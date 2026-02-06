La vida de Charlie Heaton antes de “Stranger Things”: músico punk, padre a los 20 y dos golpes de suerte que cambiaron su destino

Charlie Heaton en la premiere de la temporada final de "Stranger Things" en Los Ángeles, California (REUTERS/Daniel Cole

Antes de convertirse en Jonathan Byers —el hermano protector e introvertido de Will, la primera víctima del Upside Down en Stranger Things—, Charlie Heaton era un músico que a los veinte años asumió una gran responsabilidad: fue padre. Su hijo Archie nació de su relación con Akiko Matsuura, baterista y cantante japonesa catorce años mayor que él.

“Si sos un padre joven, tenés que madurar muy rápido (...) Tenés que cuidar a alguien”, le dijo a Wonderland, revista en la que además fue portada y modelo ocasional de marcas de lujo. Las revistas lo adoran. Lo visten con un estilo un tanto menos excéntrico que Harry Styles, otro británico con quien los seguidores y la prensa suelen compararlo por su estilo y aspecto físico. Tienen la misma edad, nacieron el mismo mes. Ambos son del norte de Inglaterra.

Charlie Heaton sobre el cierre de Stranger Things (Portada Wonderland)

Charlie Ross Heaton nació el 6 de febrero de 1994 en Bridlington, una ciudad costera bañada por el Mar del Norte, que suele estar animada durante el verano. A los 16 años dejó la escuela y empezó a tocar en varias bandas hasta ser fichado por Comanechi, un grupo de punk-rock que lo llevó de gira. Un golpe de suerte, aunque todavía faltaba otro más para cambiar definitivamente su vida.

Según la revista GQ, Heaton estuvo de gira con Comanechi durante más de un año y se enamoró de Matsuura, quien era la vocalista de la banda. Ella había dejado su Osaka natal a los 16 años junto a sus padres y se había mudado a Londres, donde fue admitida en una escuela de arte.

Charlie y novia Akiko en tiempos dedicados al punk rock con la banda Comanechi

Mientras la futura estrella de Stranger Things tocaba en la banda, empezó a presentarse a audiciones para hacer un dinero extra porque la actuación podía ser más rentable que la música. Y no se equivocó. Primero participó en un anuncio de una compañía de seguros suiza y luego llegó el éxito en las siguientes audiciones. Su transición de la música a la actuación comenzó con series como DCI Banks y Casualty, donde apareció en un par de capítulos.

Con el nacimiento de su hijo Archie en 2014, llegó la separación de la japonesa. El chico de 11 años pasa buena parte del tiempo con su madre en Londres y tiene un vínculo cercano con ambos padres. “Queremos brindarles buenas experiencias y mucho amor, y lo difícil, obviamente, es la distancia. Pero eso es parte del sacrificio”, expresó.

Charlie Heaton junto a Winona Ryder y Nancy Whieeler

Su salto sin escalas a la fama internacional llegó en 2016 con Stranger Things, donde interpretó a Jonathan Byers a lo largo de 42 episodios. Para conseguir el papel envió una audición grabada. Luego tuvo una lectura con Natalia Dyer —su pareja dentro y fuera de la ficción— para que evaluaran la química entre ambos, y finalmente realizó una entrevista por Skype con ejecutivos de Netflix mientras estaba sentado en una hamburguesería.

Charlie Heaton y Kiko Matsuura tuvieron un hijo en 2014 y se separaron

Su falta de experiencia actoral no fue un impedimento para convertirse en Jonathan Byers. Él daba con el perfil que buscaban, un joven actor cool, pero no consciente de ello, según dijo el co-creador de la serie Matt Duffer. “Mi trayectoria fue una locura”, le dijo a la revista GQ: “Pasé de vivir literalmente en un hostal en Los Ángeles a principios de 2015 a filmar a finales de ese mismo año”.

En su meteórica carrera, Charlie Heaton tuvo algunos tropiezos. Fue rechazado en el aeropuerto de Los Ángeles en octubre de 2017 cuando se dirigía a la premiere de la serie. El motivo fue que los agentes de seguridad detectaron cocaína en su equipaje, por lo que impidieron el ingreso a Estados Unidos.

Los miembros del elenco Natalia Dyer y Charlie Heaton posan en un evento especial para la serie de televisión "Stranger Things" en Raleigh Studios Hollywood en Los Ángeles, California, EE. UU., el 27 de mayo de 2022 (REUTERS/Mario Anzuoni)

Tras el hallazgo, los agentes ordenaron su deportación inmediata a Inglaterra, haciéndolo viajar de regreso esa misma noche en un vuelo directo a Londres. Según un informante citado por The Sun, el actor no fue arrestado ya que la cantidad de droga era “muy pequeña”. “Solo se lo retuvo en el aeropuerto durante unas horas, y después se lo puso en un avión de regreso a Londres”, aseguró la fuente. A pesar de que no fue arrestado ni acusado de ningún delito, se le negó la entrada a EE.UU. y se perdió la gran fiesta de estreno de la nueva temporada de la serie.

“Él trabaja desde su corazón, que es tan grande como un planeta”, dijo Winona Ryder, su co-estrella y madre en la ficción a GQ cuando le preguntaron por Charlie. En esos momentos complicados del rodaje, ella fue quien estuvo para contener, con un cariño maternal fuera de la pantalla. Fueron 10 años de serie, los suficientes para forjar relaciones profundas. “Tenerla, contar con este icono enorme...Me dijo ‘hola’ , me dio un abrazo y fue muy normal”, contó. “Ella se comportaba con la idea de ‘todos podemos estar acá y hacer simplemente nuestro trabajo’. Sólo tener ese apoyo es como tener una madre, realmente, es todo un mundo”, aseguró. La misma revista lo vistió con marcas como Helmut Lang, Ermenegildo Zegna, Ralph Lauren y Gucci, confirmando su vínculo con el universo de la moda.

Natalia Dyer y Charlie Heaton en 2020 (AFP)

Heaton está actualmente en pareja con su coprotagonista Natalia Dyer. Ambos se conocieron en el set de la serie en 2015. Si bien los fans intuyeron que pasaba algo más entre ellos, a pocos meses del estreno de la serie, lo confirmaron cuando Heaton y Dyer se mostraron como pareja en la alfombra roja de 2017.

En la revista Wonderland expresó que fue un regalo trabajar con “su mejor amiga”. Además de estar unidos por el éxito que cambió sus vidas, sienten que están el uno para el otro. “Poder compartir con tu pareja la ansiedad que sentís cuando no conseguís trabajo; sé lo que se siente, ella también. Podés estar ahí para hablar de ello, o cuando tienes un día de mierda en el trabajo, o cuando sales de un lío y creés que no funcionó. Poder entendernos a ese nivel es genial”, afirmó.