La historia detrás de los únicos 11 nacimientos que ocurrieron en la Antártida

Solo once personas han nacido en la Antártida, un continente sin ciudadanía propia ni muertes registradas entre sus nacidos (NASA)

En la Antártida, el continente más inhóspito y remoto del planeta, solo 11 personas nacieron a lo largo de la historia conocida. A diferencia de la mayoría de los países, donde el nacimiento suele ser sinónimo de nacionalidad inmediata, quienes nacen en esta región no adquieren ciudadanía antártica, ya que el derecho internacional no la reconoce.

Según National Geographic, estos nacimientos no fueron casuales, sino parte de una estrategia pensada para reforzar las reclamaciones de soberanía de algunos países sobre este extenso territorio helado.

La Antártida nunca tuvo población nativa ni asentamientos permanentes. Su presencia humana se limita a bases de investigación y estadías temporales, lo que la convierte en un caso único entre los continentes. El hecho de que no se haya registrado ninguna muerte entre las personas nacidas allí resalta aún más el carácter excepcional de estas historias.

Soberanía y estrategias en el continente blanco

El interés internacional por la Antártida se remonta al siglo XIX, cuando diversas naciones comenzaron a competir por establecerse en el continente. Países cercanos como Argentina y Chile, junto a otros más distantes como Francia, Noruega y Reino Unido, buscaban plantar su bandera en el Polo Sur, motivados tanto por el prestigio científico como por el interés geopolítico y el acceso a recursos naturales.

Las bases científicas internacionales son el único escenario de vida permanente en el territorio más aislado del planeta (Afarte)

La firma del Tratado Antártico en 1959 fue un punto de inflexión: el acuerdo suspendió todas las reclamaciones territoriales vigentes y prohibió nuevas demandas, con el objetivo de preservar la región exclusivamente para la investigación científica. Este marco legal, celebrado tras la Segunda Guerra Mundial, logró frenar la competencia por el territorio, aunque no eliminó del todo las tensiones políticas entre los países involucrados.

Durante la década de 1970, algunos gobiernos recurrieron a gestos simbólicos para fortalecer su posición.

El caso argentino se destaca por su singularidad: en 1977, bajo la dictadura de Jorge Rafael Videla, el gobierno trasladó a Silvia Morello de Palma, embarazada, hasta la Base Antártica Esperanza. El 7 de enero de 1978 nació Emilio Marcos Palma, el primer ser humano del que se tiene constancia que vio la luz en la Antártida, confirmó National Geographic.

En respuesta, el régimen de Augusto Pinochet en Chile replicó la maniobra, y en los años siguientes nacieron otros 10 niños en distintas bases del continente. Sin embargo, pronto se reconoció que el derecho internacional no avalaría estos nacimientos como argumento para consolidar soberanía sobre el continente.

El nacimiento de Emilio Marcos Palma en 1978 marcó un hito geopolítico y humano sin precedentes en la historia antártica (Emilio Marcos Palma)

El valor simbólico y legal de los nacimientos antárticos

La explicación legal es concluyente: ni el Tratado Antártico ni ninguna otra norma internacional contemplan que nacer en este territorio confiera nacionalidad. La Antártida no es un estado soberano, por lo que quienes nacieron allí heredaron la nacionalidad de sus progenitores y no obtuvieron ningún estatus especial. La ausencia de una población estable y la inexistencia de centros urbanos refuerzan esta condición única.

Hasta ahora, la región mantiene su récord: ninguna persona nacida en la Antártida falleció en el continente. Estos nacimientos solo tuvieron un impacto simbólico y no alteraron la situación legal ni demográfica, ya que el continente sigue destinado a la ciencia y permanece aislado de las dinámicas poblacionales.

El propio National Geographic destaca que la Antártida es el único continente donde, hasta la fecha, quienes nacieron continúan sin antecedente de muerte local.

Este continente extremo se distingue así como el único lugar del planeta donde la vida humana surgió sin que se registre aún su final, y donde la política, la ciencia y el simbolismo se entrelazan en una historia tan singular como sus paisajes helados.