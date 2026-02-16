Un hombre violento, una desaparición misteriosa y un hallazgo atroz: la trama del juicio por el crimen de una empresaria agrícola

Declaración de Zack, hijo de la víctima cuyo cuerpo fue descartado en un tanque de fertilizante en 2021

Dee Warner era una empresaria exitosa de 52 años, una madre de mano firme con sus cinco hijos y como madrastra de otros cuatro. Rubia, de ojos verdes y con un carácter implacable en temas de negocios, vivía en una enorme granja en Michigan con su segundo marido y socio, Dale Warner (52). Sarcástica y divertida, exigente y temeraria, Dee sabía lo que quería y cómo lo quería. Si tenía que pelear por algo sabía hacerlo.

En algún momento de la madrugada del domingo 25 de abril de 2021 esta mujer fuerte, dura y solvente, se evaporó.

¿Dónde está mamá?

La primera en detectar su ausencia fue Rachel Bock, hija mayor de Dee de su primer matrimonio, cuando el domingo 25 llegó a visitarla al campo, en una zona rural de Tipton, para desayunar con ella como lo hacía siempre. No la encontró. Era extraño porque su camioneta Hummer y su auto Cadillac Escalade estaban estacionados en la propiedad. ¿A dónde podría haber ido su madre a pie en medio del campo? La buscó por la casona familiar y por los galpones. Ninguna huella de Dee. En la casa observó que faltaba su bolso, su buclera, su kit de maquillaje, su celular y su billetera. ¿Por qué se iría sin avisarle a nadie?

Dee y Dale Warner, el día de su casamiento

Dale, su padrastro, le dijo que antes de salir a trabajar esa mañana muy temprano había visto a Dee durmiendo en el sillón del living. Le reconoció que habían discutido la noche anterior, como tantas veces, y que producto de la pelea ella se había ido a dormir al sofá.

Rachel preocupada llamó a sus hermanos. Dale insistió ante todos que Dee se había fugado enojada. De hecho, le mostró a Zack Bock -el hijo de Dee que trabajaba con ellos en las empresas ubicadas en la granja- el anillo que Dee le había dejado en el escritorio de su oficina. ¡Ese anillo cotizaba 40 mil dólares! No era un detalle menor. Era posible. Dee ya lo había hecho muchas veces en los quince años que tenían de matrimonio: se alejaba por un par de días. Sus propios hijos, al principio, no estaban demasiado preocupados. Pero la falta de respuesta de su madre era alarmante. No le respondía a nadie. Esa misma tarde los hermanos Bock se reunieron en la casa de Zack y decidieron seguir el consejo de un amigo de la familia: llamar a la policía.

Comenzó una búsqueda infructuosa. Ninguna cámara de la enorme propiedad registraba que Dee hubiese salido. En la casona vivían Dee, Dale y la única hija de la pareja Angelina, de 9 años. Los demás hijos de ambos vivían por su cuenta. Pero la propiedad era enorme y de las empresas entraban y salían muchos empleados.

La familia Warner completa

Precuela de un crimen

La familia de Dee trabajaba en temas agropecuarios y con fertilizantes desde el año 1831. El hermano mayor de Dee, Gregg Hardy, reveló que su hermana tenía una “fuerte personalidad, Quería tener éxito en sus emprendimientos y sabía hacerse respetar” porque conocía muy bien sus empresas y cómo hacer su trabajo.

En su primer matrimonio con Timothy Bock, Dee tuvo cuatro hijos (Rachel, Amber, Zack y TJ), pero la maternidad no le impidió comenzar con una nueva compañía en Blissfield, Michigan, y seguir abultando su patrimonio. Fue por esos tiempos que conoció a Dale Warner, un hombre casado, con cuatro hijos como ella. La familia Warner venía del mundo de la construcción. Había atracción, seducción, rivalidad, enfrentamiento y pasión. La adrenalina se adueñó de ambos y terminaron embarcados en un romance clandestino que terminó, como era de esperar, con ambos divorciados.

Se casaron unos cinco años más tarde, en el año 2006 y tuvieron una hija en el 2012. Las peleas entre ellos eran tan habituales que a ninguno de los nueve hijos le llamaban la atención.

