Así nació el mito de la tapa de Animals: el día que Pink Floyd perdió su cerdo inflable y causó caos en Londres

El cerdo inflable de Pink Floyd se escapó durante la icónica sesión fotográfica para la portada de Animals, generando una emergencia aérea en Londres

El intento de Pink Floyd por capturar la imagen de un cerdo inflable sobrevolando la central eléctrica Battersea Power Station para la portada de Animals terminó en una accidentada jornada, la intervención policial y el uso de técnicas de edición digital para crear una imagen que transformaría la cultura pop británica.

Un proyecto ambicioso y sus primeras complicaciones

La portada de Animals se ha convertido en uno de los símbolos visuales más reconocidos de la banda, fusionando música y arte gráfico en una obra icónica.

El trasfondo creativo destaca por los obstáculos que enfrentaron Pink Floyd y sus colaboradores, entre los que estaban el grupo de diseño Hipgnosis y el fotógrafo Aubrey Powell. El proceso de obtención de la imagen resultó mucho más complejo de lo previsto.

Pigs on the Wing 1 (Crédito: Pink Floyd YouTube)

La sesión fotográfica se extendió durante tres días debido a problemas técnicos sucesivos. El cerdo inflable, diseñado especialmente para la banda y con una longitud superior a doce metros, debía flotar entre las chimeneas de la central mientras los fotógrafos intentaban capturar la imagen perfecta.

Sin embargo, el primer día el muñeco no logró elevarse y, el segundo día, las amarras que lo sujetaban se soltaron inesperadamente, complicando aún más la producción.

El caos y la intervención policial

La situación se agravó cuando, según relató Aubrey Powell a For the Love of Vinyl, el incidente sorprendió a todos: “De repente hubo un grito ahogado. El cable se había roto con una fuerte ráfaga de viento y el cerdo se elevó y se alejó por la ruta de vuelo hacia el aeropuerto de Heathrow. Finalmente desapareció de la vista a 30.000 pies de altura…”.

La intervención policial y la participación de autoridades aeroportuarias de Heathrow marcaron el caos originado por el vuelo descontrolado del cerdo inflable

Este hecho generó una emergencia aérea que movilizó a las autoridades aeroportuarias y a la policía de Londres.

El cerdo inflable, fabricado con un material especial, no pudo ser detectado por los radares y terminó aterrizando inesperadamente en una granja de Kent. Helicópteros policiales lograron localizarlo y devolverlo, pero el equipo aún no conseguía la imagen deseada para la portada del disco.

El montaje digital y el resultado final

Ante la imposibilidad de obtener una toma perfecta, el problema se resolvió integrando digitalmente el cerdo inflable en la fotografía de la central eléctrica.

La imagen final de Animals se realizó mediante un montaje digital, marcando un precedente en el uso de tecnología para carátulas de discos (Credit Image: © Globe Photos/ZUMAPRESS.com)

El resultado fue una imagen creada con técnicas de montaje digital, que prescindió de una captura real y definió el impacto visual inconfundible del álbum. Esta decisión marcó un precedente en el arte gráfico vinculado a la música y consolidó la portada de Animals como una referencia de creatividad y adaptación.

La Battersea Power Station, edificio central de la portada, es un emblema de la cultura pop británica. Esta central eléctrica, de estilo art déco y ubicada en el sur de Londres, ya había aparecido en 1965 en la película Help! protagonizada por The Beatles, lo que reforzó su rol como escenario destacado en la historia musical del Reino Unido.

Concepto, referencias y legado

El concepto general de la portada fue ideado por Roger Waters, quien residía cerca de la central y solía pasar frente a ella.

El diseño de la portada nació de una idea original de Roger Waters y fue producido por el colectivo gráfico Hipgnosis, junto al fotógrafo Aubrey Powell (Photo by Gijsbert Hanekroot/Redferns)

El diseño gráfico, desarrollado por Hipgnosis, se inspiró en esa idea original y sumó referencias directas a la obra Rebelión en la granja de George Orwell, así como a la canción “Pigs”, presentes tanto en el nombre del álbum como en su mensaje crítico al capitalismo.

El símbolo de la central eléctrica ilustrado en la portada de Animals fue destacado por Indiehoy como un reflejo del carácter industrial de la sociedad de la época: una construcción que suministraba energía a una parte importante de Londres y representaba la lógica productiva que el grupo decidió cuestionar en su obra.

Un hito visual y cultural

El proceso detrás de la creación de esta portada no solo exigió ingenio y colaboración, sino que estableció nuevos estándares en la relación entre música y arte visual. La resolución del incidente y el resultado obtenido demuestran la capacidad de adaptación de los artistas ante la adversidad.

La portada de Animals hace referencia a ‘Rebelión en la granja’ de George Orwell y expresa una crítica de Pink Floyd al capitalismo y al sistema industrial (Credit Image: © Globe Photos/ZUMAPRESS.com)

El cerdo volador de Pink Floyd, imaginado para Animals, no solo sobrevoló la Battersea Power Station: terminó sobrevolando la cultura pop, convirtiéndose en una imagen que sigue inspirando a nuevas generaciones y que mantiene su lugar en la iconografía musical mundial.