favorecer el desarrollo de la diabetes tipo 2

Así lograron encontrar los restos de Lac La Belle, un vapor perdido desde 1872 en Michigan

Luego de bombardear Ucrania con 400 drones, Rusia dijo que no espera avances rápidos en el diálogo de Ginebra

Balance preliminar del Carnaval en Panamá revela alta demanda de servicios médicos y policiales