Dale, un adicto al trabajo, no le gustaba la vida social; a Dee, en cambio, le encantaba salir. Desde el comienzo los problemas y discusiones entre ellos fueron por dinero. La compañía de tractores y camiones de Dee andaba bien. La que habían fundado juntos, de fertilizantes y productos agrícolas, no generaba ganancias.

Dale y Dee Warner discutían por dinero

Así estaban las cosas el día en que Parker Hardy, el sobrino de Dee, llegó de visita el 23 de abril. Acababan de pelear por asuntos financieros. Dee, además, estaba furiosa con Dale porque en un enfrentamiento suyo con dos empleados, Dale no había salido a defenderla. Según Parker, su tía ese día no parecía la persona habitual, estaba triste, enojada y decepcionada.

Amber Bock, una de sus hijas, contó a la policía que había estado con su madre el día sábado 24 cuando Dee fue a buscar a Angelina a su casa. La había visto desencajada a tal punto que había vomitado. Estaba furiosa con su marido que andaba diciendo por ahí que ella tomaba tranquilizantes y era un desastre. Quería terminar con su matrimonio. Vender todo y acabar con los problemas.

Más de tres años sin noticias

El día que se supo que Dee estaba desaparecida, Dale se mostró en calma. Sugirió que ella podría haberse fugado con otro hombre. Los familiares directos de Dee dudaron, ¿podría haberse suicidado? Especulaban sin pista alguna. La policía tampoco hallaba ningún hilo del que tirar.

Dale Warner fue acusado por el crimen de su esposa Dee

Los meses fueron transcurriendo sin novedades y el caso parecía estacionarse en la nada. Pero Gregg, el hermano mayor de Dee, investigaba por su cuenta. Sus sospechas sobre Dale comenzaron a emerger cuando descubrió que su cuñado había transferido bienes de su esposa “ausente” a otra empresa que estaba registrada a su nombre. Para eso Dale había tenido que falsificar la firma de Dee en los documentos. Gregg le transmitió sus hallazgos a los detectives de homicidios quienes colocaron la lupa sobre Dale Warner.

El 21 de noviembre de 2023, Dale fue arrestado en su casa y acusado de asesinato y de manipulación de evidencia. La fianza era de 15 millones de dólares. La noticia llenó los titulares de los medios del día siguiente. Él se declaró, por supuesto, inocente.

Seis meses después del arresto, Gregg recibió el llamado de un detective que le comunicó dónde habían rastreado la última posición del celular de Dee: era en un depósito de la misma granja de la familia ubicado a un par de kilómetros de la casa principal. Gregg hizo memoria y recordó haber visto a Dale pintando el tanque de fertilizantes ubicado en ese mismo depósito días después de la desaparición de Dee. Se le heló la sangre. De inmediato pensó que su cuñado “podría haber abierto algún lado del tanque, haber puesto el cuerpo allí para luego volverlo a cerrar y, por eso, lo estaba pintando”. Le reveló a los detectives su siniestra hipótesis quienes decidieron ir con cámaras de rayos X para poder mirar dentro de ese enorme tubo blanco.

El cuerpo de Dee Warner fue hallado más de tres años después de su desaparición

El 16 de agosto de 2024 llegaron a la granja con el equipo necesario. Se dirigieron al depósito donde estaba el tanque del que colgaba un cartel que decía NO USAR. El cilindro se utilizaba para almacenar amoníaco anhidro. Lo que vieron dentro fue la imagen de un cuerpo. La habían encontrado.

Abrieron el tanque con herramientas y sacaron el cadáver que estaba envuelto en una lona.

Gregg había tenido razón en todo.

Después de 39 meses y 23 días, para horror de toda la familia, habían encontrado la tumba de Dee Warner. Había estado siempre ahí. A metros de ellos cada vez que entraban a ese depósito.

Dos días después los registros dentales terminaron por confirmar su identidad y el 30 de agosto se llevó a cabo el funeral.

Pareja tóxica

La autopsia que hicieron del cuerpo de Dee demostró que tenía varios golpes y que murió por estrangulamiento.

