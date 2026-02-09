Plagio o inspiración: el origen de algunos de los riffs más icónicos del rock

El debate sobre el plagio y la inspiración en riffs icónicos del rock sigue generando polémica entre músicos y fanáticos

Varias canciones emblemáticas del rock enfrentaron acusaciones por similitudes con obras anteriores. El debate sobre la originalidad musical sigue vigente, especialmente cuando se trata de riffs de guitarra reconocidos mundialmente. ¿Quién creó realmente los riffs más famosos de la historia? El cruce de influencias y la inspiración compartida han generado controversias que aún persisten.

Bajando la mirada al pasado, se observa que, hacia mediados del siglo XX, la creatividad musical parecía haber explorado casi todas las combinaciones imaginables en la guitarra. Sin embargo, surgieron casos en los que riffs memorables presentaron semejanzas notables con piezas previas. El público y los especialistas señalaron situaciones en las que la línea entre homenaje e imitación resultó difusa.

La discusión se intensifica cuando músicos reconocidos admiten haber tomado ideas de otros artistas. La apropiación de fragmentos musicales no siempre resulta intencional, pero el análisis de la historia del rock revela ejemplos concretos que alimentan el debate sobre los límites de la inspiración.

La originalidad de riffs legendarios es cuestionada por similitudes con obras anteriores, reavivando la discusión sobre los límites en el rock (Imagen Ilustrativa Infobae)

El caso de Deep Purple y Beethoven

Deep Purple se consagró en 1973 con “Smoke On The Water”, cuyo riff de guitarra se convirtió en un ícono del género. Según declaraciones de Ritchie Blackmore, recogidas por American Song Writer, el célebre riff surgió al invertir la secuencia de notas de la “Sinfonía n.º 5” de Beethoven. El guitarrista de la banda, con formación clásica, admitió que la influencia fue directa y consciente.

El único cambio notable respecto a la obra original radica en la variación del tempo. Además, algunos críticos han notado similitudes entre “Smoke On The Water” y “Maria Moita”, tema compuesto por Carlos Lyra en 1964. Estas coincidencias refuerzan la percepción de que la creación musical suele reciclar elementos previos, aunque la transformación de los mismos puede dar origen a piezas innovadoras.

El caso de Deep Purple ilustra cómo el legado clásico puede integrarse en el rock, generando resultados que trascienden generaciones. La transparencia de Blackmore en sus confesiones añade un matiz de honestidad a la discusión sobre los límites de la originalidad.

Deep Purple admitió influencias directas de Beethoven en la creación del famoso riff de “Smoke On The Water”, según Ritchie Blackmore (Ritzau Scanpix/via REUTERS. ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. DENMARK OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN DENMARK)

Los Beatles y el debate sobre “Revolution”

The Beatles figuran entre los compositores más influyentes del siglo XX. Sin embargo, tanto John Lennon como Paul McCartney reconocieron en varias ocasiones haber tomado ideas de otros músicos. De acuerdo con análisis de expertos y declaraciones públicas, la canción “Revolution” muestra similitudes con “Johnny B. Goode” de Chuck Berry.

Según detalló American Song Writer, el parecido más notorio surge al comparar la estructura rítmica y melódica de ambos riffs. No obstante, algunos musicólogos han señalado que “Revolution” guarda aún mayor semejanza con “Do Unto Others”, tema del guitarrista de blues Pee Wee Crayton. La discusión se centra en la línea de guitarra, que reproduce patrones ya explorados en la música afroamericana de décadas anteriores.

Estas observaciones no disminuyen el aporte de The Beatles a la cultura popular. Por el contrario, evidencian cómo la innovación puede partir de la reinterpretación creativa de materiales existentes, un proceso común en la evolución de la música popular.

El caso de los Beatles muestra cómo canciones como “Revolution” presentan semejanzas con “Johnny B. Goode” de Chuck Berry y “Do Unto Others” de Pee Wee Crayton (Pictorial Press Ltd)

The Doors y la sombra de The Kinks

En 1968, The Doors lanzaron “Hello, I Love You” en su álbum Waiting For The Sun. La canción generó controversia por alejarse del sonido habitual del grupo y por las sospechas de plagio. Según versiones recogidas por American Song Writer, Elektra Records presionó a la banda para incluir el tema, a pesar de las reservas de algunos integrantes.

Muchos oyentes detectaron una similitud evidente entre el riff del tema de The Doors y “All Day And All Of The Night”, éxito de The Kinks en 1964. De acuerdo con declaraciones de Ray Davies, líder de The Kinks, su editor consideró iniciar acciones legales, aunque finalmente optaron por resolver el asunto fuera de los tribunales.

Davies afirmó: “Mi editor quería demandar. Yo no quise hacerlo. Creo que llegaron a un acuerdo, pero no sé los detalles”. El episodio refleja cómo las disputas por derechos de autor pueden solucionarse de forma privada, aunque las comparaciones entre las obras persisten en la memoria del público.

La controversia sobre “Hello, I Love You” de The Doors y su parecido con “All Day And All Of The Night” de The Kinks casi llegó a los tribunales, pero se resolvió en privado (Photo © 2024 Zuma Press/The Grosby Group)

Inspiración, homenaje o copia: el dilema en la música

El análisis de estos tres casos revela que la frontera entre inspiración y copia resulta difícil de definir. Las influencias cruzadas, la memoria musical colectiva y la reinterpretación de motivos clásicos forman parte del proceso creativo en el rock y otros géneros populares.

Las acusaciones de plagio suelen surgir cuando un nuevo éxito recuerda a una composición anterior, especialmente si ambas alcanzan gran notoriedad. Sin embargo, la historia demuestra que la música suele avanzar a partir de la reelaboración de ideas, y que los límites de la originalidad absoluta son cada vez más difusos.

En conclusión, los riffs de guitarra más famosos del rock no surgieron en un vacío. Lejos de restarles mérito, el reconocimiento de sus orígenes contribuye a entender la riqueza y complejidad del fenómeno musical contemporáneo.