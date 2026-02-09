Una farsa ante la ley, un homicidio planificado y un pueblo atrapado por el espanto: la historia detrás de la muerte de Gregory Rice

Meagan Jackson fingió durante años el abandono de su esposo Gregory Rice tras haberlo asesinado y ocultado el crimen en Carolina del Sur

Durante años, Meagan Jackson tejió una red de mentiras. Afirmó ante familiares y amigos que Gregory Rice la había dejado sin aviso, supuestamente para iniciar una nueva vida con otra mujer.

Nadie sospechaba que, bajo esa fachada de abandono, se escondía una historia de muerte, manipulación y violencia. Solo cuando la investigación avanzó, la verdad salió a la luz, según reveló Crime+Investigation.

El caso, cargado de detalles macabros y giros inesperados, sacudió a la comunidad y expuso los abismos más oscuros de la familia Rice.

La desaparición de Gregory Rice y la primera grieta en la mentira

Familiares y amigos de Gregory Rice dudaban de la versión de desaparición voluntaria, señalando su vínculo estrecho con sus cuatro hijos

En octubre de 2020, la ausencia de Rice devastó a Myrtle Beach, Carolina del Sur. Jackson fue a la policía con una historia cuidadosamente elaborada: no pudo dejar a sus cuatro hijos con Rice porque él “había desaparecido voluntariamente”.

Esta versión, repetida con frialdad, caló hondo, pero a muchos no les cerraba. Amigos y conocidos de Rice recordaban su entrega a sus hijos y lo veían incapaz de abandonarlos sin motivo. Las redes sociales se llenaron de pedidos de ayuda y la incertidumbre crecía cada día.

El amigo de la familia, Ryan Michniewicz, relató a Crime+Investigation: “Greg tenía a los niños casi todos los fines de semana. Eso era lo más importante para él”. Su apego a los menores alimentó las sospechas sobre la supuesta huida.

El encubrimiento: coartadas, pasiones y mensajes envenenados

La coartada de Meagan Jackson involucró a Chris Dontell, compañero suyo en la morgue, introduciendo un triángulo de celos y traiciones

Jackson no solo denunció la desaparición. Siguió alimentando la historia de que Rice la había dejado por otra mujer, incluso ante la policía. Como coartada, aseguró haber pasado esa noche con Chris Dontell, compañero suyo en la morgue local.

Pero un giro escalofriante sacudió el caso: Erica Dontell, esposa de Chris, recibió mensajes anónimos que destaparon un triángulo peligroso. “Deberías saber que tu marido tiene una relación y dejó embarazada a alguien”, le advirtieron.

El dato, recogido por Crime+Investigation, colocó a Dontell y Jackson en el centro de una trama de celos, traición y manipulación familiar.

Las pruebas hablan: sangre, cemento y un río como tumba

Las pruebas clave incluyeron cámaras de seguridad, registros telefónicos y la compra de materiales usados para encubrir el asesinato de Rice

La verdad empezó a abrirse paso con una serie de pruebas irrefutables. Cámaras de seguridad capturaron la furgoneta de transporte de cadáveres que usaba Jackson saliendo del vecindario de Rice días antes de la denuncia. El análisis de los registros telefónicos fue demoledor: Rice estaba en su casa la noche del asesinato y recibió llamadas de Jackson esa misma noche, según Crime+Investigation.

El horror se completó cuando el cuerpo de Rice apareció en el Little Pee Dee River. Estaba envuelto en una lona plástica, atado con bloques de cemento y presentaba cinco impactos de bala.

Los peritos lograron rastrear la lona hasta una tienda local, y las cámaras mostraron a Dontell comprando los materiales para esconder el cadáver. Todo el plan, desde el asesinato hasta la eliminación del cuerpo, fue meticulosamente preparado.

Una casa de terror: niños encerrados y hambre tras las puertas

El cadáver de Gregory Rice fue hallado en el Little Pee Dee River, envuelto en lona plástica y atado con bloques de cemento, con cinco impactos de bala

La pesadilla no terminó ahí. Al llegar a la vivienda de Jackson, la policía encontró a los hijos de la pareja en condiciones propias de una casa del horror: dormitorios con cerrojos y alarmas, ventanas bloqueadas y comida asegurada con candados en la nevera y la despensa.

Los menores vivían aislados y sometidos a privaciones extremas. Las autoridades actuaron rápido, los retiraron del lugar y sumaron cargos de maltrato infantil contra Jackson. Informes oficiales mencionaron que los niños sufrían aislamiento social y restricciones para ir a la escuela.

El juicio: traiciones y confesiones en medio de la sangre

En el juicio, Jackson y Dontell se transformaron en enemigos y se acusaron mutuamente. Dontell aceptó su rol como cómplice y, a cambio de una condena menor, testificó contra Jackson, según detalló Crime+Investigation. La sala del tribunal fue escenario de confesiones espeluznantes, relatos de manipulación y pactos rotos.

El juicio terminó con Meagan Jackson declarada culpable y sentenciada a la pena máxima, exponiendo el grave problema de la violencia familiar y el abuso infantil (Imagen Ilustrativa Infobae)

El proceso culminó en junio de 2025, cuando el tribunal declaró culpable a Meagan Jackson y dispuso la máxima condena posible.

El final de esta historia dejó una marca imborrable en la región, mostrando el lado más oscuro de la violencia intrafamiliar y reavivando el debate sobre cómo detectar señales de abuso antes de que sea demasiado tarde.