Durante el año 2025, los hijos de Dee entablaron un juicio civil contra Dale por la muerte de su madre en el que le reclaman 100 millones de dólares alegando que, lo que había pretendido su padrastro moviendo patrimonio, era quitarles lo que legítimamente le correspondería a ellos. Este juicio está programado para agosto de 2026.

Jaron Warner, hijastro de Dale, fue arrestado en 2025 y acusado de haber ayudado a su padre para manipular evidencia, pero luego esos cargos cayeron y fue liberado.

El juicio contra Dale Warner comenzó hace unos días. Le imputan un homicidio premeditado.

Los abogados encargados de su defensa sostienen impávidos que él no era la única persona en la propiedad cuando Dee desapareció, podría haber sido cualquiera.

Este es el tanque donde fue hallado el cuerpo de Dee Warner (Captura de pantalla Click on Detroit)

La fiscalía, en cambio, asegura que Dale tenía un plan perfectamente orquestado para deshacerse de su mujer y quedarse con la mayor parte del dinero. Su cuñado Gregg sostiene que Dale “lo había pensado muy bien y pensaba conseguir el crimen perfecto y estuvo muy cerca de conseguirlo”. La hija de Dee, Rachel Bock le puso una etiqueta a la relación de Dee y Dale: “extremadamente tóxica” y reveló que él la acosaba y que hasta le había puesto un GPS en el auto para seguirla.

La fiscalía alegó que durante la noche del 24 de abril del 2021 la pareja discutió fuertemente como tantas veces, que Dee le pidió el divorcio a Dale y que le anunció que vendería todo. Las cosas se precipitaron violentamente y esa madrugada del 25 ella terminó estrangulada antes de terminar dentro del tanque número 34 ubicado en su propiedad. Los fiscales consultaron a un experto que peritó el tanque en cuestión y sostuvo que fue abierto con un disco metálico para luego ser sellado otra vez. La acusación mostró un video donde se ve a Dale con ropa oportuna para soldar. Hay móvil, hay oportunidad y hay prueba, dicen.

En el primer día del juicio, el 12 de febrero de 2026, prestó testimonio Amber Bock (hija de Dee y Timothy Bock). Contó que el sábado 24 Dee fue a su casa para buscar a su hija menor Angelina y que estaba histérica por una pelea con sus empleados. Amber declaró que su madre vomitó en su baño de los nervios y que lloró: “Dijo que quería terminar con todo. Que venderían y listo. Me mostró un texto donde una persona le decía que incluso su marido Dale sostenía que ella era un desastre y que tomaba Xanax”. Ambar explicó en el estrado que el de su madre no era un buen matrimonio.

Dale Warner está siendo juzgado por el crimen de su esposa Dee

El 13 de febrero declaró otro de los hijos de Dee, Zack Bock, quien trabajaba desde hacía años en las tres compañías del matrimonio Warner: la de camiones DDW, en War-Ag farms y War-Ag services. Las empresas estaban montadas en una extensión de más de 1200 hectáreas y tenían unos 20 empleados. Interrogado por ambas partes volvió sobre los mismos problemas: la pareja discutía a los gritos todos los días por dinero y por negocios. También aceptó que Dee muchas veces se iba de la casa por un par de días y amenazaba con venderlo todo porque estaba harta. Fue a Zack que Dale le mostró el valioso anillo que su madre habría dejado sobre su escritorio. Zack fue quien revisó las cámaras, en la computadora de su madre, para intentar ver sus movimientos a ver en qué momento había dejado ese anillo en la oficina de su marido.

Las audiencias continuarán durante las próximas semanas. El jurado y el juez tomarán la decisión final sobre el destino de Dale Warner (57). En el estado de Michigan no hay pena de muerte así que seguramente vaya a parar para siempre tras las rejas. Todos creen que su culpabilidad es estruendosa: ese padre de familia numerosa que sonreía para las fotos sería el mismo que mató e introdujo con sus manos el cuerpo de su mujer en el tanque 34 para luego soldarlo para siempre y así lograr la impunidad. El fiscal se tiene fe y señaló ante los presentes la prueba que lo incrimina en una foto de aquel tanque: “La huella digital de Dale Warner está en el sticker de amoníaco que ven ahí”.